Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:20

Клиент FONBET поставил на победу Бетербиева в бою с Биволом. Спорное решение судей принесло ему 7,6 миллиона рублей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева.
Фото Getty Images

В ночь с 12 на 13 октября в саудовском Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между двумя россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победителем судейским решением был признан уроженец Дагестана, хотя многие назвали такой итог спорным. Однако ему точно обрадовался один из клиентов FONBET, который поставил на выигрыш Бетербиева аж 3 393 556 рублей по коэффициенту 2.25. В результате его прибыль составила 4 241 945 рублей.

Франция&nbsp;&mdash; Бельгия. Франция даже без Мбаппе сильнее Бельгии. «Красные дьяволы» переживают не лучшие времена

«Пересмотрел этот бой и посчитал 7-5 в пользу Бивола, — заявил экс-чемпион мира американец Шакур Стивенсон. — Перед 10-м раундом счет был 7-2. Восьмой раунд был решающим, он мог закончиться по-разному». Это один из многочисленных комментариев экспертов, бывших и действующих боксеров, которые остались в смятении от результата поединка. Другие оказались более лояльны и высказались в духе, что бой был максимально равным. И лишь некоторые увидели безоговорочным победителем Бетербиева.

«Я считал очки в поединке, и у меня есть однозначный и неоспоримый победитель. По моим подсчетам, Бетербиев победил со счетом 115-113, — считает тренер и ТВ-эксперт Тедди Атлас. — Это был довольно равный бой, но та же концовка осталась за Артуром. И я однозначно вижу смысл в реванше».

Сборная Белоруссии. Белорусы не знают неудач в Лиге наций и делят лидерство с Болгарией. Победа над Люксембургом приблизит их к выходу в дивизион В

Безусловно, подсчет выигранных раундов в этом поединке вели не только близкие к боксу лица, но и обычные зрители. Особенно те, кто рискнул и поставил на исход. Одним из таких людей стал клиент FONBET, чьи эмоции тяжело предугадать. Возможно, он, как Атлас, не удивился поднятой руке Бетербиева и с холодным сердцем воспринял выигрыш в 7 635 501 рубль. Либо он уже не надеялся на положительный для себя исход, а итоговый триумф эмоционально подорвал его тело. В любом случае, приподнятое настроение этой ночью автору ставки было обеспечено.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Популярное видео
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости