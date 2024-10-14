Клиент FONBET поставил на победу Бетербиева в бою с Биволом. Спорное решение судей принесло ему 7,6 миллиона рублей
В ночь с 12 на 13 октября в саудовском Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между двумя россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победителем судейским решением был признан уроженец Дагестана, хотя многие назвали такой итог спорным. Однако ему точно обрадовался один из клиентов FONBET, который поставил на выигрыш Бетербиева аж 3 393 556 рублей по коэффициенту 2.25. В результате его прибыль составила 4 241 945 рублей.
«Пересмотрел этот бой и посчитал 7-5 в пользу Бивола, — заявил экс-чемпион мира американец Шакур Стивенсон. — Перед 10-м раундом счет был 7-2. Восьмой раунд был решающим, он мог закончиться по-разному». Это один из многочисленных комментариев экспертов, бывших и действующих боксеров, которые остались в смятении от результата поединка. Другие оказались более лояльны и высказались в духе, что бой был максимально равным. И лишь некоторые увидели безоговорочным победителем Бетербиева.
«Я считал очки в поединке, и у меня есть однозначный и неоспоримый победитель. По моим подсчетам, Бетербиев победил со счетом 115-113, — считает тренер и ТВ-эксперт Тедди Атлас. — Это был довольно равный бой, но та же концовка осталась за Артуром. И я однозначно вижу смысл в реванше».
Безусловно, подсчет выигранных раундов в этом поединке вели не только близкие к боксу лица, но и обычные зрители. Особенно те, кто рискнул и поставил на исход. Одним из таких людей стал клиент FONBET, чьи эмоции тяжело предугадать. Возможно, он, как Атлас, не удивился поднятой руке Бетербиева и с холодным сердцем воспринял выигрыш в 7 635 501 рубль. Либо он уже не надеялся на положительный для себя исход, а итоговый триумф эмоционально подорвал его тело. В любом случае, приподнятое настроение этой ночью автору ставки было обеспечено.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2