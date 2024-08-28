Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:05

Клиент FONBET выиграл 15 миллионов рублей. Его спасли поздние голы «Реала» и камбэк «Баварии»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эндрик.
Фото Getty Images
Затащил на флажке.

В минувшие выходные клиент букмекерской компании FONBET рискнул 3 865 180 рублями, поставив их на экспресс из трех футбольных матчей. Его внимание привлекли игры с участием фаворитов чемпионатов Англии, Испании и Германии — «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии». Итоговый коэффициент получился не слишком большим — 3.88. Однако даже в таком случае понервничать пришлось изрядно.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

  • «Ливерпуль» — «Брентфорд», Ф1(-1.5) за 1.65 (2:0);
  • «Вольфсбург» — «Бавария», П2 за 1.60 (2:3);
  • «Реал» — «Вальядолид», Ф1(-1.5) за 1.47 (3:0).

Итоговый коэффициент: 1.65 х 1.60 х 1.47 = 3.88.

Федерико Кьеза, Виктор Осимхен и&nbsp;Ромелу Лукаку. Кьеза, Осимхен и еще пять самых ожидаемых трансферов лета. Кто из топ-клубов успеет усилиться?

«Баварии» удался камбэк, а «Реал» дожал в конце

Хотя, казалось бы, ставка была сделана исключительно на фаворитов, ни один матч не завершился победой с запасом. Например, «Ливерпуль», который в двух последних матчах обыгрывал «Брентфорд» с разницей минимум в два мяча, на этот раз провозился с соперником. Первый мяч мерсисайдцы забили уже на 13-й минуте усилиями Диаса, а второй — лишь на 70-й. В очередной раз отличился Салах.

Значительно тяжелее события развивались во встрече между «Вольфсбургом» и «Баварией». Мюнхенцы открыли счет в первом тайме и завершили его в свою пользу. В предыдущие годы за результат в такой ситуации уже почти не стоило переживать — гегемон немецкого футбола дожимал оппонентов. Но сейчас 33-кратные чемпионы переживают спад, и поэтому случиться могло все что угодно. Собственнно, непредвиденное и случилось — «Вольфсбург» забил дважды за 8 минут и вышел вперед. К счастью для автора ставки, «Бавария» проявила характер. А еще ей немного повезло: на 65-й Каминьский забил в свои ворота, а на 82-й Гнабри окончательно перевернул счет в пользу гостей.

Игроки &laquo;Локомотива&raquo;. Батраков и Раков в отличной форме. Молодежь «Локомотива» не затмит даже Заболотный

Наконец, грозный «Реал» с Мбаппе принимал дома «Вальядолид». И в первом тайме не забил ни разу. Более того, за этот отрезок в створ ворот Карла Эйна пришелся всего один удар. Но во второй половине мадридцы усилили давление и на 50-й минуте вышли вперед после удара Вальверде. А затем — тишина. Подходы были, но до опасности не доходило. В результате нужную фору для клиента букмекера оформили ребята со скамейки: Диас и Эндрик. За две минуты до конца основного времени Браим забил сам, а еще спустя восемь минут ассистировал бразильцу на дебютный гол за «Мадрид». Итоговые 3:0 позволили экспрессу «доехать», превратив 3 865 180 в 14 996 898 рублей.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Батраков и Раков в отличной форме. Молодежь «Локомотива» не затмит даже Заболотный
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости