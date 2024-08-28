Клиент FONBET выиграл 15 миллионов рублей. Его спасли поздние голы «Реала» и камбэк «Баварии»
В минувшие выходные клиент букмекерской компании FONBET рискнул 3 865 180 рублями, поставив их на экспресс из трех футбольных матчей. Его внимание привлекли игры с участием фаворитов чемпионатов Англии, Испании и Германии — «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии». Итоговый коэффициент получился не слишком большим — 3.88. Однако даже в таком случае понервничать пришлось изрядно.
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- «Ливерпуль» — «Брентфорд», Ф1(-1.5) за 1.65 (2:0);
- «Вольфсбург» — «Бавария», П2 за 1.60 (2:3);
- «Реал» — «Вальядолид», Ф1(-1.5) за 1.47 (3:0).
Итоговый коэффициент: 1.65 х 1.60 х 1.47 = 3.88.
«Баварии» удался камбэк, а «Реал» дожал в конце
Хотя, казалось бы, ставка была сделана исключительно на фаворитов, ни один матч не завершился победой с запасом. Например, «Ливерпуль», который в двух последних матчах обыгрывал «Брентфорд» с разницей минимум в два мяча, на этот раз провозился с соперником. Первый мяч мерсисайдцы забили уже на 13-й минуте усилиями Диаса, а второй — лишь на 70-й. В очередной раз отличился Салах.
Значительно тяжелее события развивались во встрече между «Вольфсбургом» и «Баварией». Мюнхенцы открыли счет в первом тайме и завершили его в свою пользу. В предыдущие годы за результат в такой ситуации уже почти не стоило переживать — гегемон немецкого футбола дожимал оппонентов. Но сейчас 33-кратные чемпионы переживают спад, и поэтому случиться могло все что угодно. Собственнно, непредвиденное и случилось — «Вольфсбург» забил дважды за 8 минут и вышел вперед. К счастью для автора ставки, «Бавария» проявила характер. А еще ей немного повезло: на 65-й Каминьский забил в свои ворота, а на 82-й Гнабри окончательно перевернул счет в пользу гостей.
Наконец, грозный «Реал» с Мбаппе принимал дома «Вальядолид». И в первом тайме не забил ни разу. Более того, за этот отрезок в створ ворот Карла Эйна пришелся всего один удар. Но во второй половине мадридцы усилили давление и на 50-й минуте вышли вперед после удара Вальверде. А затем — тишина. Подходы были, но до опасности не доходило. В результате нужную фору для клиента букмекера оформили ребята со скамейки: Диас и Эндрик. За две минуты до конца основного времени Браим забил сам, а еще спустя восемь минут ассистировал бразильцу на дебютный гол за «Мадрид». Итоговые 3:0 позволили экспрессу «доехать», превратив 3 865 180 в 14 996 898 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1