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Клиент FONBET собрал экспресс из 19 матчей Евро и Уимблдона, превратив 113 000 рублей в 9,5 млн

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Франция празднует гол в ворота Бельгии.
Фото Getty Images

Конец июня и начало июля этого года — золотое время для фанатов тенниса и футбола. Сильнейшие футболисты мира борются за победу на чемпионате Европы и Копа Америка, а теннисисты сражаются за трофей Уимблдона. Этим воспользовался клиент FONBET, который собрал мощнейший экспресс из 19 событий с коэффициентом 106.04 и поставил на него 113 340 рублей. Повышенный риск оправдался — автор «бронепоезда» стал обладателем 9 462 757 рублей. И это с учетом возврата в трех встречах, который понизил коэффициент до 83.49. Иначе выигрыш оказался бы еще эпичнее.

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Целиком экспресс выглядит следующим образом:

  • ЧЕ. Франция — Бельгия, Ф1(0) за 1.37 (итог — 1:0);

  • ЧЕ. Португалия — Словения, Ф1(0) за 1.08 (0:0, возврат);

  • Уимблдон. Болт — Рууд, П2 за 1.36 (0:3);

  • Уимблдон. Штруфф — Марожан, П1 за 1.22 (3:1);

  • Уимблдон. Чорич — Мелигени Родригес-Алвеш, П1 за 1.58 (3:0);

  • Уимблдон. Монфис — Маннарино, П1 за 1.53 (3:1);

  • Уимблдон. Шевченко — Умбер, П2 за 1.12 (2:3);

  • Уимблдон. Вукич — Офнер, П1 за 1.67 (3:2);

  • Уимблдон. Меншик — Бублик, П2 за 1.48 (2:3);

  • Уимблдон. Беллуччи — Шелтон, П2 за 1.34 (2:3);

  • Уимблдон. Чжан — Жанвье, П1 за 1.20 (3:0);

  • Уимблдон. Берреттини — Фучович, П1 за 1.14 (3:1);

  • Уимблдон. Альтмайер — Фери, П1 за 1.90 (3:2);

  • Уимблдон. Нагал — Кецманович, П2 за 1.09 (1:3);

  • Уимблдон. Карреньо — Грикспур, П2 за 1.12 (возврат);

  • Уимблдон. Паолини — Соррибес, П1 за 1.15 (2:0);

  • Уимблдон. Бектас — Соболенко, П2 за 1.05 (возврат);

  • Уимблдон. Доулхайд — Гауфф, П2 за 1.04 (0:2);

  • Уимблдон. Котов — Томпсон, П2 за 1.22 (2:3).

Итог: 83.49 х 113 340 = 9 462 757

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Сумасшедшие камбэки в теннисе помогли автору ставки стать миллионером

В идеальном мире делающего ставки фаната тенниса существует картина: на старте «Шлема» собирается экспресс из максимального числа событий, где выбраны победы фаворитов — и все они выигрывают. В реальности же происходят несколько сенсаций, которые ломают мечты о крупном выигрыше. Однако клиенту FONBET удалось сломать систему.

К двум матчам Евро он добавил 17 игр первого круга Уимблдона. Две из них превратились в возврат — Пабло Карреньо и Арина Соболенко снялись со своих матчей. Остальные состоялись, и далеко не все из них прошли гладко. Дикими (равно пятисетовиками) получились аж шесть встреч. Так, например, Уго Умбер только в решающей партии дожал Александра Шевченко из Казахстана, а Александар Вукич — Себастьяна Офнера. Причем австралиец в решающей партии отыграл подачу соперника на матч и матчбол.

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Четыре других матча получились еще более нервными для автора ставки. Александр Бублик горел 0-2 Якубу Меншику из Чехии. Обычно казахстанский теннисист в таких случаях быстро сдается и проигрывает, но на этот раз он уперся и перевернул встречу в свою пользу — 3-2. Точно такой же сценарий произошел в игре между Павлом Котовым и Джорданом Томпсоном. Шедший явным фаворитом австралиец уступил первые две партии, однако затем воспользовался усталостью российского теннисиста и вышел во второй раунд.

Со счета 1-2 по сетам свои матчи вытащили Даниэль Альтмайер и Бен Шелтон. Оба встречались с малоизвестными соперниками Артуром Фери и Маттиа Беллуччи соответственно, но испытали проблемы. К счастью для клиента букмекера, они их все-таки разрешили.

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Не обошлось без триллера и на Евро. Франция лишь на последних минутах забила единственный мяч в ворота Бельгии, а Португалия не позволила Словении оформить сенсацию, завершив основное время вничью 0:0. Все эти результаты позволили автору ставки превратить чуть больше 100 000 рублей в 9,5 миллиона!

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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