Игрок включил в экспресс триумф «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России и победу «Ливерпуля» над «Сити». Он ждал выигрыш 2,5 месяца

У счастливчика доехал коэффициент 224.

Ежедневно в мире игроки делают миллионы ставок, часть из которых заключены в экспрессы. Иногда события растягиваются на несколько дней или недель, а в редких случаях — на месяцы. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ не испугался, что в ожидании выигрыша ему придется провести две трети лета, и 22 мая собрал «паровоз» из шести событий. Последнее из них состоялось 30 июля.

В экспресс вошли три футбольных матча и три хоккейных события, а общий коэффициент составил 224.7023. Сумма ставки небольшая — 500 рублей. И хотя выигрыш составил 112 351 рубль, автор ставки может гордиться собой.

Знакомим вас с победным купоном:

«Ливерпуль» — «Реал», «Реал» — победитель ЛЧ» — 2.46 (счет — 0:1);

«Спартак» — «Динамо», «Спартак» — обладатель БЕТСИТИ Кубка России» — 2.03 (счет — 2:1);

«Тампа-Бэй» — «Флорида», «Тампа» выйдет в 1/2 Кубка Стэнли — 1.25 (счет серии — 4-0);

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина», «Нью-Йорк» выйдет в 1/2 Кубка Стэнли — 6.50 (счет серии — 4-3);

«Эдмонтон» — «Калгари», «Эдмонтон» выйдет в 1/2 Кубка Стэнли — 2.60 (счет серии — 4-1);

«Ливерпуль» — «Ман Сити», «Ливерпуль» — обладатель Суперкубка Англии» — 2.13 (счет — 3:1).

Итоговый коэффициент: 2.46 х 2.03 х 1.25 х 6.50 х 2.60 х 2.13 = 224.7023.

Два с половиной месяца в ожидании триумфа «Ливерпуля»

Собрать экспресс и угадать победителей определенных турниров и стадий — особый вид искусства, который требует тщательного анализа и абсолютного терпения. Автор ставки собрал воедино шесть событий 22 мая и за следующую неделю испытал гамму различных эмоций.

В НХЛ уверенно зашли два события: «Эдмонтон» и «Тампа» без проблем прошли своих соперников по четвертьфиналу. А вот «Нью-Йорк» серьезно потрепал нервы: «рейнджеры» уступали «Каролине» по ходу серии 0-2 и 2-3, но все-таки прошли дальше в решающем матче.

Следить за футболом автору ставки также наверняка было непросто. Например, «Ливерпуль» весь матч давил на «Реал» и не реализовал несколько сумасшедших моментов, а «Спартак» мог пропустить в добавленное к основному время, и тогда не факт, что в серии пенальти красно-белые оказались бы сильнее «Динамо». Но в результате оба события доехали.

Автору осталось провести два месяца в ожидании Суперкубка Англии, и 30 июля он состоялся. «Ливерпуль» был аутсайдером во встрече с «Сити», но команде Юргена Клоппа удалось поквитаться за неудачу в АПЛ. Красные забили на 21-й минуте благодаря удару Трента Александр-Арнольда, но на 70-й «горожане» сравняли. И все же заключительная десятиминутка прошла под знаком мерсисайдцев: они забили дважды и принесли клиенту букмекера выигрыш в 112 351 рубль.