Игрок включил в экспресс триумф «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России и победу «Ливерпуля» над «Сити». Он ждал выигрыш 2,5 месяца
Ежедневно в мире игроки делают миллионы ставок, часть из которых заключены в экспрессы. Иногда события растягиваются на несколько дней или недель, а в редких случаях — на месяцы. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ не испугался, что в ожидании выигрыша ему придется провести две трети лета, и 22 мая собрал «паровоз» из шести событий. Последнее из них состоялось 30 июля.
В экспресс вошли три футбольных матча и три хоккейных события, а общий коэффициент составил 224.7023. Сумма ставки небольшая — 500 рублей. И хотя выигрыш составил 112 351 рубль, автор ставки может гордиться собой.
Знакомим вас с победным купоном:
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«Ливерпуль» — «Реал», «Реал» — победитель ЛЧ» — 2.46 (счет — 0:1);
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«Спартак» — «Динамо», «Спартак» — обладатель БЕТСИТИ Кубка России» — 2.03 (счет — 2:1);
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«Тампа-Бэй» — «Флорида», «Тампа» выйдет в 1/2 Кубка Стэнли — 1.25 (счет серии — 4-0);
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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина», «Нью-Йорк» выйдет в 1/2 Кубка Стэнли — 6.50 (счет серии — 4-3);
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«Эдмонтон» — «Калгари», «Эдмонтон» выйдет в 1/2 Кубка Стэнли — 2.60 (счет серии — 4-1);
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«Ливерпуль» — «Ман Сити», «Ливерпуль» — обладатель Суперкубка Англии» — 2.13 (счет — 3:1).
Итоговый коэффициент: 2.46 х 2.03 х 1.25 х 6.50 х 2.60 х 2.13 = 224.7023.
Два с половиной месяца в ожидании триумфа «Ливерпуля»
Собрать экспресс и угадать победителей определенных турниров и стадий — особый вид искусства, который требует тщательного анализа и абсолютного терпения. Автор ставки собрал воедино шесть событий 22 мая и за следующую неделю испытал гамму различных эмоций.
В НХЛ уверенно зашли два события: «Эдмонтон» и «Тампа» без проблем прошли своих соперников по четвертьфиналу. А вот «Нью-Йорк» серьезно потрепал нервы: «рейнджеры» уступали «Каролине» по ходу серии 0-2 и 2-3, но все-таки прошли дальше в решающем матче.
Следить за футболом автору ставки также наверняка было непросто. Например, «Ливерпуль» весь матч давил на «Реал» и не реализовал несколько сумасшедших моментов, а «Спартак» мог пропустить в добавленное к основному время, и тогда не факт, что в серии пенальти красно-белые оказались бы сильнее «Динамо». Но в результате оба события доехали.
Автору осталось провести два месяца в ожидании Суперкубка Англии, и 30 июля он состоялся. «Ливерпуль» был аутсайдером во встрече с «Сити», но команде Юргена Клоппа удалось поквитаться за неудачу в АПЛ. Красные забили на 21-й минуте благодаря удару Трента Александр-Арнольда, но на 70-й «горожане» сравняли. И все же заключительная десятиминутка прошла под знаком мерсисайдцев: они забили дважды и принесли клиенту букмекера выигрыш в 112 351 рубль.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0