Вылет одного из фаворитов Уимблдона принес клиенту букмекера выигрыш свыше полумиллиона рублей

Поражение невероятной Иги Швентек тут ни при чем.

В Великобритании с 27 июня по 10 июля проходит третий крупнейший турнир сезона — Уимблдон. В соревновании участвуют сильнейшие теннисисты, за исключением отстраненных спортсменов из России и Беларуси. Хотя лучшие игроки получают на ранних стадиях проходимых соперников, сенсации неизбежны. Не обошлось без них и в этот раз. Например, у девушек уже в третьем круге вылетела первая ракетка мира Ига Швентек, победная серия которой насчитывала 37 матчей.

У мужчин неожиданным можно назвать поражение главного открытия сезона — испанца Карлоса Алькараса. В четвертом круге он не справился с другим молодым игроком — итальянцем Янником Синнером. Но не для всех исход встречи оказался неожиданностью: клиент букмекерской компании БЕТСИТИ просчитал победу Синнера и поставил на него 200 000 рублей с коэффициентом 3.00. Выигрыш составил ровно 600 000, а чистая прибыль — 400 000 рублей.

До Уимблдона у итальянца не было ни одной победы на траве

Перед стартом турнира аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворитов, и Алькарас замыкал топ-4, уступая только Джоковичу, Берреттини и Надалю. Однако его шансы победить повысились, когда прошлогодний финалист из Италии снялся из-за коронавируса. В первом круге Карлос не без проблем в пяти сетах переиграл Ян-Леннарда Штруффа, но затем начал прибавлять — легко прошел Грикспура и Отте. До определяющей встречи с Джоковичем оставался всего один шаг.

Янник Синнер не был лидером котировок в матче четвертого круга. В первых трех раундах он одолел Вавринку, Имера и Изнера — это были первые его победы в основной сетке турниров ATP или ТБШ на траве. Прежде итальянец выиграл всего два матча в квалификации Хертогенбоша в 2019-м.

Многие прогнозировали победу испанца, но Синнер сломал систему. Уже в первом сете он сделал быстрый брейк и повел 3:1, а завершил партию разгромом 6:1. Обычно Алькарас, несмотря на не самый богатый опыт, успешно меняет тактику по ходу неудачных матчей и переворачивает ход игры, однако в этот раз это ему не удавалось. На старте второго сета он снова потерял подачу — укороченные не работали, переиграть в затяжных розыгрышах соперника не получалось.

Синнер уверенно повел 2-0, а автор ставки наверняка мысленно уже расписывал ближайшие покупки. Более того, в начале третьей партии Янник имел три брейк-пойнта, чтобы окончательно придушить противника, но Алькарас удержался. А затем отыграл два матчбола на тай-брейке и забрал сет.

Котировка на победу Синнера существенно подскочила, потому что соперник почувствовал уверенность и заиграл убедительнее. На старте четвертой партии Янник с трудом удержал подачу...и все оказалось не напрасно — он снова оформил брейк и в этот раз уже довел матч до победы — 3-1. Клиент букмекера стал богаче на 400 000 рублей, а Синнер за первый в карьере полуфинал Уимблдона сыграет с Новаком Джоковичем.