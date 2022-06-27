Клиент букмекера поверил в чемпионство «Колорадо» и два месяца ждал результата экспресса на миллион рублей

«Эвеланш» не подвели.

«Колорадо Эвеланш» в шести матчах одолел «Тампу-Бэй Лайтнинг» и впервые за 21 год стал победителем Кубка Стэнли. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ еще в начале мая собрал экспресс, в который включил чемпионство «Эвс». Другие три события — матчи южнокорейского, российского и австралийского чемпионатов по баскетболу.

Ставка составила 20 000 рублей, а итоговый коэффициент — 48.65574. Баскетбольные игры завершились еще 6 и 7 мая, поэтому победы «Колорадо» и потенциальной выплаты в 973 114 рублей автору ставки пришлось ждать почти два месяца. И его надежда оправдалась.

В победный купон вышли следующие события:

«Колорадо» — победитель Кубка Стэнли — 4.20;

«КГК Кайтс» — «СК Найтс», ИТМ2 (80.5) — 1.85 (счет — 81:73);

ЦСКА — «Локомотив-Кубань», ТМ каждой команды (88.5) — 3.10 (счет — 86:72);

«Сидней Кингз» — «Тасмания ДжекДжамперс», ТБ 162.5 — 2.02 (счет — 95:78).

Итоговый коэффициент: 4.20 х 1.85 х 3.10 х 2.02 = 48.65574

Неудавшийся камбэк «Тампы» принес клиенту выигрыш

Человек, поставивший 20 000 рублей на события, завершение которых разделяли почти два месяца, явно хотел острых ощущений. Притом что он испытал выплеск адреналина еще во время баскетбольных матчей: например, ЦСКА и «Локомотив-Кубань» сыграли ТМ 88.5 каждая всего один раз — именно в день ставки автора.

С 7 мая обладатель 20 000 рублей ждал чуда от «Колорадо», которому нужно было пройти четыре стадии плей-офф, прежде чем поднять кубок. В стартовом раунде «Эвс» уверенно в четырех матчах одолели «Нэшвилл», а в четвертьфинале им оказалось достаточно шести встреч с «Сент-Луисом» Владимира Тарасенко.

«Эвеланш» стремительно шли к цели впервые за 21 год выиграть Кубок Стэнли и не заметили в полуфинале «Эдмонтон». «Тампа-Бэй» была единственной реальной угрозой для команды Джареда Беднара, но у Андрея Василевского закончилась магия, а Никите Кучерову соперник попросту не позволил развернуться показать все свои возможности. В результате «Колорадо» добыл долгожданный трофей, а клиент заработал почти миллион рублей со ставки в 20 000.