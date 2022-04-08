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Сегодня, 18:15

Красная в матче «Барселоны» принесла клиенту букмекерской компании победу в безумном экспрессе

Красная в матче «Барселоны» принесла клиенту букмекерской компании БЕТСИТИ 100 тысяч рублей
Читать «СЭ» в
Красная карточка в матче «Айнтрахт» — «Барселона».
Фото Global Look Press

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ собрал экспресс с коэффициентом 16.24 и выиграл с 5000 рублей немногим меньше 100 тысяч. Счастливчик поставил всего на два матча и угадал события в обоих.

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Экспресс состоял из двух игр, которые проходили в одно время: «Айнтрахт» — «Барселона» в Лиге Европы и «Марсель» — ПАОК в Лиге конференций. В матче с участием каталонцев игрок поставил на красную карточку в составе команды из Франкфурта, во втором матче — на тотал больше 2.5 голов. Вот так в целом выглядел экспресс.

• «Айнтрахт» — «Барселона»: красная карточка в составе хозяев за 8.00;

• «Марсель» — ПАОК: ТБ2.5 за 2.03.

Общий коэффициент получился 16.24, сумма ставки — 5000 рублей.

Защитник «Айнтрахта» спас ставку

В игре на «Велодроме» прогноз сбылся всего за 48 минут. Димитри Пайет еще в первом тайме оформил 1+1 и вывел «Марсель» вперед 2:0. Третий и решающий мяч случился в самом начале второй половины. Омар Эль-Каддури на 48-й минуте вонзил единственный мяч ПАОК в игре, который идеально вписался в экспресс игрока.

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Параллельно с игрой во Франции «Барселона» мучилась на «Дойче Банк Парк» — арене «Айнтрахта». Каталонцы тоже пропустили на 48-й минуте и ушли от поражения на 66-й. Но главным в этой игре была возможная красная карточка у хозяев. Как на зло клуб из Франкфурта особо не грубил и первую желтую получил только в добавленное к первому тайму время.

На выручку пришел бразильский защитник Тута. Центрбек «Айнтрахта» получил первую желтую на 61-й минуте за срыв контратаки, а через 17 совершил еще один грубый фол и удалился — бразилец жестко влетел в ноги Педри.

Тута спас экспресс с шикарным коэффициентом всего за 12 минут до конца матча и принес победителю 81 200 рублей!

Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 - : -
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