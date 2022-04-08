Красная в матче «Барселоны» принесла клиенту букмекерской компании победу в безумном экспрессе

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ собрал экспресс с коэффициентом 16.24 и выиграл с 5000 рублей немногим меньше 100 тысяч. Счастливчик поставил всего на два матча и угадал события в обоих.

Экспресс состоял из двух игр, которые проходили в одно время: «Айнтрахт» — «Барселона» в Лиге Европы и «Марсель» — ПАОК в Лиге конференций. В матче с участием каталонцев игрок поставил на красную карточку в составе команды из Франкфурта, во втором матче — на тотал больше 2.5 голов. Вот так в целом выглядел экспресс.

• «Айнтрахт» — «Барселона»: красная карточка в составе хозяев за 8.00;

• «Марсель» — ПАОК: ТБ2.5 за 2.03.

Общий коэффициент получился 16.24, сумма ставки — 5000 рублей.

Защитник «Айнтрахта» спас ставку

В игре на «Велодроме» прогноз сбылся всего за 48 минут. Димитри Пайет еще в первом тайме оформил 1+1 и вывел «Марсель» вперед 2:0. Третий и решающий мяч случился в самом начале второй половины. Омар Эль-Каддури на 48-й минуте вонзил единственный мяч ПАОК в игре, который идеально вписался в экспресс игрока.

Параллельно с игрой во Франции «Барселона» мучилась на «Дойче Банк Парк» — арене «Айнтрахта». Каталонцы тоже пропустили на 48-й минуте и ушли от поражения на 66-й. Но главным в этой игре была возможная красная карточка у хозяев. Как на зло клуб из Франкфурта особо не грубил и первую желтую получил только в добавленное к первому тайму время.

На выручку пришел бразильский защитник Тута. Центрбек «Айнтрахта» получил первую желтую на 61-й минуте за срыв контратаки, а через 17 совершил еще один грубый фол и удалился — бразилец жестко влетел в ноги Педри.

Тута спас экспресс с шикарным коэффициентом всего за 12 минут до конца матча и принес победителю 81 200 рублей!