Поражение «Зенита» от ЦСКА сделает «Краснодар» единоличным лидером РПЛ. Но сперва «быкам» нужно обыграть «Ростов»
14 сентября «Краснодар» примет «Ростов» в восьмом туре РПЛ. Игра стартует в 19.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 18.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 14 сентября 2024 года
Аналитики Winline считают хозяев фаворитами. Победу «быков» можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.80 (26%), триумф команды Валерия Карпина — за 3.60 (28%).
«Ростов» уступил на стадионе «Краснодар» в трех сезонах РПЛ подряд. Окончание безвыигрышной серии желто-синих идет за 1.85.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.76, ТМ 2.5 гола — за 2.04. Рынок «обе забьют» предложили за 1.68, обратный вариант — за 2.12.
Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Этот результат оценили котировкой 6.20.
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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 сентября 2024 года
Клуб Сергея Галицкого открыл сезон поражением от «Зенита» в Суперкубке России (2:4), а после выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не выиграл ни в одном из трех стартовых туров. Черно-зеленые трижды разошлись вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Единственный успех «быков» в июле случился в Кубке России — дома против ЦСКА (1:0).
В последний месяц результаты наладились — паузу на матчи сборных «Краснодар» встретил на серии из шести побед подряд. Все началось с триумфа в еще одном поединке с ЦСКА — на этот раз в РПЛ (2:1). Другими жертвами парней Мурада Мусаева стали «Ахмат», «Динамо», «Локомотив» и дважды «Пари НН». Общий счет — 8:1. Поразить ворота «быков» удалось только нижегородцам.
На старте сезона «Ростов» штормило — лишь одна победа в пяти поединках. Команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» в Самаре (3:1), но в двух других выездах уступила — «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:5). Оба домашних матча завершились вничью — с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1).
Пять следующих встреч сложились для желто-синих куда позитивнее — обыграли «Химки» (3:1), «Оренбург» в РПЛ (3:2) и Кубке (1:0) и «Факел» (4:1). На этом отрезке у дончан случилась всего одна осечка — снова влетели «Локо» в Москве, но теперь в чемпионате (2:3).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ростов»
В лазарете «быков» находятся Александр Кокшаров и Кайо. Джон Кордоба пропустит южное дерби из-за удаления за две желтые карточки в игре с «Локомотивом». У желто-синих одна потеря — Алексей Миронов залечивает повреждение мениска. Предполагается, что полузащитник вернется в общую группу в начале ноября.
«Краснодар» — «Ростов»: статистика личных встреч
В чемпионате соперники провели между собой 28 поединков: краснодарцы выиграли 13 раз, ростовчане — три. Еще 12 матчей завершились вничью.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: черно-зеленые добились успеха в первом круге (3:2), парни Валерия Карпина взяли реванш во втором (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»
Успешная серия вознесла черно-зеленых на второе место в таблице. А по итогам восьмого тура «быки» и вовсе могут стать единоличными лидерами — для этого нужны победа в южном дерби и поражение «Зенита» от ЦСКА. Команда Карпина в этом сезоне выступает на выезде не слишком удачно — два триумфа при трех проигрышах. Высокая результативность матча почти не вызывает сомнений — краснодарцы и ростовчане пробили верх по голам в пяти подряд встречах друг с другом в РПЛ. К тому же желто-синие замыкают четверку самых забивных клубов чемпионата — за семь туров оформили 13 мячей. Да и у парней Мусаева, кажется, начало получаться в атаке — на это намекает разгром «Локомотива» (3:0) в прошлом туре.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1