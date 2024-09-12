Поражение «Зенита» от ЦСКА сделает «Краснодар» единоличным лидером РПЛ. Но сперва «быкам» нужно обыграть «Ростов»

Победная серия черно-зеленых насчитывает уже шесть матчей.

14 сентября «Краснодар» примет «Ростов» в восьмом туре РПЛ. Игра стартует в 19.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 18.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 14 сентября 2024 года

Аналитики Winline считают хозяев фаворитами. Победу «быков» можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.80 (26%), триумф команды Валерия Карпина — за 3.60 (28%).

«Ростов» уступил на стадионе «Краснодар» в трех сезонах РПЛ подряд. Окончание безвыигрышной серии желто-синих идет за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.76, ТМ 2.5 гола — за 2.04. Рынок «обе забьют» предложили за 1.68, обратный вариант — за 2.12.

Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Этот результат оценили котировкой 6.20.

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«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 сентября 2024 года

Клуб Сергея Галицкого открыл сезон поражением от «Зенита» в Суперкубке России (2:4), а после выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не выиграл ни в одном из трех стартовых туров. Черно-зеленые трижды разошлись вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Единственный успех «быков» в июле случился в Кубке России — дома против ЦСКА (1:0).

В последний месяц результаты наладились — паузу на матчи сборных «Краснодар» встретил на серии из шести побед подряд. Все началось с триумфа в еще одном поединке с ЦСКА — на этот раз в РПЛ (2:1). Другими жертвами парней Мурада Мусаева стали «Ахмат», «Динамо», «Локомотив» и дважды «Пари НН». Общий счет — 8:1. Поразить ворота «быков» удалось только нижегородцам.

На старте сезона «Ростов» штормило — лишь одна победа в пяти поединках. Команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» в Самаре (3:1), но в двух других выездах уступила — «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:5). Оба домашних матча завершились вничью — с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1).

Пять следующих встреч сложились для желто-синих куда позитивнее — обыграли «Химки» (3:1), «Оренбург» в РПЛ (3:2) и Кубке (1:0) и «Факел» (4:1). На этом отрезке у дончан случилась всего одна осечка — снова влетели «Локо» в Москве, но теперь в чемпионате (2:3).

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ростов»

В лазарете «быков» находятся Александр Кокшаров и Кайо. Джон Кордоба пропустит южное дерби из-за удаления за две желтые карточки в игре с «Локомотивом». У желто-синих одна потеря — Алексей Миронов залечивает повреждение мениска. Предполагается, что полузащитник вернется в общую группу в начале ноября.

«Краснодар» — «Ростов»: статистика личных встреч

В чемпионате соперники провели между собой 28 поединков: краснодарцы выиграли 13 раз, ростовчане — три. Еще 12 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: черно-зеленые добились успеха в первом круге (3:2), парни Валерия Карпина взяли реванш во втором (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

Успешная серия вознесла черно-зеленых на второе место в таблице. А по итогам восьмого тура «быки» и вовсе могут стать единоличными лидерами — для этого нужны победа в южном дерби и поражение «Зенита» от ЦСКА. Команда Карпина в этом сезоне выступает на выезде не слишком удачно — два триумфа при трех проигрышах. Высокая результативность матча почти не вызывает сомнений — краснодарцы и ростовчане пробили верх по голам в пяти подряд встречах друг с другом в РПЛ. К тому же желто-синие замыкают четверку самых забивных клубов чемпионата — за семь туров оформили 13 мячей. Да и у парней Мусаева, кажется, начало получаться в атаке — на это намекает разгром «Локомотива» (3:0) в прошлом туре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

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