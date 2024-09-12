Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:20

Поражение «Зенита» от ЦСКА сделает «Краснодар» единоличным лидером РПЛ. Но сперва «быкам» нужно обыграть «Ростов»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 14 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
ФК «Ростов».
Фото Официальная страница ФК «Ростов» ВКонтакте
1/2
Победная серия черно-зеленых насчитывает уже шесть матчей.

14 сентября «Краснодар» примет «Ростов» в восьмом туре РПЛ. Игра стартует в 19.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru начнется в 18.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 14 сентября 2024 года

Аналитики Winline считают хозяев фаворитами. Победу «быков» можно взять с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 46%. Ничья доступна за 3.80 (26%), триумф команды Валерия Карпина — за 3.60 (28%).

«Ростов» уступил на стадионе «Краснодар» в трех сезонах РПЛ подряд. Окончание безвыигрышной серии желто-синих идет за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.76, ТМ 2.5 гола — за 2.04. Рынок «обе забьют» предложили за 1.68, обратный вариант — за 2.12.

Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Этот результат оценили котировкой 6.20.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 сентября 2024 года

Клуб Сергея Галицкого открыл сезон поражением от «Зенита» в Суперкубке России (2:4), а после выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не выиграл ни в одном из трех стартовых туров. Черно-зеленые трижды разошлись вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0). Единственный успех «быков» в июле случился в Кубке России — дома против ЦСКА (1:0).

В последний месяц результаты наладились — паузу на матчи сборных «Краснодар» встретил на серии из шести побед подряд. Все началось с триумфа в еще одном поединке с ЦСКА — на этот раз в РПЛ (2:1). Другими жертвами парней Мурада Мусаева стали «Ахмат», «Динамо», «Локомотив» и дважды «Пари НН». Общий счет — 8:1. Поразить ворота «быков» удалось только нижегородцам.

Кубок Лиги чемпионов. «Реал» идет за первой чашкой для Мбаппе, «Ман Сити» — за второй за три сезона. Кто фаворит ЛЧ

На старте сезона «Ростов» штормило — лишь одна победа в пяти поединках. Команда Валерия Карпина обыграла «Крылья Советов» в Самаре (3:1), но в двух других выездах уступила — «Локомотиву» (0:1) и «Зениту» (0:5). Оба домашних матча завершились вничью — с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1).

Пять следующих встреч сложились для желто-синих куда позитивнее — обыграли «Химки» (3:1), «Оренбург» в РПЛ (3:2) и Кубке (1:0) и «Факел» (4:1). На этом отрезке у дончан случилась всего одна осечка — снова влетели «Локо» в Москве, но теперь в чемпионате (2:3).

ФК «Ростов».
Фото Официальная страница ФК «Ростов» ВКонтакте

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Ростов»

В лазарете «быков» находятся Александр Кокшаров и Кайо. Джон Кордоба пропустит южное дерби из-за удаления за две желтые карточки в игре с «Локомотивом». У желто-синих одна потеря — Алексей Миронов залечивает повреждение мениска. Предполагается, что полузащитник вернется в общую группу в начале ноября.

«Краснодар» — «Ростов»: статистика личных встреч

В чемпионате соперники провели между собой 28 поединков: краснодарцы выиграли 13 раз, ростовчане — три. Еще 12 матчей завершились вничью.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: черно-зеленые добились успеха в первом круге (3:2), парни Валерия Карпина взяли реванш во втором (2:1).

Эдгар Севикян (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» разгромно уступил «Краснодару», но удержался в тройке РПЛ. С «Оренбургом» нужно брать три очка

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

Успешная серия вознесла черно-зеленых на второе место в таблице. А по итогам восьмого тура «быки» и вовсе могут стать единоличными лидерами — для этого нужны победа в южном дерби и поражение «Зенита» от ЦСКА. Команда Карпина в этом сезоне выступает на выезде не слишком удачно — два триумфа при трех проигрышах. Высокая результативность матча почти не вызывает сомнений — краснодарцы и ростовчане пробили верх по голам в пяти подряд встречах друг с другом в РПЛ. К тому же желто-синие замыкают четверку самых забивных клубов чемпионата — за семь туров оформили 13 мячей. Да и у парней Мусаева, кажется, начало получаться в атаке — на это намекает разгром «Локомотива» (3:0) в прошлом туре.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Читайте также
Самолеты Ту-22м3 выполнили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
Суд приговорил экс-министра здравоохранения Иркутской области к 18 годам колонии
Названы самые грибные регионы России
Популярное видео
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости