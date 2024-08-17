Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Кордоба никак не вернется к игре за «Краснодар». Против «Пари НН» будут солировать другие

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» 18 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Данила Козлов («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
«Нижний» много пропускает в этом сезоне.

В пятом туре чемпионата России встретятся соседи по турнирной таблице — «Краснодар» и «Нижний Новгород», занимающие седьмую и шестую строчки соответственно. Игра пройдет 18 августа на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари НН

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» 18 августа 2024 года

Букмекеры считают, что у «быков» отличные шансы на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.35, что около 73% вероятности. Успех нижегородцев доступен с котировкой 10.0 (9%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 5.00 (18%).

Последние шесть встреч команд закончились в пользу «Краснодара». Вероятность непоражения «Пари НН» в предстоящей игре оценена в 3.33.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода поединка выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 4.50;

• 2:0 — за 4.60;

• 3:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок «обе забьют» дан за 2.55, альтернативный вариант предложен с котировкой 1.47.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года

Обе команды не слишком впечатлили на старте сезона, но хозяева все же находятся в лучшей форме. 13 июля «Краснодар» уступил «Зениту» в Суперкубке России (2:4), после чего не проиграл ни одного матча — беспроигрышная серия длится уже шесть встреч во всех турнирах. После четырех пропущенных от петербуржцев «быки» стали действовать намного надежнее: вынули мяч из своих ворот всего два раза и четырежды сыграли на ноль. Правда, есть проблема с реализацией — в тех же шести поединках лишь раз забили больше мяча.

Единственный игрок «Краснодара» с более чем одним голом в этом сезоне — 21-летний полузащитник Никита Кривцов. Непонятна ситуация с лучшим бомбардиром клуба последних двух сезонов Джоном Кордобой. Колумбиец появился лишь в двух матчах сезона, а в медиа давно полыхают слухи об интересе «Зенита» к нападающему. Однако главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что причина в травме футболиста.

«Кордоба травмирован, не надо искать черную кошку, — рассказал Мусаев. — Он тренируется по индивидуальной программе. Есть небольшие шансы, что он выйдет в следующей игре (с «Нижним». — Прим. «СЭ»), но на московский выезд с «Локомотивом», «Динамо» он будет полностью в строю».

Максим Глушенков и&nbsp;Вильмар Барриос (&laquo;Зенит&raquo;). «Химки» не побеждали «Зенит» ни разу в истории. Нынешняя форма петербуржцев намекает на то, что серия не прервется

«Пари НН» тоже набрал шесть очков в РПЛ, но в этом сезоне не проиграл только командам, поднявшимся из первой лиги. В двух предыдущих турах чемпионата минимально переиграл махачкалинское «Динамо» и «Химки» (по 1:0). До этого коллектив Саши Илича без шансов влетел «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). В Кубке России у нижегородцев тоже два поражения в двух играх — от «Ахмата» (1:4) и вновь от армейцев (в серии пенальти).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Пари НН»

У хозяев травмирован центральный защитник Кайо, а также нападающие Федор Смолов, Александр Кошкаров и, если верить Мусаеву, Кордоба.

У нижегородцев недоступны из-за повреждений Мамаду Майга, Константин Марадишвили и Илья Жигулев.

«Краснодар» — «Пари НН»: статистика личных встреч

Последние шесть встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «быков». Всего соперники пересекались 13 раз: в девяти играх сильнее оказался «Краснодар», в шести — «Нижний».

Тьяго Мотта, главный тренер &laquo;Ювентуса&raquo;. В первом туре серии А Мотта столкнется с Фабрегасом. Легендарные полузащитники возглавляют интересные проекты

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Пари НН»

Нижегородцы в этом сезоне выглядели конкурентно только на фоне команд, поднявшихся из первой лиги. К тому же они испытывают проблемы в обороне: пропустили семь мячей в четырех турах — больше только у «Рубина» и «Крыльев Советов» (по 10). А с учетом Кубка России у «Нижнего» уже 12 пропущенных в шести играх — в среднем ровно два мяча за игру. «Краснодар» никому не проигрывал после встречи с «Зенитом» в Суперкубке и выглядит командой гораздо более высокого уровня. С такими у гостей в этом сезоне проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.71.

0
Читайте также
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Гермодверь сработала на станции «Арбатская» метро Москвы
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В первом туре серии А Мотта столкнется с Фабрегасом. Легендарные полузащитники возглавляют интересные проекты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости