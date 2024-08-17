Кордоба никак не вернется к игре за «Краснодар». Против «Пари НН» будут солировать другие
В пятом туре чемпионата России встретятся соседи по турнирной таблице — «Краснодар» и «Нижний Новгород», занимающие седьмую и шестую строчки соответственно. Игра пройдет 18 августа на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» 18 августа 2024 года
Букмекеры считают, что у «быков» отличные шансы на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.35, что около 73% вероятности. Успех нижегородцев доступен с котировкой 10.0 (9%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 5.00 (18%).
Последние шесть встреч команд закончились в пользу «Краснодара». Вероятность непоражения «Пари НН» в предстоящей игре оценена в 3.33.
Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода поединка выглядят следующим образом:
• 1:0 — за 4.50;
• 2:0 — за 4.60;
• 3:0 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.76.
Рынок «обе забьют» дан за 2.55, альтернативный вариант предложен с котировкой 1.47.
«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года
Обе команды не слишком впечатлили на старте сезона, но хозяева все же находятся в лучшей форме. 13 июля «Краснодар» уступил «Зениту» в Суперкубке России (2:4), после чего не проиграл ни одного матча — беспроигрышная серия длится уже шесть встреч во всех турнирах. После четырех пропущенных от петербуржцев «быки» стали действовать намного надежнее: вынули мяч из своих ворот всего два раза и четырежды сыграли на ноль. Правда, есть проблема с реализацией — в тех же шести поединках лишь раз забили больше мяча.
Единственный игрок «Краснодара» с более чем одним голом в этом сезоне — 21-летний полузащитник Никита Кривцов. Непонятна ситуация с лучшим бомбардиром клуба последних двух сезонов Джоном Кордобой. Колумбиец появился лишь в двух матчах сезона, а в медиа давно полыхают слухи об интересе «Зенита» к нападающему. Однако главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что причина в травме футболиста.
«Кордоба травмирован, не надо искать черную кошку, — рассказал Мусаев. — Он тренируется по индивидуальной программе. Есть небольшие шансы, что он выйдет в следующей игре (с «Нижним». — Прим. «СЭ»), но на московский выезд с «Локомотивом», «Динамо» он будет полностью в строю».
«Пари НН» тоже набрал шесть очков в РПЛ, но в этом сезоне не проиграл только командам, поднявшимся из первой лиги. В двух предыдущих турах чемпионата минимально переиграл махачкалинское «Динамо» и «Химки» (по 1:0). До этого коллектив Саши Илича без шансов влетел «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). В Кубке России у нижегородцев тоже два поражения в двух играх — от «Ахмата» (1:4) и вновь от армейцев (в серии пенальти).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Пари НН»
У хозяев травмирован центральный защитник Кайо, а также нападающие Федор Смолов, Александр Кошкаров и, если верить Мусаеву, Кордоба.
У нижегородцев недоступны из-за повреждений Мамаду Майга, Константин Марадишвили и Илья Жигулев.
«Краснодар» — «Пари НН»: статистика личных встреч
Последние шесть встреч команд во всех турнирах закончились в пользу «быков». Всего соперники пересекались 13 раз: в девяти играх сильнее оказался «Краснодар», в шести — «Нижний».
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Пари НН»
Нижегородцы в этом сезоне выглядели конкурентно только на фоне команд, поднявшихся из первой лиги. К тому же они испытывают проблемы в обороне: пропустили семь мячей в четырех турах — больше только у «Рубина» и «Крыльев Советов» (по 10). А с учетом Кубка России у «Нижнего» уже 12 пропущенных в шести играх — в среднем ровно два мяча за игру. «Краснодар» никому не проигрывал после встречи с «Зенитом» в Суперкубке и выглядит командой гораздо более высокого уровня. С такими у гостей в этом сезоне проблемы.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 гола за 1.71.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0