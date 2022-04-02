«Краснодар» — «Динамо»: гостям нужна победа ради борьбы с «Зенитом»
3 апреля в 23-м туре чемпионата России состоится второй по статусности после московского дерби матч выходных — «Краснодар» примет «Динамо». Встреча пройдет на арене «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года
Хотя «Краснодар» — принимающая сторона, фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, стало «Динамо». И в этом нет ничего удивительного, ведь «быки» расстались со всеми иностранцами и, в отличие от соперника, не обладают глубоким резервом. Именно поэтому на победу москвичей можно поставить с приятным коэффициентом 2.10 (вероятность выигрыша — 48%). Успех хозяев оценивается в 3.50 (28%), а ничья — в 3.60 (24%).
Как бонус — высокий коэффициент на пенальти в матче (2.35). Резкие нападающие и полузащитники обеих команд с радостью организуют партнерам возможность забить с точки.
Есть отличные комбинированные варианты для ставок на точный счет. Например, победа «Динамо» 1:0, 2:0 или 3:0 оценена в 3.20. А такие же цифры в пользу «Краснодара» можно взять уже за 5.20.
«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 3 апреля 2022 года
Несмотря на сложности с составом и финансированием (по данным matchtv.ru, некоторые футболисты согласились на сокращение зарплаты в три раза из-за блокировки европейских счетов Сергея Галицкого), «Краснодар» продолжает отчаянную борьбу за место в тройке сильнейших. В новом году, уже после отъезда легионеров, «быки» набрали семь очков в трех матчах: обыграли «Спартак» (2:1), «Урал» (2:1) и лишь в конце матча упустили победу над «Уфой» (1:1).
Таких результатов клуб с юга России добился благодаря желанию молодых парней из академии проявить себя. Их настрой и самоотдача тащат «Краснодар» наверх, но немаловажным фактором остается и фортуна. Хватит ли ее на финиш чемпионата и для попадания в еврокубки? Ответ, скорее всего, будет отрицательным.
Например, в матче с «Динамо» коллективу Александра Сторожука везения точно будет недостаточно. Против них выйдут такие же молодые и заряженные парни, но у которых больше опыта и сыгранности, чем у краснодарских. Хотя это не подтверждают последние результаты (сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), проиграли «Спартаку» (0:2), в целом по сезону бело-голубые выглядят сильно предпочтительнее. Их отставание от «Зенита» выросло до пяти очков только в последних турах, а до этого они даже перехватывали лидерство.
В команде остались топ-футболисты, зимой к ним присоединился опытный Федор Смолов, который в пяти официальных матчах за новый клуб забил четыре мяча. Для него предстоящий матч, как для бывшего игрока «Краснодара», будет максимально принципиальным. В том числе 32-летний форвард поможет динамовцам развить успех: москвичи не проигрывают «быкам» с 2018 года, а в последних четырех матчах добились четырех побед (причем три из них — сухие). На то, что «Краснодар» не забьет, можно поставить с коэффициентом 2.85.
Вообще очные матчи этих команд нельзя назвать результативными, потому что больше двух мячей они забили только в трех из последних десяти игр. Но есть стойкое ощущение, что в этот раз голы неминуемы: составы переполнены молодыми и разгоряченными футболистами, которые не ударят по тормозам при любом счете. В этом свете очень привлекательным выглядит вариант для ставки на то, что в матче одна из команд забьет два и более мяча. На такой исход предложен коэффициент 1.50.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»
Безусловно, для москвичей выезд в Краснодар — один из самых опасных и, возможно, ключевой в борьбе за золото. В случае потери очков «Зенит» получит слишком большой гандикап, отыграть который будет практически невозможно. «Динамо» необходима победа, и у клуба есть больше возможностей для ее достижения, чем у соперника. Поэтому вариант для ставки в этом случае очевиден: победа гостей с коэффициентом 2.10.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7