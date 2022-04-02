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«Краснодар» — «Динамо»: гостям нужна победа ради борьбы с «Зенитом»

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Антон Шунин, «Динамо».
Фото Getty Images
В случае поражения москвичи отдадут золото в руки клубу из Санкт-Петербурга.

3 апреля в 23-м туре чемпионата России состоится второй по статусности после московского дерби матч выходных — «Краснодар» примет «Динамо». Встреча пройдет на арене «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года

Хотя «Краснодар» — принимающая сторона, фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, стало «Динамо». И в этом нет ничего удивительного, ведь «быки» расстались со всеми иностранцами и, в отличие от соперника, не обладают глубоким резервом. Именно поэтому на победу москвичей можно поставить с приятным коэффициентом 2.10 (вероятность выигрыша — 48%). Успех хозяев оценивается в 3.50 (28%), а ничья — в 3.60 (24%).

Как бонус — высокий коэффициент на пенальти в матче (2.35). Резкие нападающие и полузащитники обеих команд с радостью организуют партнерам возможность забить с точки.

Есть отличные комбинированные варианты для ставок на точный счет. Например, победа «Динамо» 1:0, 2:0 или 3:0 оценена в 3.20. А такие же цифры в пользу «Краснодара» можно взять уже за 5.20.

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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 3 апреля 2022 года

Несмотря на сложности с составом и финансированием (по данным matchtv.ru, некоторые футболисты согласились на сокращение зарплаты в три раза из-за блокировки европейских счетов Сергея Галицкого), «Краснодар» продолжает отчаянную борьбу за место в тройке сильнейших. В новом году, уже после отъезда легионеров, «быки» набрали семь очков в трех матчах: обыграли «Спартак» (2:1), «Урал» (2:1) и лишь в конце матча упустили победу над «Уфой» (1:1).

Таких результатов клуб с юга России добился благодаря желанию молодых парней из академии проявить себя. Их настрой и самоотдача тащат «Краснодар» наверх, но немаловажным фактором остается и фортуна. Хватит ли ее на финиш чемпионата и для попадания в еврокубки? Ответ, скорее всего, будет отрицательным.

Например, в матче с «Динамо» коллективу Александра Сторожука везения точно будет недостаточно. Против них выйдут такие же молодые и заряженные парни, но у которых больше опыта и сыгранности, чем у краснодарских. Хотя это не подтверждают последние результаты (сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), проиграли «Спартаку» (0:2), в целом по сезону бело-голубые выглядят сильно предпочтительнее. Их отставание от «Зенита» выросло до пяти очков только в последних турах, а до этого они даже перехватывали лидерство.

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В команде остались топ-футболисты, зимой к ним присоединился опытный Федор Смолов, который в пяти официальных матчах за новый клуб забил четыре мяча. Для него предстоящий матч, как для бывшего игрока «Краснодара», будет максимально принципиальным. В том числе 32-летний форвард поможет динамовцам развить успех: москвичи не проигрывают «быкам» с 2018 года, а в последних четырех матчах добились четырех побед (причем три из них — сухие). На то, что «Краснодар» не забьет, можно поставить с коэффициентом 2.85.

Вообще очные матчи этих команд нельзя назвать результативными, потому что больше двух мячей они забили только в трех из последних десяти игр. Но есть стойкое ощущение, что в этот раз голы неминуемы: составы переполнены молодыми и разгоряченными футболистами, которые не ударят по тормозам при любом счете. В этом свете очень привлекательным выглядит вариант для ставки на то, что в матче одна из команд забьет два и более мяча. На такой исход предложен коэффициент 1.50.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»

Безусловно, для москвичей выезд в Краснодар — один из самых опасных и, возможно, ключевой в борьбе за золото. В случае потери очков «Зенит» получит слишком большой гандикап, отыграть который будет практически невозможно. «Динамо» необходима победа, и у клуба есть больше возможностей для ее достижения, чем у соперника. Поэтому вариант для ставки в этом случае очевиден: победа гостей с коэффициентом 2.10.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.10.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
1

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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