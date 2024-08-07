Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Единственная победа «Краснодара» на старте сезона случилась в домашней кубковой игре с ЦСКА. Повторить подвиг в РПЛ будет сложно

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Краснодар» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
Мурад Мусаев («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА
«Краснодар» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
1/5
В прошлом туре армейцы разнесли «Оренбург».

10 августа «Краснодар» примет ЦСКА в четвертом туре РПЛ. Игра начнется в 20.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 августа 2024 года

Аналитики назвали хозяев фаворитами. Победу «Краснодара» можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Ничья доступна за 3.45 (25%), триумф москвичей — за 2.75 (36%).

Армейцы не знают поражений в РПЛ: разделили очки с «Ростовом» (0:0), а затем разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1). Продолжение беспроигрышной серии ЦСКА идет за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.92, ТМ 2.5 гола — за 1.88. Рынок «обе забьют» предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Успех «быков» с форой (0) оценили котировкой 1.83. Ф(0) для красно-синих представили за 1.97.

ДоброFON на&nbsp;матче &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Путь Добра. Новая социальная миссия региональных клубов в FONBET Кубке России

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча РПЛ 10 августа 2024 года

Клуб Сергея Галицкого выдал худшее начало чемпионата в своей истории — впервые не одержал ни одной победы в трех первых турах. Черно-зеленые трижды сыграли вничью — с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

Также «Краснодар» повторил два собственных антирекорда: по набранным очкам и голам за три стартовых матча РПЛ. Первый был установлен в сезоне-2021/22: «быки» разгромили «Урал» (3:0), после чего влетели «Химкам» (0:1) и «Зениту» (2:3). Второй — в чемпионате-2015/16, когда с минимальным счетом обыграли «Амкар» (1:0), всухую уступили «Спартаку» (0:1) и разошлись нулевой ничьей с «Ростовом».

Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Главная мишень для критики — Мурад Мусаев. Тренер снова возглавил черно-зеленых 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича, но под его руководством команда победила всего в 40% матчей — в шести из 15. Вничью завершилось пять поединков, еще четыре были проиграны.

Разочаровывают не только результаты, но и качество футбола: у «быков» настоящая беда с созданием и реализацией моментов. За пять игр во всех турнирах «Краснодар» забил четыре мяча — это меньше гола в среднем за 90 минут.

Во встрече с «Факелом» черно-зеленые попали в створ ворот соперника лишь дважды — худший показатель клуба в текущем чемпионате. В матчах с «Ахматом» и «Динамо» набралось по три удара в створ — тоже не те результаты, которыми можно гордиться. Причем в первом тайме поединка с дебютантами РПЛ из Махачкалы команда Мусаева не попала в створ ни разу.

Мурад Мусаев («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

ЦСКА, напротив, чувствует себя прекрасно. Летом клуб пригласил нового тренера — Марко Николича вместо Владимира Федотова. Под руководством серба красно-синие стартовали в РПЛ без поражений: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а затем разгромили «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

Вместе с «Динамо» армейцы замыкают четверку самых результативных команд лиги по итогам трех туров — оба московских коллектива забили по восемь мячей. Больше голов лишь у «Локомотива» (9) и «Зенита» (13). С обороной тоже все отлично: за 270 минут Игоря Акинфеева огорчили всего однажды — надежнее в защите выступили только петербуржцы, которые не пропустили ни разу.

Главным бомбардиром ЦСКА неожиданно стал Игорь Дивеев — на счету защитника уже три гола. Это больше, чем за два предыдущих сезона, вместе взятых. И повторение лучшего результата в карьере футболиста — он был установлен в чемпионате-2021/22. Отлично вписался в состав Данил Круговой — успел отметиться двумя ассистами. По два забитых мяча у Тамерлана Мусаева и Ивана Облякова — причем на счету последнего еще и результативный пас.

Игорь Дивеев (ЦСКА).
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — ЦСКА

Федор Смолов выбыл на две-три недели из-за травмы. Также в лазарете «быков» по-прежнему находится Александр Кокшаров — с мая нападающий испытывает проблемы с коленом. Армейцы временно не могут рассчитывать на Егора Ушакова и Фелипе Мендеса — предполагается, что они залечат повреждения и вернутся в общую группу в середине августа.

«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч

Полторы недели назад команды столкнулись в первом туре группового этапа Кубка России — черно-зеленые добились успеха с минимальным счетом (1:0) благодаря голу Ленини Пины на 52-й минуте. В остальных пяти матчах турнира и «быки», и армейцы выиграли по два раза. Еще один завершился ничьей в основное время (1:1) и триумфом красно-синих в серии пенальти (6:5) — это было в финале КР-2023.

В чемпионате соперники провели между собой 26 поединков: у москвичей 10 побед, у южан — семь. В девяти разборках они разошлись миром.

«Краснодар» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Единственная победа «быков» в этом сезоне случилась как раз над армейцами. Для парней Марко Николича это, наоборот, первое и на данный момент последнее поражение на старте сезона. Неудача красно-синих в кубковой встрече во многом объясняется ротацией состава: в запасе остались Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Иван Обляков и Тамерлан Мусаев. В чемпионате все они появятся в стартовом составе, а настрой ЦСКА после недавней осечки на стадионе «Краснодар» будет совсем другим.

Черно-зеленые поражают беззубостью в нападении и с трудом добивают мяч до створа — теперь же им предстоит встреча с командой, которая за три тура пропустила всего однажды. У чужих ворот москвичи безжалостны и оформили на этом же отрезке восемь голов — коллектив Мурада Мусаева находится не в том состоянии, чтобы прервать беспроигрышную серию гостей в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.97.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области выросло до 20 человек
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выступит в финале Олимпийских игр
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» обидно вылетело из Лиги чемпионов. В Лиге Европы минчанам будет заметно проще
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости