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«Астане» противостоит клуб из второй лиги Румынии. Казахстанцы не допустят позора

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» 8 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Астаны».
Фото Соцсети «Астаны», Соцсети
«Корвинул» проник в еврокубки благодаря победе в Кубке страны.

8 августа «Астана» встретится с румынским «Корвинулом» в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Муничипал» в городе Сибиу и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Ишмаэл Барбара из Мальты. В России легально не покажут игру.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
08 авг, 21:00. Michael Klein Stadium (Хунедоара)
Корвинул
Астана

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» 8 августа 2024 года

Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев доступна с котировкой 2.40, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш коллектива из Казахстана можно взять за чуть большие 2.75 (34%), коэффициент на ничью — 3.30 (27%).

Вероятность того, что в следующий раунд пройдет «Корвинул», оценена в 2.19. Выход «Астаны» дан за 1.66.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.40;

• победа хозяев 1:0 — за 6.60;

• успех гостей 1:0 — 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок «обе забьют» идет за 1.82, коэффициент на альтернативный вариант — 1.88.

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«Корвинул» — «Астана»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 8 августа 2024 года

Казахстанцы уже прошли один раунд квалификации — с минимальным преимуществом преодолели «Милсами» из Молдавии (2:1 по сумме двух игр). Команда Григория Бабаяна находится посреди сезона, ведь чемпионат Казахстана проходит по системе «весна — осень». Дела в национальном чемпионате складываются не лучшим образом: «Астана» идет на восьмой строчке и победила лишь в двух из семи предыдущих туров. Правда, сейчас приоритетом желто-синих является Лига конференций, тем более что в премьер-лиге отставания не такие уж большие — до четвертой строчки не хватает четырех баллов.

«Хотел бы сказать, что мы сегодня очень сильно рисковали с составом, так как в таких сочетаниях никогда не играли, — рассказал тренер казахстанцев после игры чемпионата против «Турана». — Но на данном этапе приоритет — Лига конференций, так как мы представляем Казахстан в Европе и хотим успешно там выступить. Хорошо, что выиграли такой сложный матч. Всегда игры после Лиги конференций — тяжелые, поэтому нужно похвалить команду за самоотверженные действия».

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«Астане» противостоит уникальный соперник. «Корвинул» выступает во втором дивизионе и поднялся в него только перед прошлым сезоном, а в XXI веке ни разу не играл в румынской элите. В еврокубки команда попала благодаря победе в Кубке Румынии. Причем она могла пролететь мимо континентальных турниров по неспортивным причинам: «Корвинул» в прошлом сезоне получил право повышения в высшую лигу, но для этого нужно было сменить юридическую структуру с государственной на частную, что лишило бы лицензии УЕФА. В клубе сделали выбор в пользу еврокубков и отказались от повышения.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Корвинул» — «Астана»

О проблемах в составах команд не сообщалось.

«Корвинул» — «Астана»: статистика личных встреч

Команды не встречались ни разу в истории.

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Прогноз и ставка на матч «Корвинул» — «Астана»

Казахстанцы набрали неплохую форму: последнее поражение потерпели еще 29 июня и с тех пор не уступили в пяти играх кряду, в четырех из которых победили. Перед встречей с молдаванами существенная часть игроков основы «Астаны» получили отдых и должна подойти в хорошем состоянии. «Корвинул» же начал сезон откровенно слабо — потерпел три поражения в пяти матчах во всех турнирах и забил лишь в одном из них.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.99.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
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Зенит

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П
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Факел

 2 1 0
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Динамо

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