«Астане» противостоит клуб из второй лиги Румынии. Казахстанцы не допустят позора
8 августа «Астана» встретится с румынским «Корвинулом» в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Муничипал» в городе Сибиу и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Ишмаэл Барбара из Мальты. В России легально не покажут игру.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» 8 августа 2024 года
Букмекеры считают, что у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев доступна с котировкой 2.40, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш коллектива из Казахстана можно взять за чуть большие 2.75 (34%), коэффициент на ничью — 3.30 (27%).
Вероятность того, что в следующий раунд пройдет «Корвинул», оценена в 2.19. Выход «Астаны» дан за 1.66.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.40;
• победа хозяев 1:0 — за 6.60;
• успех гостей 1:0 — 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.70.
Рынок «обе забьют» идет за 1.82, коэффициент на альтернативный вариант — 1.88.
«Корвинул» — «Астана»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги конференций 8 августа 2024 года
Казахстанцы уже прошли один раунд квалификации — с минимальным преимуществом преодолели «Милсами» из Молдавии (2:1 по сумме двух игр). Команда Григория Бабаяна находится посреди сезона, ведь чемпионат Казахстана проходит по системе «весна — осень». Дела в национальном чемпионате складываются не лучшим образом: «Астана» идет на восьмой строчке и победила лишь в двух из семи предыдущих туров. Правда, сейчас приоритетом желто-синих является Лига конференций, тем более что в премьер-лиге отставания не такие уж большие — до четвертой строчки не хватает четырех баллов.
«Хотел бы сказать, что мы сегодня очень сильно рисковали с составом, так как в таких сочетаниях никогда не играли, — рассказал тренер казахстанцев после игры чемпионата против «Турана». — Но на данном этапе приоритет — Лига конференций, так как мы представляем Казахстан в Европе и хотим успешно там выступить. Хорошо, что выиграли такой сложный матч. Всегда игры после Лиги конференций — тяжелые, поэтому нужно похвалить команду за самоотверженные действия».
«Астане» противостоит уникальный соперник. «Корвинул» выступает во втором дивизионе и поднялся в него только перед прошлым сезоном, а в XXI веке ни разу не играл в румынской элите. В еврокубки команда попала благодаря победе в Кубке Румынии. Причем она могла пролететь мимо континентальных турниров по неспортивным причинам: «Корвинул» в прошлом сезоне получил право повышения в высшую лигу, но для этого нужно было сменить юридическую структуру с государственной на частную, что лишило бы лицензии УЕФА. В клубе сделали выбор в пользу еврокубков и отказались от повышения.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Корвинул» — «Астана»
О проблемах в составах команд не сообщалось.
«Корвинул» — «Астана»: статистика личных встреч
Команды не встречались ни разу в истории.
Прогноз и ставка на матч «Корвинул» — «Астана»
Казахстанцы набрали неплохую форму: последнее поражение потерпели еще 29 июня и с тех пор не уступили в пяти играх кряду, в четырех из которых победили. Перед встречей с молдаванами существенная часть игроков основы «Астаны» получили отдых и должна подойти в хорошем состоянии. «Корвинул» же начал сезон откровенно слабо — потерпел три поражения в пяти матчах во всех турнирах и забил лишь в одном из них.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.99.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0