Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:35

Клиенты букмекера уверены в победе Бразилии над Колумбией в матче Кубка Америки

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Бразилии.
Фото Getty Images

3 июля в матче третьего тура группового турнира Кубка Америки в Санта-Кларе встретятся сборные Бразилии и Колумбии. Игра начнется в 4.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу в грядущей встрече.

Кубок Америки. Группа D
03 июл, 04:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Бразилия
Колумбия

Букмекеры считают бразильцев фаворитами матча. На триумф команды Доривала Жуниора по итогам 90 минут игры можно поставить по коэффициенту 1.90, что соответствует примерно 51% вероятности. Шансы колумбийцев на успех оценены в 4.40 (около 22%). Котировки на ничью в основное время составляют 3.55 (приблизительно 27%).

Клиенты букмекера не сомневаются, что победа достанется Бразилии. На ее успех приходится около 97% объема ставок на исход игры.

Нико Уильямс. Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов

Букмекеры считают, что матч не получится результативным. Поставить на то, что в матче будет забито как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.10. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.75.

Аналитики сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии отличатся обе команды. Если забьют и Бразилия, и Колумбия, сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.15.

В отдельной линии клиентам букмекера предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа Бразилии 1:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроет команда Доривала Жуниора, можно поставить за 1.62. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении колумбийцев составляют 2.60.

Хави Симонс. Нидерланды смазали концовку группового этапа и получили в плей-офф бодрую Румынию. Трехцветные выиграли самую дикую группу ЧЕ

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов букмекера — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 8.73 и включил в него пари на победу Бразилии. Аналитики оценили вероятность этого исхода котировкой 1.82. В случае успеха чистый выигрыш составит 7 730 000 рублей.

Сборная Бразилии после двух туров имеет в активе четыре очка. В первом матче бразильцы не смогли забить Коста-Рике (0:0), а следом разгромили Парагвай (4:1). Череда нестабильных результатов продолжается. Тем не менее шансы у команды Доривала занять первое место в группе все равно выше, чем у Колумбии, поставить на такое развитие событий можно за 1.80.

Крис Ричардс и&nbsp;Тайлер Адамс. «Унизительный результат». Сборной США досталось за провальный вылет в домашнем Кубке Америки

Колумбия пока идет без потерь. Подопечные Нестора Лоренсо сначала победили парагвайцев (2:1), а затем уверенно обыграли Коста-Рику (3:0). Теперь победная серия колумбийцев насчитывает десять матчей, а последнее поражение этой сборной случилось и вовсе в феврале 2022 года. На то, что Колумбия выиграет группу, дают коэффициент 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
0
Читайте также
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости