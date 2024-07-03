Клиенты букмекера считают Испанию главным фаворитом Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу завершилась первая стадия плей-офф. По ее итогам определились восемь сильнейших национальных команд континента. 5 и 6 июля в Германии пройдут матчи 1/4 финала. В преддверии этой стадии букмекерская компания PARI обновила котировки на итоги Евро-2024, оценив шансы каждой сборной завоевать главный трофей.

По оценкам аналитиков, главным претендентом на победу в Германии остается сборная Англии. Сделать ставку на первый в истории триумф «трех львов» на чемпионатах Европы можно по коэффициенту 5.00. Вероятность выхода англичан в финал котируется за 2.40, в полуфинал — за 1.58. До старта Евро «три льва» были главными фаворитами с коэффициентом 4.30. Котировки подросли на фоне не самой впечатляющей игры команды Гарета Саутгейта: всего одна победа и лишь два гола в группе с Данией, Словенией и Сербией, а также победа над Словакией в 1/8 финала только в дополнительное время. В четвертьфинале команда Саутгейта 6 июля сыграет со Швейцарией.

Вторым по силе фаворитом турнира букмекеры называют сборную Испании. Спрогнозировать успех трехкратных чемпионов Европы можно за 5.20. Котировки на выход испанцев в финал составляют 3.25, в полуфинал — 1.87. Испанцы стали единственной командой, выигравшей на Евро все четыре матча: в группе — 3:0 у Хорватии, а также 1:0 у Италии и Албании, в 1/8 финала — 4:1 у Грузии. В 1/4 финала «красная фурия» встретится 5 июля с хозяйкой чемпионата Европы — сборной Германии.

В тройку фаворитов Евро-2024 вернулась сборная Франции. Пари на триумф «трехцветных» будет рассчитано за 5.80. Вероятность их прохода в финал оценивается коэффициентом 3.30, в полуфинал — 1.67. Франция пробилась в четвертьфинал, забивая не более гола за игру: 1:0 с Австрией, 0:0 с Нидерландами, 1:1 с Польшей, а также 1:0 с Бельгией в 1/8 финала. Из игроков сборной Франции на Евро отличился только Килиан Мбаппе, и то с пенальти, еще дважды в свои ворота забили соперники французов. В 1/4 финала 5 июля команда Дидье Дешама будет противостоять Португалии.

На одном уровне с французами котируются шансы сборной Германии. Ставки на триумф хозяев турнира принимаются за 5.80, вероятность их участия в решающем матче котируется за 3.70, в полуфинале — 1.95. Сборная Германии забила больше всех мячей на Евро-2024 (10). В группе немцы набрали семь очков в матчах с Шотландией (5:1), Венгрией (2:0) и Швейцарией (1:1). В 1/8 финала команда Юлиана Нагельсманна не испытала проблем с Данией (2:0), а теперь попробует выбить с турнира Испанию.

Юлиан Нагельсманн. Фото Getty Images

Место в топ-5 фаворитов Евро занимает сборная Нидерландов. Котировки на триумф «оранжевых» в Германии составляют 8.00, на участие в решающем матче — 3.00, в полуфинале — 1.30. На групповой стадии команда Роналда Кумана обыграла Польшу (2:1), разошлась миром с Францией (0:0) и проиграла Австрии (2:3). В 1/8 финала Нидерланды легко разгромили Румынию со счетом 3:0, а за выход в 1/2 финала поборются 6 июля с Турцией.

Шансы сборной Португалии упали в связи с выходом в 1/4 финала на Францию. Поставить на то, что Криштиану Роналду и его команда заберут титул чемпиона Европы, можно за 8.00. Ставки на выход португальцев в финал принимаются за 5.00, в полуфинал — за 2.25. Португальцы в группе победили Чехию (2:1) и Турцию (3:0), но уступили Грузии (0:2). В 1/8 финала команда Роберто Мартинеса на протяжении 120 минут не могла забить Словении (0:0) и прошла дальше лишь по пенальти.

По оценкам букмекеров, минимальными шансами на успех обладает сборная Швейцарии. Котировки на ее триумф на Евро-2024 составляют 15.0, на выход в финал — 5.50, в полуфинал — 2.40. В Германии швейцарцы под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Мурата Якина победили Венгрию (3:1), разошлись миром с Шотландией (1:1) и Германией (1:1), а также выбили действующих чемпионов Европы итальянцев (2:0). Получится ли у команды Якина отправить домой финалистов Евро-2020, англичан, станет ясно вечером 6 июля.

Ниже всего, по оценкам аналитиков, котируются шансы сборной Турции. В случае триумфа команды Винченцо Монтеллы сумма, поставленная на ее успех, увеличится в 40 раз. Вероятность выхода «янычар» в финал оценивается коэффициентом 11.0, в полуфинал — 3.65. Турки победили в группе сборные Грузии (3:1) и Чехии (2:1), уступив Португалии (0:2). В 1/8 финала они добились победы над Австрией (2:1), а теперь попробуют остановить Нидерланды.

Ферди Кадиоглу. Фото Getty Images

Главным фаворитом гонки бомбардиров считается нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо, на счету которого уже три мяча. Ставки на его победу принимаются за 5.50. Следом идут Харри Кейн (два гола) и Джамал Мусиала (три). Сделать ставку на то, что «Золотая бутса» достанется англичанину или немцу, можно по коэффициенту 6.00. Главными претендентами на приз лучшему игроку считаются Тони Кроос, Джуд Беллингем и Джамал Мусиала. Поставить на победу каждого из них в этой номинации можно за 8.00.

Клиенты букмекера считают главным фаворитом Евро-2024 сборную Испании. На ее итоговую победу приходится чуть более 40% от общего оборота ставок на исход турнира. Около 18% от всего объема пари приходится на триумф сборной Германии. Следом идут сборные Франции (15%), Португалии (11%) и Англии (10%). Один из игроков сделал ставку в размере 212 700 рублей на чемпионство Испании по коэффициенту 5.70.

Чемпионат Европы продлится до 14 июля. Решающую встречу примет Олимпийский стадион в Берлине.