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Сегодня, 12:15

Клиент букмекера поставил 900 000 рублей на финал Лиги чемпионов «Боруссия» -- «Реал»

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Джуд Беллингем.
Фото Getty Images

1 июня дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал» выявят победителя Лиги чемпионов-2023/24. Финал турнира состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила, как распределяются ставки клиентов на главный матч европейского клубного сезона.

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Испанский клуб подходит к решающей игре в статусе явного фаворита. Сделать ставку на итоговый триумф «Реала» с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.30, что соответствует примерно 73% вероятности. Шансы «Боруссии» забрать трофей котируются за 3.50 (около 27%).

Вероятность триумфа испанцев в основное время оценивается коэффициентом 1.60 (приблизительно 60% вероятности). Котировки на ничью по итогам 90 минут составляют 4.15 (около 23%). На победу «Боруссии» установлен коэффициент 5.30 (примерно 17%).

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Клиенты букмекера уверенно ставят на триумф Королевского клуба — около 79% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на «Реал». На успех «Боруссии» и ничейный исход сделано 20% и 1% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то здесь расклад аналогичен: во всем объеме пари зафиксировано соотношение 73% против 27% в пользу испанцев.

Аналитики ждут, что команды Эдина Терзича и Карло Анчелотти забьют на двоих как минимум трижды. Ставки на это событие принимаются за 1.75. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.12. Если соперники обменяются голами, сыграет коэффициент 1.78. Вероятность «сухой» победы любой из команд котируется за 2.35. Ставки на два гола и более в исполнении «Реала принимаются за 1.65. Гол «Боруссии» в линии идет за 1.58.

Тони Кроос, Марко Ройс и&nbsp;Лука Модрич. Кроос и Модрич могут превзойти Криштиану, Ройс — наконец-то выиграть большой титул. «Реал» — «Боруссия» — финал для истории

Клиентам также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в финальном матче. С наибольшей долей вероятности отметиться забитыми мячами в сегодняшней игре смогут лидеры мадридцев Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. На гол бразильца из «Реала» предлагается коэффициент 2.40, его одноклубника — 2.75. Главный кандидат на гол в составе «Боруссии» — нападающий Никлас Фюллькруг. На точный удар в его исполнении можно поставить за 4.00.

Самая крупная ставка на игру, принятая в PARI, составляет 892 800 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что в матче будет забито больше трех голов (ТБ 3), по коэффициенту 2.12.

За все время участия в Лиге чемпионов «Боруссия» лишь раз была победителем турнира — в 1997 году. С того момента немцы еще раз пробились в финал (в сезоне-2012/13), но уступили в решающей стадии «Баварии». В нынешнем плей-офф дортмундский клуб прошел ПСВ (1:1, 2:0), «Атлетико» (1:2, 4:2) и «ПСЖ» (1:0, 1:0). Чемпионат Германии сезона-2023/24 команда Терзича завершила лишь на пятом месте в турнирной таблице.

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«Реал» — самый титулованный участник Кубка и Лиги чемпионов. Королевский клуб выигрывал этот трофей 14 раз, последний — в сезоне-2021/22. В ходе нынешнего розыгрыша команда Анчелотти выбила на стадии плей-офф «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Баварию» (2:2, 2:1). Кроме того, «Реал» в рекордный 36-й раз выиграл чемпионат Испании.

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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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По мнению букмекера, Махачев победит Порье на UFC 302
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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