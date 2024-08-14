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Клиент букмекера поставил 800 000 рублей на победу «Реала» над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФA

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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

14 августа победитель Лиги чемпионов «Реал» и триумфатор Лиги Европы «Аталанта» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится на Национальном стадионе в Варшаве и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Суперкубок УЕФА.
14 авг, 22:00. PGE Narodowy (Варшава)
Реал
Аталанта

В день игры в столице Польши букмекеры практически не сомневаются в итоговой победе «Реала». Сделать ставку на то, что именно испанцы станут обладателями Суперкубка (с учетом возможности дополнительного времени и серии пенальти), можно по коэффициенту 1.30. Это соответствует примерно 75% вероятности. Шансы «Аталанты» забрать трофей котируются за 3.60 (приблизительно 25%).

Расклады на исход игры в основное время также подчеркивают преимущество «Реала». Ставки на триумф «Королевского клуба» по итогам 90 минут принимаются по коэффициенту 1.50, что соответствует приблизительно 65% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.80 (около 20%), на победу «Аталанты» — 6.10 (почти 15%).

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Клиенты букмекера согласны с выбором фаворита. На победу «Реала» в основное время приходится примерно 96% от общего оборота ставок на исход встречи. Доля «Реала» в общем объеме пари на итоговый успех той или иной команды составляет почти 99%.

Аналитики ждут от команд Карло Анчелотти и Джан Пьеро Гасперини результативной игры. Спрогнозировать тотал больше 2.5 по голам можно за 1.63. Поставить на обратный вариант (не более двух мячей за игру) предлагается за 2.30. Вероятность обмена голами котируется за 1.80. Если же хотя бы одна из команд сыграет «на ноль», зайдет ставка за 2.03.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается спрогнозировать итоговый счет матча. Самый ожидаемый вариант на этом рынке — 2:0 в пользу «Реала» за 8.00. Вероятность «сухой» победы любого из соперников оценивается котировкой 2.35. С наибольшей долей вероятности отличиться в сегодняшнем матче смогут форварды «Реала» Килиан Мбаппе (1.95) и Винисиус Жуниор (2.30).

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Букмекер предлагает клиентам поставить на победу «Реала» в первом тайме и по итогам 90 минут за 2.20. Вероятность триумфа «Аталанты» при условии обмена голами в основное время составляет 7.70. Если хотя бы один из таймов завершится в пользу клуба из Бергамо, сыграет ставка за 2.95. Коэффициент на волевую победу любой из команд — 5.70.

Самая крупная ставка среди клиентов букмекера на сегодняшний матч в Варшаве — 800 000 рублей на победу «Реала» с учетом дополнительного времени и серии пенальти по коэффициенту 1.35. Еще один клиент поставил 470 751 рубль, собрав экспресс из четырех ставок, включая пари на итоговую победу «Реала» за 1.30. Общий коэффициент экспресса — 2.85.

«Реал» делит рекорд по числу побед в Суперкубке УЕФА с «Барселоной» и «Миланом». Каждый из этих клубов выигрывал этот трофей по пять раз. «Аталанта» впервые сыграет в матче за Суперкубок.

Футбол
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ФК Аталанта
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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