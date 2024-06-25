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Клиент букмекера поставил 595 000 рублей на голы в матче Дания — Сербия

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Александар Митрович и Лука Йович.
Фото Getty Images

25 июня сборные Дании и Сербии встретятся в третьем туре группового этапа Евро-2024. Игра пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов. PARI официальный партнер сборной Сербии на территории России на время проведения Евро-2024. Это первый раз, когда букмекерская компания в РФ поддерживает зарубежную футбольную сборную на крупном международном турнире.

Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
Сербия

Аналитики считают, что датская команда имеет чуть больше шансов на успех. Ставки на победу датчан принимаются по коэффициенту 2.33, что соответствует 42% вероятности. Поставить на успех Сербии можно за 3.45, а на ничью — за 3.25. Эти котировки соответствуют вероятностям 30 и 28%.

Клиенты букмекера также склоняются к победе датского коллектива, на который приходится 83% от общего объема ставок на исход матча. Еще 10% сделано на триумф Сербии и 6% — на ничью.

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Один из клиентов поставил на предстоящую игру 595 000 рублей в составе экспресса из пяти футбольных матчей Евро-2024 и Кубка Америки. Во всех событиях он выбрал ставки с невысокими коэффициентами. Например, в матче Дании с Сербией он заключил пари на тотал больше 1.5 за 1.32. Суммарный коэффициент купона составил 3.91.

Аналитики не ожидают результативного противостояния. Поставить на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 2.20, а на тотал меньше 2.5 — по коэффициенту 1.68. Поставить на обмен голами можно за 1.90. Если же обе команды оформят по два забитых мяча и более, сыграет ставка за 6.40.

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При этом в ставках на точный счет наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1. Взять такое развитие событий можно по коэффициенту 6.00.

По статистике, в последних 20 матчах сборная Дании подает в среднем 7.8 угловых за игру. Букмекер предлагает коэффициент 4.70 на то, что датчане выиграют и подадут минимум шесть корнеров.

В первом матче датчан со Словенией отличился полузащитник Кристиан Эриксен — тот самый футболист, который пережил остановку сердца на прошлом чемпионате Европы. Любопытно, что ему удалось оформить гол ровно через 1100 дней после злополучного матча с Финляндией. Букмекер предлагает коэффициент 4.00 на то, что он забьет в игре с Сербией. Если же Кристиан откроет счет, сыграет ставка за 8.00. Что касается сербов, то букмекеры ждут гола от Александара Митровича, который упустил два стопроцентных момента в игре со Словенией. Заключить пари на то, что на этот раз форвард забьет, можно за 2.90.

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В прошлом матче сербы забили словенцам в добавленное время ко второму тайму. Если этот сценарий повторится и зрители увидят гол в компенсированное время ко второму отрезку игры, сыграет ставка за 5.00.

Дания свела два предыдущих матча вничью, поделив очки со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сейчас команда занимает второе место в группе С. Сборная Сербии минимально уступила англичанам в первом туре, а затем вырвала ничью со Словенией (1:1). В преддверии третьего тура сербы находятся на последнем месте в группе, но все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф в случае победы.

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Аналитики считают, что датчане могут рассчитывать на выход в плей-офф со второго места, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.63. А вот Сербия считается главным аутсайдером своего квартета. Букмекеры ожидают, что сербы завершат групповой этап на последнем месте, и предлагают поставить на это за 1.72. Вероятность выхода сербов в плей-офф котируется за 2.65.

При этом ни от одной из команд не ждут победы на Евро-2024. Так, ставки на победу Дании в турнире принимаются по коэффициенту 60.0. Аналогичная ставка на сербов доступна за 300.

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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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