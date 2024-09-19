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Клиент букмекера поставил 500 000 рублей на очередную победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в Кубке России

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Деян Станкович.
Фото Getty Images

19 сентября в матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Спартак» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 20.45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1.40, что соответствует примерно 69% вероятности. Триумф «Крыльев Советов» котируется за 8.00 (около 12%). Ничья в основное время оценивается в 4.80 (примерно 19%). На успех «Спартака» с учетом серии пенальти можно поставить за 1.22. Если «Крылья» возьмут верх, сыграет пари за 4.40.

Клиенты букмекера уверены в победе красно-белых. На триумф «Спартака» приходится около 99% от всего объема ставок на исход основного времени матча. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 99% к 1% в пользу москвичей.

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По оценкам аналитиков, игра может получиться результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.88. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.95. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.20. Красно-белые уже дважды в этом сезоне обыграли самарский клуб с одинаковым счетом 3:0 — дома в РПЛ и в гостях в Кубке соответственно.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Спартака» со счетом 2:0. Она котируется за 6.00. Минимальная победа москвичей оценивается в 6.50. Если подопечные Деяна Станковича снова победят, забив три безответных гола, сыграет пари за 8.50.

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Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов БК — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 12.10 и включил в него пари на победу «Спартака». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.40.

Накануне московское и махачкалинское «Динамо» сыграли друг с другом вничью, а в серии пенальти сильнее были москвичи. Это позволило им выйти на первое место в группе A с восемью очками. Махачкалинцы идут вторыми с семью баллами, а у красно-белых шесть очков и третье место. У самарской команды три поражения и лишь один забитый мяч.

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«Спартак» вместе с «Динамо» считается вторым по шансам фаворитом на победу в Кубке России после «Зенита». Вероятность триумфа московских команд оценивается коэффициентом 7.50. Также именно красно-белые считаются главными претендентами на первое место в квартете A. Заключить пари на то, что они станут лучшей командой в группе, можно за 2.00. У самарцев, в свою очередь, уже нет шансов пробиться в плей-офф.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 7 1 1
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