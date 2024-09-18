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Сегодня, 13:25

Клиент букмекера поставил 1 000 000 рублей на победу «ПСЖ» или ничью в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов

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Брэдли Барколя.
Фото Getty Images

18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже, начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки клиентов на предстоящую встречу.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона

Аналитики считают «ПСЖ» фаворитом с коэффициентом 1.37, что соответствует 71% вероятности. Ставки на успех «Жироны» принимаются за 7.80, а на ничью — за 5.60. Эти котировки соответствуют вероятностям 12% и 17%.

Практически все клиенты согласны с букмекерами. На победу «ПСЖ» приходится 99% от общего оборота ставок на исход встречи.

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Аналитики ждут, что в матче будет много голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.43, а на тотал меньше 2.5 — за 2.85. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды. Обмен результативными ударами оценен коэффициентом 1.68, противоположный результат — в 2.18.

В ставках на точный счет наиболее вероятным исходом считается победа «ПСЖ» со счетом 2:0, этот исход котируется за 8.50.

В линии букмекера доступны и другие интересные ставки на предстоящую игру. К примеру, с коэффициентом 3.20 можно заключить пари на то, что игрок любой из команд оформит дубль. Если же кому-то удастся сделать хет-трик, сыграет ставка за 9.00. Наиболее вероятным автором гола считается форвард парижан Брэдли Барколя. Поставить на то, что он забьет, можно за 2.40.

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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на то, что «ПСЖ» не проиграет, за 1.10. Общий коэффициент экспресса — 2.58.

По статистике, в последних двадцати матчах с участием парижан показывается в среднем 3,1 желтая карточка за 90 минут. Букмекер предлагает коэффициент 3.05 на то, что парижане победят, а общий тотал желтых карточек составит не менее 4.5.

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«ПСЖ» — действующий чемпион Франции. Новый сезон клуб начал с четырех побед в четырех матчах лиги 1. «Жирона» в прошлом сезоне заняла третье место в ла лиге, благодаря чему получила возможность впервые в своей истории сыграть в Лиге чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
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Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
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Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
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Ахмат – Кр. Советов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

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 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

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Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Бутта Магомедов

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