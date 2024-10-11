Казахстан при Черчесове не забивает и не выигрывает. Словения едет в Алматы в надежде продлить эту серию
13 октября Казахстан примет сборную Словении в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — англичанин Крэйг Поусон. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Казахстан — Словения 13 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей: поставить на словенцев можно с коэффициентом 1.67, это примерно 53% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова оценили в 5.00 (20%). На ничью предложили котировку 3.70 (27%).
В сентябре Казахстан проиграл коллективу Матьяжа Кека в Любляне (0:3) Верите, что на Центральном стадионе в Алматы хозяева наберут очки? Опция 1Х доступна за 2.13.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77. Рынок «обе забьют» дали за 2.01, обратный вариант — за 1.79.
Три наиболее вероятных результата встречи по версии экспертов указывают на победу Словении с сухим счетом или ничью.
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Казахстан — Словения: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 октября 2024 года
По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций Казахстан заслужил промо в дивизион В — занял первое место в квартете с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией с четырьмя победами, ничьей и одним ничего не значащим поражением в последнем туре. К такому впечатляющему результату сборную привел Магомед Адиев, но летом тренер оставил свой пост — вместо него команду возглавил Станислав Черчесов.
Бывший полевой командир сборной России дебютировал с нулевой ничьей против Норвегии на Центральном стадионе Алматы. Казахи сдержали Эрлина Холанна, но сами моментов почти не создавали: нанесли всего четыре удара по воротам, ни разу не попали в створ, а xG составил 0.35. Для сравнения, скандинавы по этому показателю набрали 2.39.
Два следующих матча закончились для сборной Казахстана разгромными поражениями — от Словении в Любляне (0:3) и Австрии в Линце (0:4). С голевыми шансами у гостей снова было туго — 0.23 и 0.41 xG соответственно. Хотя после игры на «Райффайзен Арене» Черчесов даже нашел поводы для оптимизма.
«Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Я уверен, что к следующим играм мы подойдем с большим опытом.
Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеских игр. Мы будем использовать его, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира", — сказал тренер сборной Казахстана.
Словения начала Лигу наций с двух домашних матчей — сыграла вничью с Австрией (1:1) и разгромила казахов (3:0). В третьем туре команда Матьяжа Кека крупно влетела Норвегии в Осло (0:3) — Эрлин Холанн оформил дубль, Александр Серлот отличился голом и ассистом.
Сейчас в активе словенцев четыре очка — австрийцы набрали столько же, но находятся выше по дополнительным показателям. Норвежцы лидируют с семью баллами, Казахстан замыкает таблицу с одним очком.
Травмы и дисквалификации перед матчем Казахстан — Словения
О потерях в составах команд не сообщалось.
Казахстан — Словения: статистика личных встреч
История противостояния команд насчитывает три поединка. В сентябре парни Матьяжа Кека разгромно выиграли в Любляне (3:0) во втором туре Лиги наций благодаря хет-трику Беньямина Шешко. А в прошлом году сборные соперничали в квалификации Евро-2024 — словенцы победили в обоих матчах с одинаковым счетом (2:1).
Прогноз и ставка на матч Казахстан — Словения
Яну Облаку вполне по силам увезти «сухарь» с Центрального стадиона в Алматы. После прихода Черчесова казахи не впечатляют в атаке — ни одного гола в трех играх. Показатели xG в них — 0.35, 0.23 и 0.41. Словенцы славятся как раз крепкой обороной — на Евро-2024 сдержали нападение Англии (0:0) и Португалии (0:0). Да и в семи последних официальных матчах команда Матьяжа Кека лишь однажды пропустила больше одного мяча — в предыдущем туре от Норвегии (0:3).
Рекомендуемая ставка: Казахстан не забьет за 2.15.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2