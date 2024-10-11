Казахстан при Черчесове не забивает и не выигрывает. Словения едет в Алматы в надежде продлить эту серию

В сентябре парни Матьяжа Кека разгромно победили в Любляне.

13 октября Казахстан примет сборную Словении в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — англичанин Крэйг Поусон. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Казахстан — Словения 13 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей: поставить на словенцев можно с коэффициентом 1.67, это примерно 53% вероятности. Успех команды Станислава Черчесова оценили в 5.00 (20%). На ничью предложили котировку 3.70 (27%).

В сентябре Казахстан проиграл коллективу Матьяжа Кека в Любляне (0:3) Верите, что на Центральном стадионе в Алматы хозяева наберут очки? Опция 1Х доступна за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.77. Рынок «обе забьют» дали за 2.01, обратный вариант — за 1.79.

Три наиболее вероятных результата встречи по версии экспертов указывают на победу Словении с сухим счетом или ничью.

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Казахстан — Словения: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 октября 2024 года

По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций Казахстан заслужил промо в дивизион В — занял первое место в квартете с Азербайджаном, Словакией и Белоруссией с четырьмя победами, ничьей и одним ничего не значащим поражением в последнем туре. К такому впечатляющему результату сборную привел Магомед Адиев, но летом тренер оставил свой пост — вместо него команду возглавил Станислав Черчесов.

Бывший полевой командир сборной России дебютировал с нулевой ничьей против Норвегии на Центральном стадионе Алматы. Казахи сдержали Эрлина Холанна, но сами моментов почти не создавали: нанесли всего четыре удара по воротам, ни разу не попали в створ, а xG составил 0.35. Для сравнения, скандинавы по этому показателю набрали 2.39.

Сборная Казахстана. Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола

Два следующих матча закончились для сборной Казахстана разгромными поражениями — от Словении в Любляне (0:3) и Австрии в Линце (0:4). С голевыми шансами у гостей снова было туго — 0.23 и 0.41 xG соответственно. Хотя после игры на «Райффайзен Арене» Черчесов даже нашел поводы для оптимизма.

«Это не большое поражение, но мы должны извлечь из него правильные уроки. Несмотря на разгром, я увидел прогресс по сравнению с игрой в Словении. Мы учимся, это футбол. Я уверен, что к следующим играм мы подойдем с большим опытом.

Доволен Астановым и Исламханом. Аслан Дарабаев вышел после долгого перерыва и сыграл достаточно качественно. Это турнир, который был придуман вместо товарищеских игр. Мы будем использовать его, чтобы подготовиться к отбору на чемпионат мира", — сказал тренер сборной Казахстана.

Станислав Черчесов (сборная Казахстана). Фото Официальная страница Казахстанской федерации футбола ВКонтакте, соцсети

Словения начала Лигу наций с двух домашних матчей — сыграла вничью с Австрией (1:1) и разгромила казахов (3:0). В третьем туре команда Матьяжа Кека крупно влетела Норвегии в Осло (0:3) — Эрлин Холанн оформил дубль, Александр Серлот отличился голом и ассистом.

Сейчас в активе словенцев четыре очка — австрийцы набрали столько же, но находятся выше по дополнительным показателям. Норвежцы лидируют с семью баллами, Казахстан замыкает таблицу с одним очком.

Травмы и дисквалификации перед матчем Казахстан — Словения

О потерях в составах команд не сообщалось.

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История противостояния команд насчитывает три поединка. В сентябре парни Матьяжа Кека разгромно выиграли в Любляне (3:0) во втором туре Лиги наций благодаря хет-трику Беньямина Шешко. А в прошлом году сборные соперничали в квалификации Евро-2024 — словенцы победили в обоих матчах с одинаковым счетом (2:1).

Беньямин Шешко (сборная Словении). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Словения

Яну Облаку вполне по силам увезти «сухарь» с Центрального стадиона в Алматы. После прихода Черчесова казахи не впечатляют в атаке — ни одного гола в трех играх. Показатели xG в них — 0.35, 0.23 и 0.41. Словенцы славятся как раз крепкой обороной — на Евро-2024 сдержали нападение Англии (0:0) и Португалии (0:0). Да и в семи последних официальных матчах команда Матьяжа Кека лишь однажды пропустила больше одного мяча — в предыдущем туре от Норвегии (0:3).

Рекомендуемая ставка: Казахстан не забьет за 2.15.

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