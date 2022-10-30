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«Каролина» — «Вашингтон»: гонка Овечкина за Гретцки продолжается

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин и партнеры по «Вашингтон Кэпиталз».
Фото Global Look Press
У Свечникова свой конкурент.

1 ноября «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина встретится с одним из конкурентов по Восточной конференции — «Каролиной Харрикейнз». Матч регулярного чемпионата НХЛ пройдет на льду «Пи-Эн-Си Арены», время начала — 2.00 мск. В России игры НХЛ не показывают.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 2.00, это примерно 49% вероятности. Успех «Кэпиталз» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья идет за 4.30 (21%).

Также в матче предложен приятный выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.56;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф1(+1.5) — за 1.23.

«Вашингтон» за девять игр настрелял 28 шайб, «Каролина» за восемь встреч — 26. С такой реализацией команды не входят даже в топ-10 НХЛ по результативности. Верите, что в очном матче соперники зажгут? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.

В двух последних играх «Кэпиталз» отличилась только одна команда: «Даллас Старз» обыграл Овечкина и Ко со счетом 2:0, а через два дня «Вашингтон» справился с «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. Поставить на то, что в предстоящей встрече забьют оба коллектива, можно с коэффициентом 1.04, обратный рынок оценен в 9.10.

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«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 1 ноября 2022 года

Команды не выделяются результативностью на фоне остальных команд, но за хозяев выступает один из лучших снайперов НХЛ — Андрей Свечников. Русский нападающий за восемь игр оформил семь голов, его опережает только Коннор Макдэвид, который настрелял девять шайб за девять матчей. При этом у «Харрикейнз» есть и более результативные хоккеисты: Мартин Нечас набрал 11 баллов по системе «гол+пас», Себастьян Ахо — 10. У Свечникова только девять очков.

Несмотря на качественных исполнителей, в последних четырех играх регулярки «Каролина» ни разу не преодолела планку в три шайбы в основное время. Всего за восемь матчей «Харрикейнз» только трижды пробили эту отметку.

«Кэпиталз» атакуют чуть хуже: «Каролина» забрасывает в среднем за матч 3.25 шайбы, «Вашингтон»" — 3.11. В составе столичной команды никто не набрал даже 10 очков: лучший бомбардир Александр Овечкин оформил в девяти играх лишь семь баллов за результативность.

В последних двух матчах «Кэпиталз» забросили лишь три гола. При этом уже дважды в этом сезоне команда Овечкина забивала сопернику шесть шайб. ИТБ2 (2.5) на предстоящую игру можно взять за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.04.

Оба коллектива пропустили чуть меньше, чем забили: «Каролина» получила в свои ворота 23 шайбы, «Вашингтон» — 26. По набранным очкам соперники тоже почти равны: команда Свечникова набрала 11 баллов, коллектив Овечкина — 10. Правда, «Харрикейнз» сыграли на один матч меньше и идут третьими на «Востоке». «Кэпиталз» ползут на девятой строчке.

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Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года

Обе команды забивают в среднем больше трех шайб за игру и немало пропускают — по 2.9 гола за матч. В составах соперников хватает топовых хоккеистов, которые способны приносить результат: Свечников — второй бомбардир НХЛ, Овечкин и партнеры очень равномерно распределяют набранные очки. К тому же «Каролина» и «Вашингтон» достаточно результативно играли друг с другом в прошлом сезоне: из четырех матчей только в одном забили на двоих меньше шести шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.55.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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