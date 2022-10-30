У Свечникова свой конкурент.

1 ноября «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина встретится с одним из конкурентов по Восточной конференции — «Каролиной Харрикейнз». Матч регулярного чемпионата НХЛ пройдет на льду «Пи-Эн-Си Арены», время начала — 2.00 мск. В России игры НХЛ не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 2.00, это примерно 49% вероятности. Успех «Кэпиталз» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья идет за 4.30 (21%).

Также в матче предложен приятный выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.56;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф1(+1.5) — за 1.23.

«Вашингтон» за девять игр настрелял 28 шайб, «Каролина» за восемь встреч — 26. С такой реализацией команды не входят даже в топ-10 НХЛ по результативности. Верите, что в очном матче соперники зажгут? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.

В двух последних играх «Кэпиталз» отличилась только одна команда: «Даллас Старз» обыграл Овечкина и Ко со счетом 2:0, а через два дня «Вашингтон» справился с «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. Поставить на то, что в предстоящей встрече забьют оба коллектива, можно с коэффициентом 1.04, обратный рынок оценен в 9.10.

«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 1 ноября 2022 года

Команды не выделяются результативностью на фоне остальных команд, но за хозяев выступает один из лучших снайперов НХЛ — Андрей Свечников. Русский нападающий за восемь игр оформил семь голов, его опережает только Коннор Макдэвид, который настрелял девять шайб за девять матчей. При этом у «Харрикейнз» есть и более результативные хоккеисты: Мартин Нечас набрал 11 баллов по системе «гол+пас», Себастьян Ахо — 10. У Свечникова только девять очков.

Несмотря на качественных исполнителей, в последних четырех играх регулярки «Каролина» ни разу не преодолела планку в три шайбы в основное время. Всего за восемь матчей «Харрикейнз» только трижды пробили эту отметку.

«Кэпиталз» атакуют чуть хуже: «Каролина» забрасывает в среднем за матч 3.25 шайбы, «Вашингтон»" — 3.11. В составе столичной команды никто не набрал даже 10 очков: лучший бомбардир Александр Овечкин оформил в девяти играх лишь семь баллов за результативность.

В последних двух матчах «Кэпиталз» забросили лишь три гола. При этом уже дважды в этом сезоне команда Овечкина забивала сопернику шесть шайб. ИТБ2 (2.5) на предстоящую игру можно взять за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.04.

Оба коллектива пропустили чуть меньше, чем забили: «Каролина» получила в свои ворота 23 шайбы, «Вашингтон» — 26. По набранным очкам соперники тоже почти равны: команда Свечникова набрала 11 баллов, коллектив Овечкина — 10. Правда, «Харрикейнз» сыграли на один матч меньше и идут третьими на «Востоке». «Кэпиталз» ползут на девятой строчке.

Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года

Обе команды забивают в среднем больше трех шайб за игру и немало пропускают — по 2.9 гола за матч. В составах соперников хватает топовых хоккеистов, которые способны приносить результат: Свечников — второй бомбардир НХЛ, Овечкин и партнеры очень равномерно распределяют набранные очки. К тому же «Каролина» и «Вашингтон» достаточно результативно играли друг с другом в прошлом сезоне: из четырех матчей только в одном забили на двоих меньше шести шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.55.