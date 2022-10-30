«Каролина» — «Вашингтон»: гонка Овечкина за Гретцки продолжается
1 ноября «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина встретится с одним из конкурентов по Восточной конференции — «Каролиной Харрикейнз». Матч регулярного чемпионата НХЛ пройдет на льду «Пи-Эн-Си Арены», время начала — 2.00 мск. В России игры НХЛ не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Каролины» в основное время можно с коэффициентом 2.00, это примерно 49% вероятности. Успех «Кэпиталз» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья идет за 4.30 (21%).
Также в матче предложен приятный выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.56;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.90, Ф1(+1.5) — за 1.23.
«Вашингтон» за девять игр настрелял 28 шайб, «Каролина» за восемь встреч — 26. С такой реализацией команды не входят даже в топ-10 НХЛ по результативности. Верите, что в очном матче соперники зажгут? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.
В двух последних играх «Кэпиталз» отличилась только одна команда: «Даллас Старз» обыграл Овечкина и Ко со счетом 2:0, а через два дня «Вашингтон» справился с «Нэшвилл Предаторз» — 3:0. Поставить на то, что в предстоящей встрече забьют оба коллектива, можно с коэффициентом 1.04, обратный рынок оценен в 9.10.
«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 1 ноября 2022 года
Команды не выделяются результативностью на фоне остальных команд, но за хозяев выступает один из лучших снайперов НХЛ — Андрей Свечников. Русский нападающий за восемь игр оформил семь голов, его опережает только Коннор Макдэвид, который настрелял девять шайб за девять матчей. При этом у «Харрикейнз» есть и более результативные хоккеисты: Мартин Нечас набрал 11 баллов по системе «гол+пас», Себастьян Ахо — 10. У Свечникова только девять очков.
Несмотря на качественных исполнителей, в последних четырех играх регулярки «Каролина» ни разу не преодолела планку в три шайбы в основное время. Всего за восемь матчей «Харрикейнз» только трижды пробили эту отметку.
«Кэпиталз» атакуют чуть хуже: «Каролина» забрасывает в среднем за матч 3.25 шайбы, «Вашингтон»" — 3.11. В составе столичной команды никто не набрал даже 10 очков: лучший бомбардир Александр Овечкин оформил в девяти играх лишь семь баллов за результативность.
В последних двух матчах «Кэпиталз» забросили лишь три гола. При этом уже дважды в этом сезоне команда Овечкина забивала сопернику шесть шайб. ИТБ2 (2.5) на предстоящую игру можно взять за 1.72, ИТМ2 (2.5) — за 2.04.
Оба коллектива пропустили чуть меньше, чем забили: «Каролина» получила в свои ворота 23 шайбы, «Вашингтон» — 26. По набранным очкам соперники тоже почти равны: команда Свечникова набрала 11 баллов, коллектив Овечкина — 10. Правда, «Харрикейнз» сыграли на один матч меньше и идут третьими на «Востоке». «Кэпиталз» ползут на девятой строчке.
Прогноз и ставка на матч «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября 2022 года
Обе команды забивают в среднем больше трех шайб за игру и немало пропускают — по 2.9 гола за матч. В составах соперников хватает топовых хоккеистов, которые способны приносить результат: Свечников — второй бомбардир НХЛ, Овечкин и партнеры очень равномерно распределяют набранные очки. К тому же «Каролина» и «Вашингтон» достаточно результативно играли друг с другом в прошлом сезоне: из четырех матчей только в одном забили на двоих меньше шести шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2