«Карабах» близок ко второму в истории групповому этапу Лиги чемпионов. Ближайший соперник ужасно играет на выезде

«Лудогорец» преодолел два предыдущих этапа только благодаря домашним победам.

6 августа азербайджанский «Карабах» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Лудогорцем» из Болгарии. Игра пройдет в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток арбитра Урса Шнидера из Швейцарии прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легальной трансляции не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Лудогорец» 6 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Карабаха» можно с коэффициентом 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Триумф гостей оценен в 4.80 (19%) — это даже больше, чем ничья, которая предложена с котировкой 3.70 (26%).

В предыдущих двух отборочных раундах «Лудогорец» уступил в гостевых матчах. Рынок на непоражение болгар в предстоящем противостоянии дан за 2.09.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на преимущество хозяев:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.80.

Рынок на проход «Карабаха» в следующий раунд доступен за 1.62, поставить на квалификацию «Лудогорца» можно с коэффициентом 2.27.

«Карабах» — «Лудогорец»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2024 года

Чемпион Азербайджана стартовал со второго раунда квалификации, в котором уверенно разнес «Линкольн» из Гибралтара — 7:0 по сумме двух игр. Перед «Лудогорцем» азербайджанцы еще и сыграли в первом туре национального чемпионата, вновь разгромив соперника — 4:1 против «Араз-Нахчыван». Очень мощно на этом промежутке выступил бразильский нападающий Жуниньо — оформил 4+1, причем все результативные действия настрелял в квалификации Лиги чемпионов. Неплохо начал сезон и, вероятно, самый известный футболист «Карабаха» Яссин Бензия. Экс-игрок «Лиона» и «Лилля» отметился 1+2, оформив по одному результативному действию в каждой игре сезона.

В прошлой кампании чемпион Азербайджана уже пошумел в еврокубках. «Карабах» добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где в ожесточенной борьбе уступил великолепному «Байеру». Лучшее европейское достижение в истории клуба могло зайти еще дальше: «скакуны» в противостоянии с леверкузенцами дважды вели по 2:0, но в обеих играх 1/8 упустили преимущество на последних минутах и по итогу проиграли с общим счетом 4:5. На пути к «фармацевтам» коллектив из Агдама выбил португальскую «Брагу».

«Лудогорец» начал сезон далеко не так мощно, хотя состав команды, согласно Transfermarkt, в 3,2 раза дороже (53,25 миллиона евро против 16,48). Болгары стартовали в ЛЧ с первого раунда квалификации и преодолели «Динамо» Батуми и «Динамо» Минск благодаря победам в домашних играх (3:1 и 2:0 соответственно), в гостях случились минимальные поражения. В составе «орлов» стоит выделить швейцарского форварда Квадво Дуа — он участвовал на прошедшем чемпионате Европы и даже забил один гол.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Карабах» — «Лудогорец»

В командах нет проблем с составом.

«Карабах» — «Лудогорец»: статистика личных встреч

Команды еще ни разу не встречались в официальных матчах. В 2018-м и 2019-м провели две товарищеские игры: одна закончилась ничьей (1:1), вторая — победой «Лудогорца» (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Лудогорец»

Чемпион Азербайджана вполне может успешно начать противостояние: за три матча этого сезона команда отличилась 11 раз, в среднем забивая по 3,7 гола за 90 минут, и еще ни разу не заколотила меньше двух мячей. В отличной форме находится лидер «Карабаха» форвард Жуниньо — в ворота «Линкольна» разразился 4+1. «Лудогорец» же не лучшим образом выступает на выезде: уступил минскому и батумскому «Динамо» в предыдущих раундах квалификации.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.86.