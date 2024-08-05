«Карабах» близок ко второму в истории групповому этапу Лиги чемпионов. Ближайший соперник ужасно играет на выезде
6 августа азербайджанский «Карабах» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Лудогорцем» из Болгарии. Игра пройдет в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток арбитра Урса Шнидера из Швейцарии прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легальной трансляции не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Лудогорец» 6 августа 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Карабаха» можно с коэффициентом 1.72, что составляет приблизительно 57% вероятности. Триумф гостей оценен в 4.80 (19%) — это даже больше, чем ничья, которая предложена с котировкой 3.70 (26%).
В предыдущих двух отборочных раундах «Лудогорец» уступил в гостевых матчах. Рынок на непоражение болгар в предстоящем противостоянии дан за 2.09.
Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи намекают на преимущество хозяев:
• 1:0 — за 5.60;
• 1:1 — за 6.60;
• 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.80.
Рынок на проход «Карабаха» в следующий раунд доступен за 1.62, поставить на квалификацию «Лудогорца» можно с коэффициентом 2.27.
«Карабах» — «Лудогорец»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 6 августа 2024 года
Чемпион Азербайджана стартовал со второго раунда квалификации, в котором уверенно разнес «Линкольн» из Гибралтара — 7:0 по сумме двух игр. Перед «Лудогорцем» азербайджанцы еще и сыграли в первом туре национального чемпионата, вновь разгромив соперника — 4:1 против «Араз-Нахчыван». Очень мощно на этом промежутке выступил бразильский нападающий Жуниньо — оформил 4+1, причем все результативные действия настрелял в квалификации Лиги чемпионов. Неплохо начал сезон и, вероятно, самый известный футболист «Карабаха» Яссин Бензия. Экс-игрок «Лиона» и «Лилля» отметился 1+2, оформив по одному результативному действию в каждой игре сезона.
В прошлой кампании чемпион Азербайджана уже пошумел в еврокубках. «Карабах» добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где в ожесточенной борьбе уступил великолепному «Байеру». Лучшее европейское достижение в истории клуба могло зайти еще дальше: «скакуны» в противостоянии с леверкузенцами дважды вели по 2:0, но в обеих играх 1/8 упустили преимущество на последних минутах и по итогу проиграли с общим счетом 4:5. На пути к «фармацевтам» коллектив из Агдама выбил португальскую «Брагу».
«Лудогорец» начал сезон далеко не так мощно, хотя состав команды, согласно Transfermarkt, в 3,2 раза дороже (53,25 миллиона евро против 16,48). Болгары стартовали в ЛЧ с первого раунда квалификации и преодолели «Динамо» Батуми и «Динамо» Минск благодаря победам в домашних играх (3:1 и 2:0 соответственно), в гостях случились минимальные поражения. В составе «орлов» стоит выделить швейцарского форварда Квадво Дуа — он участвовал на прошедшем чемпионате Европы и даже забил один гол.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Карабах» — «Лудогорец»
В командах нет проблем с составом.
«Карабах» — «Лудогорец»: статистика личных встреч
Команды еще ни разу не встречались в официальных матчах. В 2018-м и 2019-м провели две товарищеские игры: одна закончилась ничьей (1:1), вторая — победой «Лудогорца» (2:0).
Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Лудогорец»
Чемпион Азербайджана вполне может успешно начать противостояние: за три матча этого сезона команда отличилась 11 раз, в среднем забивая по 3,7 гола за 90 минут, и еще ни разу не заколотила меньше двух мячей. В отличной форме находится лидер «Карабаха» форвард Жуниньо — в ворота «Линкольна» разразился 4+1. «Лудогорец» же не лучшим образом выступает на выезде: уступил минскому и батумскому «Динамо» в предыдущих раундах квалификации.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.86.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
6
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0