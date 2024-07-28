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В прошлом сезоне «Карабах» едва не выбил «Байер» из Лиги Европы. «Линкольн» ничего не сделает с чемпионом Азербайджана

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» 30 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ясин Бензиа («Карабах»).
Фото Getty Images
Клуб из Агдама мощно пошумел в прошлой еврокубковой кампании.

30 июля азербайджанский «Карабах» и «Линкольн» из Гибралтара сойдутся в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась уверенной победой «скакунов» 2:0. Предстоящая игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток датского арбитра Якоба Суннберга прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легальной трансляции встречи не будет.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
30 июл, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Линколн

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» 30 июля 2024 года

Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: победа «Карабаха» в основное время предложена с котировкой 1.09, вероятность этого исхода — примерно 90%. Выигрыш «красных чертей» можно взять за 23.0 (2%) — это наименее ожидаемый результат. Ничья идет за 9.40 (8%).

Аналитики серьезно сомневаются даже в том, что «Линкольн» сможет не проиграть: коэффициент на этот рынок — 6.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи содержат исключительно победы хозяев:

• 3:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 5.40;

• 4:0 — за 6.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.87.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.40, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.46.

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«Карабах» — «Линкольн»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 30 июля 2024 года

Прошлый сезон оказался крайне успешным для азербайджанцев: они выиграли чемпионат и Кубок страны, а также мощно пошумели в еврокубках. «Карабах» добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где в отчаянной борьбе уступил магическому «Байеру», который по итогу добрался до финала. При этом клуб из Агдама был очень близок, чтобы нанести «аспириновым» первое поражение в сезоне — дома вели 2:0 к 70-й минуте, однако пропустили второй мяч в компенсированное время и сыграли вничью. В ответной встрече «скакуны» вновь вели 2:0 к заключительному отрезку второго тайма, однако пропустили в компенсированное время уже два и проиграли (2:3).

После такого мощного сезона «Карабах» залетел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. В первом матче клуб не заметил сопротивление «Линкольна» (2:0): владел огромным преимуществом и превзошел практически по всем статистическим показателям: 14-3 по ударам, 8-2 в створ, 7-2 по угловым, 66 на 34 по владению. Ответная встреча пройдет на домашнем стадионе «скакунов» — там они никому не проигрывали в основное время на протяжении 10 встреч во всех турнирах.

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«Линкольн» стартовал в квалификации с первого раунда, где не без проблем переиграл «Хамрун Спартанс» — чемпион Мальты поддался только в серии пенальти. «Красные черти» лишь раз в истории выступали на групповом этапе еврокубка: в сезоне-2021/22 проиграли все шесть матчей в Лиге конференций. Клуб однозначно уступает «Карабаху» в уровне исполнителей: по данным Transfermarkt, состав коллектива из Гибралтара оценивается лишь в 2,10 миллиона евро, азербайджанцев — в 16,48.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Карабах» — «Линкольн»

У обеих команд не выявлено проблем с составом.

«Карабах» — «Линкольн»: статистика личных встреч

Команды впервые встретились в прошлом сезоне — пересеклись в первом раунде отбора в ЛЧ, и «Карабах» дважды уверенно победил (2:1 и 4:0). Тенденция на победы «скакунов» продолжается: пока они оказались сильнее во всех трех играх против «Линкольна».

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Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Линкольн»

Прошлая встреча команд на стадионе «Карабаха» закончилась разгромной победой хозяев (4:0). Вероятно, что-то подобное произойдет и в предстоящей игре. «Скакуны» победили в шести из предыдущих восьми домашних матчей и в каждом из них отличились минимум три раза. К тому же в двух из трех противостояний с «Линкольном» они оформили сухую победу. Также «красные черти» за три игры в этом сезоне отличились лишь однажды — забили в первом поединке с мальтийским «Хамрун Спартанс».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола и «обе забьют — нет» за 2.22.

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