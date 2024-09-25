Канавинский мост, богиня Ника и футболист из будущего. Стрит-арт-художники преобразили стадион «Нижний Новгород»

Домашнюю арену «Пари НН» украсили пять масштабных граффити-рисунков.

Нижегородские граффитисты преобразили часть стадиона «Нижний Новгород» в современное арт-пространство. Коллаборация со стрит-арт-художниками стала частью концепции «Пари НН» на сезон-2024/25 «Твори и побеждай», приуроченной к Году культуры в Нижнем Новгороде. На этот раз футбольный клуб объединил спорт и уличную культуру. И это неслучайно. Футбол широко распространен на улицах городов, а многие известные игроки начинали свою карьеру во дворах и на уличных площадках.

Вместе с тем искусство, в том числе уличное, все чаще обращается к теме спорта и футбола.

Граффитисты творчески переработали архитектурные конструкции в секторе D. В результате накануне матча девятого тура РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» появилось пять масштабных рисунков на поверхностях 12 и 14 метров длиной, которые образовали целый стрит-арт-ансамбль.

Граффити «Пари НН».

Граффити выполнены в бело-сине-голубых цветах «Пари НН». Всего в проекте приняли участие 11 стрит-арт-художников, которые использовали в работах авторские шрифты, насытили композиции эксклюзивными смыслами, мотивами и образами, а также наполнили их узнаваемыми символами и деталями.

Kido&Mera стремились в своем произведении отразить главное футбольное действие — удар по мячу. Граффити символизирует силу и мощь кульминационного футбольного момента. А переплетение особых шрифтов позволяет придать композиции динамизма и энергии.

Работа Андрея MTone и Даниила Еаrte — манифест любви к родному Нижнему Новгороду. Художники собрали в граффити символы, хорошо знакомые каждому жителю города. В центре композиции образы Канавинского моста и стадиона «Нижний Новгород», которые окружены множеством деталей. В их числе знаменитая Стрелка, образованная слиянием рек Оки и Волги. Авторы стремились передать в своей работе главный смысл: любимый город утопает в живописных узорах и становится все современнее и красивее.

Граффити «Пари НН».

Герой граффити Алексея Main (Block crew) и Дмитрия Twek — мальчик Алеша, который мечтает об успешном будущем. А пока он на школьном листе бумаги зафиксировал мечты о посещении стадиона вместе с друзьями и свои представления о матче. Крутящийся на пальце мяч — символ единства футбольного сообщества с миром.

Авторы обратились к теме детства, так как именно в раннем возрасте люди переживают самые яркие впечатления и эмоции, остающиеся в памяти надолго. По замыслу художников, граффити может повлиять на аудиторию, особенно на молодое поколение, которое может выбрать смыслом жизни как футбол, так и искусство.

Аlexey Аtyuk и Дмитрий Oseck создали произведение из элементов граффити, советского леттеринга и ретрофото. В центре композиции богиня Ника — символ победы и славы. Благодаря абстрактным формам, формирующим полотно, арт-объект пропитан энергией движения, космической силой и символизирует торжество спортивного духа, стремление к победам и высшим идеалам.

Граффити «Пари НН».

Художники Прыт, Серж Stels и Никита Monk aka Monkeytoss создали целую граффити-картину, в которой передали идею соединения настоящего и будущего. В центре композиции словно вышедший из будущего футболист, символизирующий силу, мощь, технику и энергию. Также художники фоном отразили на граффити заполненный болельщиками стадион и яркий, динамичный, резкий шрифт, подчеркивающий напряжение футбольного матча и противостояние команд. Арт-объект, созданный авторами, — признание любви к футболу, духу скорости, борьбы и соперничества, который передает игра, а также любви к традиционности, современности и прогрессивности.

«Мы продолжаем развивать новые формы и возможности для взаимодействия с болельщиками. Уличная культура — один из самых самобытных и ярких видов искусства, — считает заместитель генерального директора ФК «Пари НН» по коммуникациям и проектной деятельности Александра Ильина. — Сотрудничество со стрит-арт-художниками стало логичным шагом в рамках нашей концепции «Твори и побеждай», выбранной на сезон. Ведь Нижний Новгород не только столица закатов. Город еще знаменит многочисленными муралами и граффити. Благодаря работе художников на стадионе появилось целое арт-пространство, которое точно привлечет внимание зрителей. Мы стремимся сделать посещение каждого футбольного матча ярким, запоминающимся событием, и созданные стрит-арт-объекты определенно будут этому способствовать».

Граффити «Пари НН».

«Наша команда с радостью и большим энтузиазмом приняла участие в этом масштабном проекте, так как футбол, улица и искусство все ощутимее связаны друг с другом, а стадион «Нижний Новгород» все больше и больше становится местом притяжения горожан. Как и в искусстве, в футболе есть место творчеству, импровизации, а главное, эмоциям, — уверен руководитель стрит-арт-проекта Никита Гоношилин. — Наши авторы вложили много сил, энергии и души в создание граффити. Горжусь, что мы приложили руку к изменению облика стадиона «Нижний Новгород». Надеюсь, что реализованные арт-объекты понравятся болельщикам и станут новым местом притяжения на арене как для горожан, так и для гостей Нижнего Новгорода».

Коллаборация с художниками — часть концепции «Пари НН» по изменению облика Нижнего Новгорода. Совсем скоро различные объекты города также обретут стильное и современное оформление.

Нижний Новгород все больше в бело-сине-голубых цветах!