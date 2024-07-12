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Канада огорчила Дрейка в полуфинале с Аргентиной, но еще может уехать с Копы с медалями. Уругвай намерен этому помешать

Прогноз и ставка на матч Кубка Америки Канада — Уругвай 14 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Исмаэль Коне.
Фото Getty Images
Красным удался потрясающий дебют на турнире.

14 июля на Кубке Америки состоится матч за третье место — бронзовые медали разыграют сборные Канады и Уругвая. Местом встречи соперников станет «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте. Стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Кубок Америки. Матч за 3-е место
14 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Канада
Уругвай

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Канада — Уругвай 14 июля 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе парней Марсело Бьельсы: поставить на «Чарруа» можно за 1.55, это примерно 61% вероятности. Успех Канады оценили в 6.50 (15%). На ничью предложили котировку 4.10 (24%).

Считаете, что красные не уступят по итогам 90 минут? Опция 1Х доступна за 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98. «Обе забьют» дали за 1.98, обратный рынок — за 1.85.

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Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу сборной Уругвая. Оба результата представили с коэффициентом 7.50.

Канада — Уругвай: прогноз и анализ матча Кубка Америки 14 июля 2024 года

«Кэнакс» попали на Кубок Америки впервые — это стало возможным благодаря новому формату турнира и началу стратегического партнерства между КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ. Красные дебютировали с поражения от Аргентины (0:2), но затем обыграли перуанцев (1:0), разошлись вничью с Чили (0:0) и сенсационно просочились в плей-офф, где встретились с Венесуэлой. Команда Джесси Марша повела в счете на 13-й минуте — отличился Джейкоб Шаффелбург. На 64-й Саломон Рондон сравнял — дело дошло до серии пенальти, в которой точнее били канадцы (4:3).

С историческим выходом в полуфинал Копы североамериканцев лично поздравил Сидни Кросби — легенда «Питтсбурга» посетила раздевалку сборной. А рэперу Дрейку триумф вскружил голову так, что он поставил 300 тысяч долларов на победу соотечественников в полуфинальной разборке с Аргентиной. Чуда не случилось: действующие чемпионы мира добились успеха с тем же счетом, что и на групповом этапе (2:0), и отправили «Кэнакс» в матч за третье место.

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Противостоять красным будет сборная, которая считалась одним из главных фаворитов турнира. Уругвай прошел групповой этап без потерь: в списке жертв «Чарруа» — Панама (3:1), Боливия (5:0) и США (1:0). В четвертьфинале парни Марсело Бьельсы остановили Бразилию — после нулевой ничьей в основное время выиграли в серии пенальти (4:2). А затем споткнулись на Колумбии — все решил единственный гол Джефферсона Лермы с паса Хамеса Родригеса на 39-й минуте.

Но главный хайлайт полуфинала случился после финального свистка: сразу несколько уругвайских футболистов запрыгнули на трибуны и вступили в потасовку с колумбийскими болельщиками. Одним из самых активных участников стычки стал Дарвин Нуньес: форвард бросил в фанатов стул, лез в драку и даже получил удар в лицо.

Капитан «Чарруа» Хосе Хименес заявил, что таким образом футболисты защищали свои семьи.

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«Это полная катастрофа. Там не было ни одного полицейского. Они появились через полчаса. Катастрофа. Мы оказались там, чтобы постоять за себя и своих близких.

Сектор Колумбии напал на все наши семьи. Они были в опасности. Нам пришлось карабкаться по трибунам, чтобы вытащить своих близких, детей.

Те, кто занимается организацией турнира, должны немного бережнее относиться к семьям и людям, потому что одно и то же происходит в каждом матче.

Наши семьи страдают из-за тех, кто выпивает два стакана алкоголя, они не знают, как пить, и ведут себя как безмозглые люди", — сказал защитник «Атлетико».

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КОНМЕБОЛ отделалась дежурным осуждением произошедшего.

«Нет места насилию на поле и за его пределами. КОНМЕБОЛ решительно осуждает любые акты насилия, затрагивающие футбол.

Мы просим всех в оставшиеся дни турнира направить всю свою страсть на то, чтобы поддерживать свои команды", — говорится в сообщении Южноамериканской конфедерации футбола.

Травмы и дисквалификации перед матчем Канада — Уругвай

Из-за повреждений «Чарруа» потеряли Рональда Араухо и Родриго Бентанкура. Гильермо Варела был удален в полуфинале с Колумбией за две желтые карточки и посмотрит игру с трибуны. Зато после дисквалификации вернется Наитан Нандес — наверняка именно он и заменит в основе экс-защитника «Динамо». Канадцы еще перед стартом плей-офф лишились Таджона Бьюкенена — защитник «Интера» получил перелом голени на тренировке.

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Канада — Уругвай: статистика личных встреч

Сборные никогда не пересекались в официальных турнирах и провели между собой всего два товарищеских матча. В обоих победили уругвайцы — в феврале 1986 года (3:1) и в сентябре 2022-го (2:0).

Прогноз и ставка на матч Канада — Уругвай

Обе сборные объединяет тренд к «низовым» матчам. Ни в одной встрече с участием «Кэнакс» не влетело больше двух мячей, «Чарруа» феерили в атаке на старте группового этапа, но в трех последних играх забили всего однажды. Пропустили при этом тоже лишь раз. Вряд ли стоит ждать, что в очном противостоянии команды устроят результативную перестрелку — тем более когда на кону стоят медали.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

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