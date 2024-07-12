Канада огорчила Дрейка в полуфинале с Аргентиной, но еще может уехать с Копы с медалями. Уругвай намерен этому помешать

Красным удался потрясающий дебют на турнире.

14 июля на Кубке Америки состоится матч за третье место — бронзовые медали разыграют сборные Канады и Уругвая. Местом встречи соперников станет «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте. Стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Канада — Уругвай 14 июля 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе парней Марсело Бьельсы: поставить на «Чарруа» можно за 1.55, это примерно 61% вероятности. Успех Канады оценили в 6.50 (15%). На ничью предложили котировку 4.10 (24%).

Считаете, что красные не уступят по итогам 90 минут? Опция 1Х доступна за 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.98. «Обе забьют» дали за 1.98, обратный рынок — за 1.85.

Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу сборной Уругвая. Оба результата представили с коэффициентом 7.50.

Канада — Уругвай: прогноз и анализ матча Кубка Америки 14 июля 2024 года

«Кэнакс» попали на Кубок Америки впервые — это стало возможным благодаря новому формату турнира и началу стратегического партнерства между КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ. Красные дебютировали с поражения от Аргентины (0:2), но затем обыграли перуанцев (1:0), разошлись вничью с Чили (0:0) и сенсационно просочились в плей-офф, где встретились с Венесуэлой. Команда Джесси Марша повела в счете на 13-й минуте — отличился Джейкоб Шаффелбург. На 64-й Саломон Рондон сравнял — дело дошло до серии пенальти, в которой точнее били канадцы (4:3).

С историческим выходом в полуфинал Копы североамериканцев лично поздравил Сидни Кросби — легенда «Питтсбурга» посетила раздевалку сборной. А рэперу Дрейку триумф вскружил голову так, что он поставил 300 тысяч долларов на победу соотечественников в полуфинальной разборке с Аргентиной. Чуда не случилось: действующие чемпионы мира добились успеха с тем же счетом, что и на групповом этапе (2:0), и отправили «Кэнакс» в матч за третье место.

Противостоять красным будет сборная, которая считалась одним из главных фаворитов турнира. Уругвай прошел групповой этап без потерь: в списке жертв «Чарруа» — Панама (3:1), Боливия (5:0) и США (1:0). В четвертьфинале парни Марсело Бьельсы остановили Бразилию — после нулевой ничьей в основное время выиграли в серии пенальти (4:2). А затем споткнулись на Колумбии — все решил единственный гол Джефферсона Лермы с паса Хамеса Родригеса на 39-й минуте.

Но главный хайлайт полуфинала случился после финального свистка: сразу несколько уругвайских футболистов запрыгнули на трибуны и вступили в потасовку с колумбийскими болельщиками. Одним из самых активных участников стычки стал Дарвин Нуньес: форвард бросил в фанатов стул, лез в драку и даже получил удар в лицо.

Капитан «Чарруа» Хосе Хименес заявил, что таким образом футболисты защищали свои семьи.

«Это полная катастрофа. Там не было ни одного полицейского. Они появились через полчаса. Катастрофа. Мы оказались там, чтобы постоять за себя и своих близких.

Сектор Колумбии напал на все наши семьи. Они были в опасности. Нам пришлось карабкаться по трибунам, чтобы вытащить своих близких, детей.

Те, кто занимается организацией турнира, должны немного бережнее относиться к семьям и людям, потому что одно и то же происходит в каждом матче.

Наши семьи страдают из-за тех, кто выпивает два стакана алкоголя, они не знают, как пить, и ведут себя как безмозглые люди", — сказал защитник «Атлетико».

КОНМЕБОЛ отделалась дежурным осуждением произошедшего.

«Нет места насилию на поле и за его пределами. КОНМЕБОЛ решительно осуждает любые акты насилия, затрагивающие футбол.

Мы просим всех в оставшиеся дни турнира направить всю свою страсть на то, чтобы поддерживать свои команды", — говорится в сообщении Южноамериканской конфедерации футбола.

Травмы и дисквалификации перед матчем Канада — Уругвай

Из-за повреждений «Чарруа» потеряли Рональда Араухо и Родриго Бентанкура. Гильермо Варела был удален в полуфинале с Колумбией за две желтые карточки и посмотрит игру с трибуны. Зато после дисквалификации вернется Наитан Нандес — наверняка именно он и заменит в основе экс-защитника «Динамо». Канадцы еще перед стартом плей-офф лишились Таджона Бьюкенена — защитник «Интера» получил перелом голени на тренировке.

Канада — Уругвай: статистика личных встреч

Сборные никогда не пересекались в официальных турнирах и провели между собой всего два товарищеских матча. В обоих победили уругвайцы — в феврале 1986 года (3:1) и в сентябре 2022-го (2:0).

Прогноз и ставка на матч Канада — Уругвай

Обе сборные объединяет тренд к «низовым» матчам. Ни в одной встрече с участием «Кэнакс» не влетело больше двух мячей, «Чарруа» феерили в атаке на старте группового этапа, но в трех последних играх забили всего однажды. Пропустили при этом тоже лишь раз. Вряд ли стоит ждать, что в очном противостоянии команды устроят результативную перестрелку — тем более когда на кону стоят медали.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.98.