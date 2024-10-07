Франция попрощалась с Гризманном и дала отдохнуть Мбаппе. В матче с Израилем у синих будет новый капитан
10 октября в Венгрии состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными Израиля и Франции. Местом встречи соперников станет «Божик Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Израиль — Франция 10 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают французов безоговорочными фаворитами: победу парней Дидье Дешама оценили в 1.22, это примерно 38% вероятности. На успех сине-белых предложили котировку 11.0 (24%), на ничью — 6.20.
Поставить на выигрыш синих с форой (-1.5) можно за 1.65. Опция Ф(+1.5) на сборную Израиля доступна за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.43. «Обе забьют» дали за 2.09, обратный рынок — за 1.71.
Самым ожидаемым результатом встречи эксперты назвали 2:0 в пользу Франции. Коэффициент на этот счет — 5.60.
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Израиль — Франция: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 октября 2024 года
Сине-белые стартовали на групповом этапе с поражений от Бельгии (1:3) и Италии (1:2). «Красным дьяволам» забили благодаря автоголу — Тимоти Кастань срезал мяч в свои ворота. «Скуадру адзурру» огорчили только на 90-й минуте, когда исход встречи не вызывал сомнений — отличился Мохаммад Абу-Фани.
Теперь сборная Израиля встретится с Францией, которая начала Лигу наций с проигрыша итальянцам (1:3) и победы над бельгийцами (2:0). В матче с командой Лучано Спаллетти синие открыли счет уже на первой минуте — это сделал Брэдли Барколя. Но отправились в раздевалку при равенстве на табло — его на 30-й минуте оформил Федерико Димарко. После перерыва парни Дидье Дешама пропустили еще два мяча — от Давиде Фраттези (51') и Джакомо Распадори (74'). Для успеха в поединке с коллективом Доменико Тедеско французам хватило по голу в каждом из таймов: Рандаль Коло-Муани забил на 29-й минуте, Усман Дембеле — на 57-й.
Для Антуана Гризманна сентябрьские игры Лиги наций стали последними в сборной Франции — неделю назад форвард объявил о завершении международной карьеры. Гризманн выступал за национальную команду с марта 2014-го — дебютировал в старте в товарищеской встрече против Нидерландов (2:0).
За 10 лет нападающий провел за синих 137 матчей — это третий результат в истории, который он делит с Оливье Жиру. Незначительное превосходство лишь у Лилиана Тюрама (142) и Уго Льориса (145). В списке бомбардиров Антуан четвертый с 44 голами — больше него забили только Килиан Мбаппе (48), Тьерри Анри (51) и все тот же Жиру (57).
Но куда важнее другие достижения Гризманна в составе французской сборной — победы на ЧМ-2018, в Лиге наций-2020/21, а также серебро Евро-2016 и ЧМ-2022.
В октябрьских играх Лиги наций у синих будет новый капитан: Антуан ушел из национальной команды в статусе вице-капитана, Килиан Мбаппе набирает форму после травмы и не вызван в расположение синих. Вероятно, с повязкой дебютирует Майк Меньян — согласно инсайду RMC Sport, вратарь «Милана» является основным претендентом на капитанство в поединках с Израилем и Бельгией.
При этом у Меньяна всего 24 матча за Францию — даже Усман Дембеле, Люка Динь, Жюль Кунде, Орельен Тчуамени и Тео Эрнандес провели более 30 встреч. Однако по продолжительности пребывания в национальной команде голкипер находится выше остальных: Майк стабильно вызывается в сборную с 2019 года, но ему не повезло с конкурентом: в течение трех с половиной лет он был вторым номером после капитана Уго Льориса.
Травмы и дисквалификации перед матчем Израиль — Франция
Килиан Мбаппе получил отдых и пропустит октябрьские игры в Лиге наций. Сине-белым не помогут Сагив Йехезкель, Рой Ревиво, Манор Соломон и Нета Лави — все они находятся на больничном.
Израиль — Франция: статистика личных встреч
Впервые сборные сыграли друг с другом 28 января 1988 года — матч был товарищеским и завершился вничью (1:1). Позже команды восемь раз сталкивались в квалификации ЧМ и ЧЕ: у израильтян одна победа, у французов — четыре. Еще в трех поединках они разошлись миром.
Последняя встреча состоялась в отборе ЧМ-2006: соперники не выявили сильнейшего ни на «Стад де Франс» (0:0), ни на «Рамат-Ган» (1:1).
Прогноз и ставка на матч Израиль — Франция
Дидье Дешам выстроил надежную оборону: на Евро-2024 синие не пропустили в четырех играх из шести. А в Лиге наций сдержали атаку сборной Бельгии. Сине-белые отличились в обеих сентябрьских встречах, но переоценивать это достижение не стоит: с бельгийцами помог угловой, а Италию огорчили незадолго до финального свистка, когда «Скуадра адзурра» уже действовала в эконом-режиме. Также в матче против Израиля с капитанской повязкой, вероятно, дебютирует Майк Меньян — в такой знаменательный вечер вратарь будет особенно мотивирован сыграть на ноль, а команда сделает все, чтобы ему в этом помочь.
Рекомендуемая ставка: сухая победа Франции за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|4 : 0
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2