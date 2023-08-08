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Итоги IEM Cologne 2023 в PARI: игрок продал ставку перед поражением NaVi и выиграл более 3 млн рублей

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6 августа подошел к концу IEM Cologne 2023: команда G2 обыграла ENCE в финальном матче, наконец-то прервав затянувшееся «проклятие вторых мест». Глава отдела киберспорта букмекерской компании PARI Иван Бураченко рассказал об итогах турнира для компании.

Хотя в финале сохранялась некоторая интрига, победа G2 не стала большим сюрпризом для болельщиков. На протяжении всего турнира NiKo и компания были в отличной форме и уверенно проходили всех соперников, не проиграв ни одного матча.

В решающей встрече G2 победили со счетом 3:1, доминируя на картах Nuke (16:4), Mirage (16:10) и Ancient (16:9). ENCE нельзя назвать слабым соперником, однако в итоге финны практически не смогли оказать сопротивление, забрав лишь карту Anubis (16:13). Такой результат стал большим разочарованием для многих игроков — на финнов приходилось 48% ставок на победителя матча.

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Топ-5 команд по обороту и прибыли

Наиболее популярной командой прошедшего IEM Cologne 2023 в PARI стала G2 — на матчи с участием чемпиона приходится почти 10% от общего оборота ставок на турнир.

Практически так же активно клиенты PARI ставили на игры OG, покинувших IEM Cologne 2023 еще на стадии группового этапа. Матчи с участием этого коллектива привлекли больше 9% оборота. Кроме того, в пятерку самых популярных команд вошли Astralis, Team Vitality и NaVi — у каждой из них более 8% от оборота.

К слову, именно матчи Astralis принесли компании больше всего прибыли. У игр с участием датчан свыше 10% валового игрового дохода. В этом показателе Astralis обошли даже G2, на матчи которых приходится более 9% прибыли.

Меньше всего игроков интересовали команды FURIA Esports, BIG, Complexity Gaming, Greyhound и Into the Breach — суммарно на матчи с их участием приходится меньше 5% оборота. Эти же коллективы принесли PARI меньше всего прибыли по итогам турнира.

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Топ-5 лучших и худших матчей по обороту

Финальная разборка между ENCE и G2 привлекла самое большое количество ставок на турнир в Кельне — больше 16% от общего числа пари, принятых на IEM Cologne 2023. Помимо финала, в топ-5 самых крупных матчей по обороту вошли игры плей-офф Heroic — Astralis, Team Vitality — ENCE, G2 — Astralis и Team Vitality — Cloud9.

Меньше всего клиенты PARI интересовались матчами Into the Breach — Ninjas in Pyjamas, Apeks — BIG, MOUZ — The Mongolz, Astralis — Team Liquid и Greyhound — FURIA Esports. Суммарно эти игры привлекли меньше 5% оборота.

Оборот в лайве и прематче

Большинство игроков традиционно предпочитали ставить на IEM Cologne 2023 в лайве. На live-пари выпало больше 80% ставок на турнир.

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Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Самый крупный выигрыш на IEM Cologne 2023 в PARI пришелся на экспресс из матчей Cloud9 — Fnatic, G2 — Astralis и NaVi — MOUZ. Один из клиентов поставил 1 190 000 рублей. В первой встрече он выбрал ставку на аутсайдера за 2.83, а в двух других поставил на фаворитов за 1.70 и 1.65 соответственно.

Матч Cloud9 — Fnatic выдался очень нервным — британцы чудом забрали игру, победив на третьей карте со счетом 19:16. Вероятнее всего, автор экспресса решил не испытывать судьбу и продал ставку с коэффициентом 2.53. Это спасло его от поражения — через несколько часов NaVi разгромно проиграли MOUZ со счетом 0:2. Своевременная продажа ставки принесла клиенту PARI выигрыш в размере более трех миллионов рублей.

Увы, не всем так повезло с интуицией. Еще один поклонник Fnatic зарядил 1 600 000 рублей на их победу в матче с GamerLegion. Британцы считались фаворитами с коэффициентом 1.48, однако проиграли со счетом 1:2.

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«Зенит» увяз в проблемах, «Крылья Советов» — на кураже. Форма питерцев повлияет на очный поединок сильнее
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
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