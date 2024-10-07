Лукаку и Де Брейне отказались от вызова в сборную Бельгии. Теперь пропустят дебют Мальдини за Италию
10 октября сборная Италии примет Бельгию в третьем туре группового этапа Лиги наций. Поединок состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Италия — Бельгия 10 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на «Скуадру адзурру» можно за 2.10, это примерно 41% вероятности. Выигрыш Бельгии оценили в 3.40 (29%). На ничью предложили котировку 3.35 (30%).
Команда Лучано Спаллетти стартовала с шести очков в двух турах. Считаете, что на этот раз итальянцы оступятся? Опция Х2 доступна за 1.69.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.84.
Рынок «обе забьют» дали за 1.79, обратный вариант — за 2.01.
Наиболее вероятным итогом встречи эксперты считают ничью со счетом 1:1 — это событие представили с коэффициентом 5.60.
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Италия — Бельгия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 октября 2024 года
«Скуадра адзурра» стартовала на групповом этапе Лиги наций со стопроцентным результатом — шесть очков в двух турах. Достижение выглядит еще ценнее, если вспомнить, что оба поединка прошли на выезде. Сначала итальянцы обыграли Францию (3:1), а затем на классе разобрались со сборной Израиля. Федерико Димарко и Давиде Фраттези оформили по голу и ассисту, Мойзе Кин и Джакомо Распадори забили по мячу, Сандро Тонали, Матео Ретеги и Дестини Удоджи сделали по результативной передаче.
На октябрьские матчи Лучано Спаллетти вызвал двух новичков — Никколо Пизилли и Даниэля Мальдини. 20-летний полузащитник начал осваиваться в стартовом составе «Ромы» еще при Даниэле Де Росси, продолжил прогресс при Иване Юриче, а в позапрошлом туре серии А отметился дебютным голом за «волков», который к тому же стал победным — позволил дожать «Венецию» (2:1).
Мальдини перешел в «Монцу» в январе 2024 года и неплохо вписался в новую команду — оформил четыре мяча и ассист в 11 встречах, в среднем проводя на поле около получаса. В нынешнем сезоне количество минут форварда выросло — вышел в старте во всех семи матчах чемпионата, среднее игровое время составляет 70 минут. Правда, с голами у сына легенды «Милана» пока туговато — забил только однажды, в ворота «Фиорентины» в третьем туре. Кстати, с лета «Монцу» тренирует бывший одноклубник Паоло Мальдини — Алессандро Неста.
Бельгия начала групповой этап Лиги наций с уверенной победы над сборной Израиля (3:1) благодаря дублю Кевина Де Брейне и голу Юри Тилеманса. Жереми Доку и Лои Опенда помогли ассистами. А в следующем туре «Красные дьяволы» всухую сгорели французам, пропустив по мячу в каждом из таймов: Рандаль Коло-Муани забил на 29-й минуте, Усман Дембеле — на 57-й.
После поражения Де Брейне публично проехался по партнерам — имен не назвал, но дал понять, что самоотдача некоторых игроков его не устраивает.
«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся — это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, значит, придется выложиться полностью. Если не сделать даже этого, то все кончено.
Я признаю, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить, что именно. Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи", — заявил полузащитник «Манчестер Сити».
В заявке сборной Бельгии на октябрьские матчи Лиги наций Де Брейне не оказалось — Доменико Тедеско сообщил, что Кевин попросил об этом сам. В качестве причины называется забота о здоровье: в лигочемпионской встрече с «Интером» хавбек получил травму бедра, из-за которой не выходил на поле почти три недели.
Также тренер сообщил, что от вызова в национальную команду отказался Ромелу Лукаку — форвард взял время на адаптацию в «Наполи» и хочет поработать индивидуально. Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport поделилась инсайдом, что Лукаку не вернется в сборную как минимум до 2025-го. Он проинформировал об этом Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию.
Травмы и дисквалификации перед матчем Италия — Бельгия
Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне временно взяли самоотвод из сборной — других потерь в составе бельгийцев нет. Лучано Спаллетти располагает полным набором игроков.
Италия — Бельгия: статистика личных встреч
Последний поединок соперников состоялся как раз в Лиге наций — в октябре 2021 года в матче за третье место. «Скуадра адзурра» забрала бронзу благодаря голам Николо Бареллы и Доменико Берарди. В составе «Красных дьяволов» единственный мяч забил Шарль Де Кетеларе.
Суммарная история противостояния сборных насчитывает восемь официальных встреч. У итальянцев пять побед, у бельгийцев — лишь одна. Дважды оппоненты разошлись миром.
Чаще всего команды пересекались в товарняках — их набралось 16. «Скуадра адзурра» выиграла 11 раз, «Красные дьяволы» — три. Еще две разборки завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч Италия — Бельгия
«Скуадра адзурра» не сохранила ворота сухими в обоих поединках на старте Лиги наций. Также в обеих встречах прошел верх по голам. Игра с «Красными дьяволами» способна продлить тренд: бельгийцам нужно реабилитироваться за провал с Францией во втором туре, плюс у команды будет повышенная мотивация доказать, что она способна добиваться результата даже без Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку. При этом сыграть на ноль гостям вряд ли удастся: итальянцы отличились в семи домашних матчах подряд.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2