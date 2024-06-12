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Сегодня, 15:15

Анчелотти не верит, что Италия защитит титул на Евро-2024. Спаллетти будет непросто опровергнуть слова Папы Карло

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Италия — Албания 15 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лучано Спаллетти (сборная Италии).
Фото Getty Images
Карло Анчелотти («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
Недим Байрами (сборная Албании).
Фото Getty Images
Эльсеид Хюсай и Винченцо Грифо (Албания — Италия).
Фото Getty Images
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Албанские «Орлы» выиграли отборочную группу лишь с одним поражением.

15 июня на Евро-2024 вступят в борьбу действующие чемпионы Европы — сборная Италии сыграет с Албанией. Местом встречи соперников по группе В станет стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Италия — Албания 15 июня 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе парней Лучано Спаллетти: поставить на «Скуадру адзурру» можно за 1.42, это примерно 69% вероятности. Триумф Албании оценили в 9.50 (10%). На ничью предложили котировку 4.70 (21%).

Итальянцы обыграли «Орлов» во всех четырех предыдущих поединках. Верите в сенсацию? Опция Х2 доступна за 2.85.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.90, ТМ 2.5 — за 1.40. «Обе забьют» дали за 2.45, обратный рынок — за 1.55.

Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Оба результата представили с коэффициентом 5.50.

Италия — Албания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 15 июня 2024 года

«Скуадра адзурра» приехала в Германию защищать титул — хотя в то, что это возможно, верят не все. Место в лагере скептиков занял даже Карло Анчелотти.

«Думаю, после победы на прошлом Евро мы упустили смену поколений, поэтому не знаю, каковы могут быть наши шансы», — сказал главный тренер «Реала». При этом Папа Карло все равно будет болеть за сборную по телевизору.

Карло Анчелотти («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images

Период после триумфа на Евро-2020 действительно получился противоречивым. Итальянцы взяли бронзу Лиги наций-2021, установили мировой рекорд по матчам без поражений (37 игр подряд), но затем познали трагедию в виде второго подряд пропуска чемпионата мира. Несмотря на это, Роберто Манчини сохранил работу, вывел команду в финал четырех Лиги наций-2023 и снова занял там третье место. Но в августе тренер неожиданно разругался с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной и ушел в отставку. Сборную подхватил Лучано Спаллетти, который тоже покинул чемпионский «Наполи» не на позитивной ноте — причиной расставания стали разногласия с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Специалист дебютировал во главе «Скуадры адзурры» с ничьей со сборной Северной Македонии (1:1) в квалификации Евро-2024. А через месяц Джанлуиджи Доннарумма и компания влетели Англии (1:3) на «Уэмбли» и внесли интригу в борьбу за второе место. Ведь Украина сравнялась с итальянцами по очкам.

В последнем туре соперники играли между собой на нейтральном поле. Парней Спаллетти устраивала ничья, поскольку они оставались выше по дополнительным показателям — личным поединкам. Но в случае поражения прямая путевка на чемпионат Европы уходила украинцам. Встреча на «Бай-Арене» в Леверкузене закончилась нулевой ничьей — Италия избежала стыков.

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Лучшими бомбардиром и ассистентом сборной в отборочном цикле стали полузащитники «Интера»: Давиде Фраттези забил четыре мяча, Николо Барелла сделал четыре результативные передачи. Топ-3 по «гол + пас» замкнул Доменико Берарди из «Сассуоло» (2+1).

В 2024-м парни Спаллетти провели четыре товарищеских матча. В марте обыграли Венесуэлу (2:1) и Эквадор (2:0), а в июне разошлись миром с Турцией (0:0) и победили Боснию (1:0). Помимо албанских «Орлов» соперниками Италии на групповом этапе стали Испания и Хорватия.

Первым и единственным крупным турниром, на который отобралась Албания, был Евро-2016. Команда Джанни де Бьязи уступила Швейцарии (0:1) и Франции (0:2) — победы над Румынией (1:0) для выхода в плей-офф с третьего места уже не хватило, подвела разница мячей. Затем красно-черные пропустили ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022 — квалификацию не прошли ни Де Бьязи, ни работавшие после него Эдоардо Рейя и Кристиан Пануччи.

Перед стартом отборочной кампании Евро-2024 Федерация футбола Албании сделала неожиданный выбор — сборную возглавил экс-защитник «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо. Ассистентом стал Пабло Сабалета — с ним бразилец пересекался в «Манчестер Сити», где и завершил карьеру. Причем ранее аргентинец не работал ни главным тренером, ни в должности помощника.

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Молодой штаб начал с поражения от Польши (0:1), но в итоге ставка сыграла: четыре победы и три ничьих в оставшихся турах принесли «Орлам» первую строчку в группе. Красно-черные набрали одинаковое количество очков с Чехией (15), но забрались выше по результатам личных встреч (1:1, 3:0).

Бывшие защитники построили крепкую оборону — албанцы пропустили всего четыре мяча, реже них в квалификации огорчали только Францию (3) и Португалию (2). В атаке балканцы тоже были хороши — оформили 12 голов. Лучшими по баллам за результативность стали Ясир Асани (3+2) и Недим Байрами (3+1).

Весенние товарищеские матчи «Орлы» провели так себе: всухую уступили чилийцам (0:3) и шведам (0:1). Зато отлично размялись перед Евро — прихлопнули Лихтенштейн (3:0) и Азербайджан (3:1).

Недим Байрами (сборная Албании).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Италия — Албания

«Скуадре адзурре» не помогут Франческо Ачерби и Джорджо Скальвини — защитник «Интера» получил повреждение паха, его коллега из «Аталанты» порвал крестообразную связку. Вместо них в сборную вызвали Федерико Гатти из «Ювентуса».

Из предварительного состава «Орлов» исключили только Симона Симони. Но дело не в проблемах со здоровьем: вратарю «Айнтрахта» просто не нашлось места в заявке.

Италия — Албания: статистика личных встреч

Впервые сборные пересеклись в ноябре 2014 года — «Скуадра адзурра» взяла верх с минимальным счетом (1:0) в товарищеском матче. В 2017-м соперники встретились в отборочной группе ЧМ-2018 — итальянцы дважды выиграли всухую (2:0 и 1:0). А в ноябре 2022-го команды снова провели контрольный поединок — дубль и ассист Винченцо Грифо принесли победу команде Роберто Манчини (3:1).

Эльсеид Хюсай и Винченцо Грифо (Албания — Италия).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Италия — Албания

«Орлы» обменялись голами с соперниками лишь в трех отборочных играх из восьми, но парни Спаллетти в состоянии втянуть красно-черных в перестрелку. В пяти поединках квалификации с участием «Скуадры адзурры» отличались обе команды.

Действующие чемпионы Европы с трудом завоевали прямую путевку в Германию и не убедили в июньских товарищеских матчах — албанцы же считаются андердогами, от которых никто ничего не ждет. При этом сборная отлично готова как функционально, так и психологически. Такие сочетания факторов часто оборачиваются непредсказуемыми событиями.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.45.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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