Исследование букмекера: в России любят АПЛ и следят за Головиным
Букмекерская компания PARI к началу европейского футбольного клубного сезона провела исследование, чтобы изучить, за какими лигами следят игроки и интересует ли их судьба российских легионеров в топ-чемпионатах.
В исследовании приняли участие более 1500 игроков на ставках разных возрастов. Больше всего респондентов оказалось в возрасте 18, 21, 23 и 33 лет — по 5% опрошенных. 4% участников опроса были старше 50 лет.
Игроки смотрят и ставят на АПЛ. На втором месте — ла лига
Больше всего игроки следят за английской премьер-лигой — этот чемпионат выбрали 52% опрошенных. Интересны игрокам и другие соревнования из топ-5: испанская ла лига (42%), немецкая бундеслига (37%) и итальянская серия А (36%). Немного отстает французская лига 1 — за ней следят 23% респондентов. Практически столько же — 22% участников исследования — не следят за европейскими чемпионатами, а 5% назвали другие лиги.
Своей любимой европейской лигой большинство опрошенных считают АПЛ — 44%. 21% любят чемпионат Испании, а 19% — Германии. 10% предпочитают серию А, 3% — лигу 1, еще 2% — другие чемпионаты.
На Англию чаще всего игроки делают ставки — АПЛ назвали 40% опрошенных. По 19% ставят на испанскую и немецкую лиги, 11% выбрали Италию. 8% предпочитают чемпионаты за пределами топ-5, 4% — первенство Франции.
Именно лигу 1 назвали большинство опрошенных как европейский чемпионат, на который они ставят реже всего, — 48%. Остальные лиги респонденты называли значительно реже — 17% выбрали серию А, 12% — бундеслигу, 11% — примеру, 10% — АПЛ. 2% назвали другие лиги.
На европейские чемпионаты ставят несколько раз в месяц до 1000 рублей
Игрокам также задавали вопрос, как часто они делают ставки на европейские чемпионаты. 42% опрошенных заключают пари несколько раз в месяц, а 27% обращают внимание только на топ-матчи. 24% участников исследования делают ставки на каждый тур, а 6% — на каждую игру.
Что касается средней суммы ставки, то 57% респондентов заключают пари до 1000 рублей. 35% участников опроса назвали сумму от 1000 до 5000 рублей. Остальные варианты ответа выбирали значительно реже: 6% в среднем ставят от 5000 до 10 000 рублей, 2% — от 10 000 до 50 000 рублей и 1% заключает пари на сумму более 50 000 рублей.
АПЛ — самая конкурентная и качественная лига по мнению игроков
Больше всего в европейских лигах участникам опроса нравится качественный и красивый футбол — так ответили 60% респондентов. 33% считают главным фактором высокую конкуренцию, а 24% — возможность наблюдать за игрой мировых звезд. Непредсказуемость привлекает в европейских чемпионатах 16% игроков.
Самой конкурентной участники исследования с большим отрывом считают английскую лигу — ее назвали 55%. 15% респондентов считают наивысшей конкуренцию в чемпионате Германии, по 13% упомянули серию А и испанскую ла лигу. 5% выбрали чемпионат Франции, 1% остановил свой выбор на других европейских чемпионатах.
Похожая картина и с влиянием на мировой футбол. 58% игроков считают, что наибольшее влияние имеет АПЛ. Второе место уверенно держит ла лига — ее упомянули в своих ответах 23%. 8% выбрали чемпионат Германии, 6% — за Италию, 5% — за лигу 1. 2% назвали другие европейские лиги.
Игроки не следят за трансферами, а главные таланты играют в АПЛ
Большинство опрошенных не следят за переходами в европейских лигах, так ответили 36% участников исследования. 28% игроков изучают переходы в АПЛ, 20% следят за миграцией в чемпионате Испании. Трансферы в остальных лигах волнуют куда меньшую аудиторию: по 5% назвали серию А и бундеслигу, 4% — лигу 1, еще 2% — другие чемпионаты.
По мнению участников исследования, самые талантливые футболисты выступают в АПЛ — эту лигу назвали 40%. Совсем рядом ла лига, за которую проголосовали 35%. 10% выбрали бундеслигу, 7% — серию А, 6% — Францию, 2% назвали другие лиги.
За россиянами следят. Больше всего интереса — к карьере Головина
Карьеры россиян в европейских клубах волнуют игроков на ставках. 85% опрошенных ответили, что будут поддерживать клубы, за которые выступают российские футболисты.
Что касается персоналий, то 53% респондентов будут следить за выступлениями полузащитника «Монако» Александра Головина. 33% игроков интересует карьера голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, а 25% — Алексея Миранчука, который в это межсезонье перебрался в клуб МЛС «Атланту».
16% участников исследования будут переживать за игрока «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, 8% — за нападающего ПАОК Федора Чалова. При этом полузащитника того же клуба Магомеда Оздоева назвали лишь 3% респондентов. 5% будут следить за матчами Далера Кузяева во французском «Гавре».
Матчи европейских лиг смотрят на разных платформах
49% участников опроса смотрят матчи европейских чемпионатов на различных платформах. 37% следят за трансляциями в онлайн-кинотеатрах, еще 34% будут смотреть матчи с помощью телеканалов.
13% собираются смотреть матчи на YouTube, а 7% игроков вообще не смотрят матчи — они просто делают ставки на них.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0