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Исследование букмекера: в России любят АПЛ и следят за Головиным

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Александр Головин.
Фото Getty Images
«Манчестер Сити».
Фото Getty Images
Амад Диалло и Костас Цимикас.
Фото Getty Images
Александр Головин.
Фото Getty Images
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Букмекерская компания PARI к началу европейского футбольного клубного сезона провела исследование, чтобы изучить, за какими лигами следят игроки и интересует ли их судьба российских легионеров в топ-чемпионатах.

В исследовании приняли участие более 1500 игроков на ставках разных возрастов. Больше всего респондентов оказалось в возрасте 18, 21, 23 и 33 лет — по 5% опрошенных. 4% участников опроса были старше 50 лет.

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Игроки смотрят и ставят на АПЛ. На втором месте — ла лига

Больше всего игроки следят за английской премьер-лигой — этот чемпионат выбрали 52% опрошенных. Интересны игрокам и другие соревнования из топ-5: испанская ла лига (42%), немецкая бундеслига (37%) и итальянская серия А (36%). Немного отстает французская лига 1 — за ней следят 23% респондентов. Практически столько же — 22% участников исследования — не следят за европейскими чемпионатами, а 5% назвали другие лиги.

Своей любимой европейской лигой большинство опрошенных считают АПЛ — 44%. 21% любят чемпионат Испании, а 19% — Германии. 10% предпочитают серию А, 3% — лигу 1, еще 2% — другие чемпионаты.

На Англию чаще всего игроки делают ставки — АПЛ назвали 40% опрошенных. По 19% ставят на испанскую и немецкую лиги, 11% выбрали Италию. 8% предпочитают чемпионаты за пределами топ-5, 4% — первенство Франции.

«Манчестер Сити».
Фото Getty Images

Именно лигу 1 назвали большинство опрошенных как европейский чемпионат, на который они ставят реже всего, — 48%. Остальные лиги респонденты называли значительно реже — 17% выбрали серию А, 12% — бундеслигу, 11% — примеру, 10% — АПЛ. 2% назвали другие лиги.

На европейские чемпионаты ставят несколько раз в месяц до 1000 рублей

Игрокам также задавали вопрос, как часто они делают ставки на европейские чемпионаты. 42% опрошенных заключают пари несколько раз в месяц, а 27% обращают внимание только на топ-матчи. 24% участников исследования делают ставки на каждый тур, а 6% — на каждую игру.

Что касается средней суммы ставки, то 57% респондентов заключают пари до 1000 рублей. 35% участников опроса назвали сумму от 1000 до 5000 рублей. Остальные варианты ответа выбирали значительно реже: 6% в среднем ставят от 5000 до 10 000 рублей, 2% — от 10 000 до 50 000 рублей и 1% заключает пари на сумму более 50 000 рублей.

АПЛ — самая конкурентная и качественная лига по мнению игроков

Больше всего в европейских лигах участникам опроса нравится качественный и красивый футбол — так ответили 60% респондентов. 33% считают главным фактором высокую конкуренцию, а 24% — возможность наблюдать за игрой мировых звезд. Непредсказуемость привлекает в европейских чемпионатах 16% игроков.

Амад Диалло и Костас Цимикас.
Фото Getty Images

Самой конкурентной участники исследования с большим отрывом считают английскую лигу — ее назвали 55%. 15% респондентов считают наивысшей конкуренцию в чемпионате Германии, по 13% упомянули серию А и испанскую ла лигу. 5% выбрали чемпионат Франции, 1% остановил свой выбор на других европейских чемпионатах.

Похожая картина и с влиянием на мировой футбол. 58% игроков считают, что наибольшее влияние имеет АПЛ. Второе место уверенно держит ла лига — ее упомянули в своих ответах 23%. 8% выбрали чемпионат Германии, 6% — за Италию, 5% — за лигу 1. 2% назвали другие европейские лиги.

Игроки не следят за трансферами, а главные таланты играют в АПЛ

Большинство опрошенных не следят за переходами в европейских лигах, так ответили 36% участников исследования. 28% игроков изучают переходы в АПЛ, 20% следят за миграцией в чемпионате Испании. Трансферы в остальных лигах волнуют куда меньшую аудиторию: по 5% назвали серию А и бундеслигу, 4% — лигу 1, еще 2% — другие чемпионаты.

По мнению участников исследования, самые талантливые футболисты выступают в АПЛ — эту лигу назвали 40%. Совсем рядом ла лига, за которую проголосовали 35%. 10% выбрали бундеслигу, 7% — серию А, 6% — Францию, 2% назвали другие лиги.

За россиянами следят. Больше всего интереса — к карьере Головина

Карьеры россиян в европейских клубах волнуют игроков на ставках. 85% опрошенных ответили, что будут поддерживать клубы, за которые выступают российские футболисты.

Александр Головин.
Фото Getty Images

Что касается персоналий, то 53% респондентов будут следить за выступлениями полузащитника «Монако» Александра Головина. 33% игроков интересует карьера голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, а 25% — Алексея Миранчука, который в это межсезонье перебрался в клуб МЛС «Атланту».

16% участников исследования будут переживать за игрока «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, 8% — за нападающего ПАОК Федора Чалова. При этом полузащитника того же клуба Магомеда Оздоева назвали лишь 3% респондентов. 5% будут следить за матчами Далера Кузяева во французском «Гавре».

Матчи европейских лиг смотрят на разных платформах

49% участников опроса смотрят матчи европейских чемпионатов на различных платформах. 37% следят за трансляциями в онлайн-кинотеатрах, еще 34% будут смотреть матчи с помощью телеканалов.
13% собираются смотреть матчи на YouTube, а 7% игроков вообще не смотрят матчи — они просто делают ставки на них.

Футбол
Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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