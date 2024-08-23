Исследование букмекера: россияне болеют за «Манчестер Сити» в АПЛ и не любят «Челси»
В минувшие выходные стартовал европейский футбольный клубный сезон и прошли матчи первого тура АПЛ. Букмекерская компания PARI провела исследование и выяснила, какой английский клуб россияне считают фаворитом предстоящего сезона и за какую команду они болеют.
АПЛ — самая любимая и популярная лига среди россиян
По результатам опроса более 1000 человек, которые делают ставки на спорт, больше всего игроки следят именно за английской премьер-лигой — этот чемпионат выбрали 52% опрошенных. Более того, по всем остальным показателям лидером оказался чемпионат Англии. Например, большинство игроков называют АПЛ своей любимой европейской лигой (44%), на нее же чаще всего делают ставки (40% респондентов). Помимо этого, участники исследования с большим отрывом считают самой конкурентной именно английскую лигу — ее выбрали 55%. Также 58% респондентов считают, что АПЛ оказывает наибольшее влияние на развитие мирового футбола.
«Манчестер Сити» — любимый клуб, «Челси» — главный раздражитель
В АПЛ больше всего российских игроков болеют за «Манчестер Сити». Команду Хосепа Гвардиолы выбрали 28% участников опроса. Дальше идут «Ливерпуль», который упомянули 19%, а также «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Два этих клуба назвали по 18% респондентов.
9% опрошенных переживают в АПЛ за «Челси», по 2% выбрали «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». За «Астон Виллу» и «Вест Хэм» болеют по 1%. Все остальные клубы элитного дивизиона чемпионата Англии собрали в сумме 2% голосов.
«Челси» стал клубом АПЛ, который больше всего раздражает российских игроков на ставках. Его назвали 23% участников опроса. 17% выбрали «Манчестер Юнайтед», 15% — «Манчестер Сити».
10% игроков раздражает «Тоттенхэм», по 7% назвали «Ньюкасл» и «Астон Виллу». 6% респондентов не нравится «Вест Хэм». 5% опрошенных не любят «Арсенал», 4% — «Ливерпуль». Все остальные команды в сумме набрали 6%.
Россияне верят в чемпионство «Манчестер Сити»
Большинство участников опроса считают, что в новом сезоне чемпионом АПЛ опять станет «Манчестер Сити», — команду Гвардиолы назвали 57% опрошенных. 17% верят в «Арсенал», 11% — в то, что Арне Слот приведет к победе «Ливерпуль».
8% респондентов считают фаворитом сезона «МЮ», 3% ставят на «Челси». По 2% выбрали «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».
«Ноттингем Форест» — главный претендент на вылет
В числе главных кандидатов на вылет из АПЛ большинство опрошенных — 52% — назвали «Ноттингем Форест». 26% считают, что не больше года в элите протянет поднявшийся из чемпионшипа «Саутгемптон». 11% назвали «Лестер», 9% ставят на вылет «Эвертона». Еще 2% респондентов упомянули другие клубы АПЛ.
По оценкам букмекеров, «Манчестер Сити», завоевавший шесть чемпионских титулов за последние семь лет, начинает сезон в статусе главного фаворита. Сделать ставку на очередной триумф Пепа Гвардиолы и его команды можно по коэффициенту 2.10. Следом идут «Арсенал» (2.75) и «Ливерпуль» (7.50).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0