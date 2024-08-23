Исследование букмекера: россияне болеют за «Манчестер Сити» в АПЛ и не любят «Челси»

В минувшие выходные стартовал европейский футбольный клубный сезон и прошли матчи первого тура АПЛ. Букмекерская компания PARI провела исследование и выяснила, какой английский клуб россияне считают фаворитом предстоящего сезона и за какую команду они болеют.

АПЛ — самая любимая и популярная лига среди россиян

По результатам опроса более 1000 человек, которые делают ставки на спорт, больше всего игроки следят именно за английской премьер-лигой — этот чемпионат выбрали 52% опрошенных. Более того, по всем остальным показателям лидером оказался чемпионат Англии. Например, большинство игроков называют АПЛ своей любимой европейской лигой (44%), на нее же чаще всего делают ставки (40% респондентов). Помимо этого, участники исследования с большим отрывом считают самой конкурентной именно английскую лигу — ее выбрали 55%. Также 58% респондентов считают, что АПЛ оказывает наибольшее влияние на развитие мирового футбола.

«Манчестер Сити» — любимый клуб, «Челси» — главный раздражитель

В АПЛ больше всего российских игроков болеют за «Манчестер Сити». Команду Хосепа Гвардиолы выбрали 28% участников опроса. Дальше идут «Ливерпуль», который упомянули 19%, а также «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Два этих клуба назвали по 18% респондентов.

9% опрошенных переживают в АПЛ за «Челси», по 2% выбрали «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». За «Астон Виллу» и «Вест Хэм» болеют по 1%. Все остальные клубы элитного дивизиона чемпионата Англии собрали в сумме 2% голосов.

«Челси» стал клубом АПЛ, который больше всего раздражает российских игроков на ставках. Его назвали 23% участников опроса. 17% выбрали «Манчестер Юнайтед», 15% — «Манчестер Сити».

10% игроков раздражает «Тоттенхэм», по 7% назвали «Ньюкасл» и «Астон Виллу». 6% респондентов не нравится «Вест Хэм». 5% опрошенных не любят «Арсенал», 4% — «Ливерпуль». Все остальные команды в сумме набрали 6%.

Россияне верят в чемпионство «Манчестер Сити»

Большинство участников опроса считают, что в новом сезоне чемпионом АПЛ опять станет «Манчестер Сити», — команду Гвардиолы назвали 57% опрошенных. 17% верят в «Арсенал», 11% — в то, что Арне Слот приведет к победе «Ливерпуль».

8% респондентов считают фаворитом сезона «МЮ», 3% ставят на «Челси». По 2% выбрали «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

«Ноттингем Форест» — главный претендент на вылет

В числе главных кандидатов на вылет из АПЛ большинство опрошенных — 52% — назвали «Ноттингем Форест». 26% считают, что не больше года в элите протянет поднявшийся из чемпионшипа «Саутгемптон». 11% назвали «Лестер», 9% ставят на вылет «Эвертона». Еще 2% респондентов упомянули другие клубы АПЛ.

По оценкам букмекеров, «Манчестер Сити», завоевавший шесть чемпионских титулов за последние семь лет, начинает сезон в статусе главного фаворита. Сделать ставку на очередной триумф Пепа Гвардиолы и его команды можно по коэффициенту 2.10. Следом идут «Арсенал» (2.75) и «Ливерпуль» (7.50).