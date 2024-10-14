Испания показала, что готова к жизни без Карвахаля и Родри. Но перед игрой с Сербией чемпионы Европы потеряли еще и Ямаля
15 октября сборная Испании примет Сербию в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Поединок состоится в Кордобе на стадионе «Нуэво Арканхель» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — поляк Даниэль Стефански. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Сербия 15 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на «Красную фурию» можно за 1.35, это примерно 68% вероятности. Выигрыш сербов оценили в 8.00 (12%). На ничью предложили котировку 4.90 (20%).
В первом туре «Белые орлы» отобрали очки у испанцев в Белграде (0:0). Считаете, что на выезде они снова не уступят? Опция Х2 доступна за 3.04.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.15.
Рынок «обе забьют» дали за 2.01, обратный вариант — за 1.79.
Эксперты считают, что наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу команды Луиса де ла Фуэнте. Это событие представили с коэффициентом 5.80.
Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой
Испания — Сербия: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 октября 2024 года
В первом туре Лиги наций сборные сыграли в Белграде — для новоиспеченных чемпионов Европы визит на стадион «Райко Митич» обернулся неожиданной потерей очков (0:0). «Красная фурия» владела мячом 73% времени и пробила по воротам 21 раз. И хоть до створа долетело всего пять ударов, острота созданных испанцами моментов составила 1.57 xG — то есть как минимум один гол они заслужили. Правда, xG сербов говорит практически о том же — 1.07.
Следующие матчи сложились для парней Луиса де ла Фуэнте куда успешнее: они разгромили Швейцарию в Женеве (4:1), победили Данию в Мурсии (1:0) и продлили серию без поражений до 18 матчей — отрезок включает 16 побед и две ничьи. В последний раз Испания проиграла больше года назад — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024. Это случилось в марте 2023 года.
После домашней ничьей с «Красной фурией» Сербия слетала в Копенгаген, где уступила датчанам (0:2). Палачом «Белых орлов» выступил Юссуф Поульсен: на 36-й минуте ассистировал Альберту Гренбеку, а на 61-й забил сам с паса Виктора Кристиансена. Таким образом, безвыигрышная серия команды Драгана Стойковича достигла шести встреч — четыре ничьи и два поражения.
В следующем туре Лиги наций сербы прервали неудачный отрезок — победили Швейцарию на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (2:0). Хозяева открыли счет благодаря автоголу — Нико Эльведи отправил мяч в свои ворота уже в компенсированное к первому тайму время. На 61-й минуте Александар Митрович удвоил преимущество — голевой пас форварду сделал полузащитник ЦСКА Саша Зделар. Спустя 11 минут гости могли сократить отставание, но Бриль Эмболо не реализовал пенальти.
По итогам трех матчей «Белые орлы» набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке. Дания опережает сербов на два балла, Испания на три. Швейцария проиграла во всех трех поединках и замыкает таблицу.
Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Сербия
После игры с Данией у Ламина Ямаля диагностировали мышечную перегрузку левой ноги. Вингера «Барселоны» заменили на 93-й минуте — он прихрамывал, когда покидал поле, а также с трудом передвигался в подтрибунном помещении. Окончательный диагноз 17-летнего футболиста станет известен после дополнительного обследования, которое проведут в клубе. Матч против сербов Ямаль точно пропустит.
Также в лазарете находятся еще несколько важных игроков «Красной фурии» — Унаи Симон, Робен Ле Норман, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Дани Карвахаль и Родри. Причем защитник «Реала» и опорник «Манчестер Сити» уже не сыграют в этом сезоне из-за разрыва «крестов».
Испания — Сербия: статистика личных встреч
До сентябрьского матча Лиги наций сборные играли друг с другом лишь однажды — в мае 2012 года. Поединок носил товарищеский характер и завершился победой «Красной фурии» с сухим счетом (2:0). Оба мяча были забиты во втором тайме: на 64-й минуте Адриан отличился с паса Хесуса Наваса, а на 74-й заработал пенальти, который реализовал Санти Касорла.
Прогноз и ставка на матч Испания — Сербия
Поединок с Данией стал важным тестом для «Красной фурии» — команда Луиса де ла Фуэнте обыграла лидера группы, возглавила таблицу и показала, что способна добывать результат без травмированных лидеров. При этом потеря ключевых игроков сильно сказалась на зрелищности, а отсутствие Ямаля только усугубит эту проблему. Впрочем, это на руку «Белым орлам» — сербы выберут излюбленный оборонительный сценарий, который принес им ничью в Белграде. В шести последних встречах с участием балканской сборной было забито два мяча или меньше — в Кордобе эта серия продлится.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.15.
Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2