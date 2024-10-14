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Сегодня, 09:15

Испания показала, что готова к жизни без Карвахаля и Родри. Но перед игрой с Сербией чемпионы Европы потеряли еще и Ямаля

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Сербия 15 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Getty Images
Сборная Испании.
Фото Global Look Press
Сборная Сербии.
Фото Getty Images
Дани Карвахаль и Родри (сборная Испании).
Фото Getty Images
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Травмы сильно ударили по составу «Красной фурии».

15 октября сборная Испании примет Сербию в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Поединок состоится в Кордобе на стадионе «Нуэво Арканхель» и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный судья — поляк Даниэль Стефански. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 4
15 окт, 21:45. Nuevo Arcangel (Кордова)
Испания
Сербия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Сербия 15 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами: поставить на «Красную фурию» можно за 1.35, это примерно 68% вероятности. Выигрыш сербов оценили в 8.00 (12%). На ничью предложили котировку 4.90 (20%).

В первом туре «Белые орлы» отобрали очки у испанцев в Белграде (0:0). Считаете, что на выезде они снова не уступят? Опция Х2 доступна за 3.04.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок «обе забьют» дали за 2.01, обратный вариант — за 1.79.

Эксперты считают, что наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу команды Луиса де ла Фуэнте. Это событие представили с коэффициентом 5.80.

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Испания — Сербия: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 октября 2024 года

В первом туре Лиги наций сборные сыграли в Белграде — для новоиспеченных чемпионов Европы визит на стадион «Райко Митич» обернулся неожиданной потерей очков (0:0). «Красная фурия» владела мячом 73% времени и пробила по воротам 21 раз. И хоть до створа долетело всего пять ударов, острота созданных испанцами моментов составила 1.57 xG — то есть как минимум один гол они заслужили. Правда, xG сербов говорит практически о том же — 1.07.

Следующие матчи сложились для парней Луиса де ла Фуэнте куда успешнее: они разгромили Швейцарию в Женеве (4:1), победили Данию в Мурсии (1:0) и продлили серию без поражений до 18 матчей — отрезок включает 16 побед и две ничьи. В последний раз Испания проиграла больше года назад — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024. Это случилось в марте 2023 года.

Сборная Испании.
Фото Global Look Press

После домашней ничьей с «Красной фурией» Сербия слетала в Копенгаген, где уступила датчанам (0:2). Палачом «Белых орлов» выступил Юссуф Поульсен: на 36-й минуте ассистировал Альберту Гренбеку, а на 61-й забил сам с паса Виктора Кристиансена. Таким образом, безвыигрышная серия команды Драгана Стойковича достигла шести встреч — четыре ничьи и два поражения.

В следующем туре Лиги наций сербы прервали неудачный отрезок — победили Швейцарию на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (2:0). Хозяева открыли счет благодаря автоголу — Нико Эльведи отправил мяч в свои ворота уже в компенсированное к первому тайму время. На 61-й минуте Александар Митрович удвоил преимущество — голевой пас форварду сделал полузащитник ЦСКА Саша Зделар. Спустя 11 минут гости могли сократить отставание, но Бриль Эмболо не реализовал пенальти.

По итогам трех матчей «Белые орлы» набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке. Дания опережает сербов на два балла, Испания на три. Швейцария проиграла во всех трех поединках и замыкает таблицу.

Сборная Сербии.
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Сербия

После игры с Данией у Ламина Ямаля диагностировали мышечную перегрузку левой ноги. Вингера «Барселоны» заменили на 93-й минуте — он прихрамывал, когда покидал поле, а также с трудом передвигался в подтрибунном помещении. Окончательный диагноз 17-летнего футболиста станет известен после дополнительного обследования, которое проведут в клубе. Матч против сербов Ямаль точно пропустит.

Также в лазарете находятся еще несколько важных игроков «Красной фурии» — Унаи Симон, Робен Ле Норман, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Дани Карвахаль и Родри. Причем защитник «Реала» и опорник «Манчестер Сити» уже не сыграют в этом сезоне из-за разрыва «крестов».

Дани Карвахаль и Родри (сборная Испании).
Фото Getty Images

Испания — Сербия: статистика личных встреч

До сентябрьского матча Лиги наций сборные играли друг с другом лишь однажды — в мае 2012 года. Поединок носил товарищеский характер и завершился победой «Красной фурии» с сухим счетом (2:0). Оба мяча были забиты во втором тайме: на 64-й минуте Адриан отличился с паса Хесуса Наваса, а на 74-й заработал пенальти, который реализовал Санти Касорла.

Прогноз и ставка на матч Испания — Сербия

Поединок с Данией стал важным тестом для «Красной фурии» — команда Луиса де ла Фуэнте обыграла лидера группы, возглавила таблицу и показала, что способна добывать результат без травмированных лидеров. При этом потеря ключевых игроков сильно сказалась на зрелищности, а отсутствие Ямаля только усугубит эту проблему. Впрочем, это на руку «Белым орлам» — сербы выберут излюбленный оборонительный сценарий, который принес им ничью в Белграде. В шести последних встречах с участием балканской сборной было забито два мяча или меньше — в Кордобе эта серия продлится.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
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 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
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 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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