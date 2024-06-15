Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:35

Стоимость заявки сборной Испании выше стоимости заявки Хорватии на 637,8 млн евро

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Родри.
Фото Getty Images

15 июня сборная Испании встретится с Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Игра стартует в 19.00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Берлине. FONBET сравнил ориентировочные составы сборных на матч, воспользовавшись данными с портала Transfermarkt.

Стартовые составы по версии FONBET

Испания (4-2-3-1): Симон, Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья, Руис, Родри, Ямаль, Педри, Уильямс, Мората.

Хорватия (4-2-3-1): Ливакович, Станишич, Вида, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Майер, Крамарич, Иванушец, Будимир.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Трансферная стоимость всех футболистов из ориентировочного состава Испании — 506 миллионов евро

Самый дорогой игрок в нашем ориентировочном составе сборной Испании — полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Родри — системообразующий игрок «Сити». Его трансферная стоимость достигла 120 млн евро, это наивысший показатель испанца за всю карьеру.

Криштиану Роналду (сборная Португалии). Роналду готов к последнему Евро в карьере. В первом туре надо угомонить лучшего бомбардира прошлого чемпионата

На втором месте по трансферной стоимости открытие «Барселоны», вингер Ламин Ямаль. Ямалю всего 16 лет, а его уже оценивают в 90 млн евро. В прошедшем сезоне он забил семь голов за сине-гранатовых, а в сборной на счету Ламина два гола в семи играх.

Трансферная стоимость всех футболистов из ориентировочного состава Хорватии — 195,2 миллиона евро

Самый дорогой игрок хорватов не только в ориентировочном составе, но и во всей заявке сборной на сезон — защитник Йошко Гвардиол. Гвардиол выступает за «Манчестер Сити» и оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро. При этом стоимость Гвардиола снизилась с момента перехода в «Сити». В октябре 2023 года она достигала 80 млн евро.

Сборная Турции. Турция — темная лошадка Евро-2024. Грузии не хватит одного Хвичи, чтобы противостоять Гюлеру и компании

Второй по трансферной стоимости игрок сборной тоже играет за «Манчестер Сити». Полузащитник Матео Ковачич стоит 30 млн евро — на 8 млн меньше, чем в декабре прошлого года, когда «горожане» подписали игрока.

Трансферная стоимость Испании и Хорватии: кто выше по стоимости заявки

Стоимость заявки сборной Испании выше стоимости заявки Хорватии на 637,8 млн евро. По этому показателю Испания занимает пятую строчку в рейтинге ФИФА (965,5 млн евро), а Хорватия идет лишь на 17-м месте (327,7 млн евро).

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду готов к последнему Евро в карьере. В первом туре надо угомонить лучшего бомбардира прошлого чемпионата
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости