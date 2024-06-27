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Мамардашвили — супергерой Грузии в группе Евро. Но даже его сумасшедших сейвов будет недостаточно, чтобы остановить Испанию

Прогноз и ставка на матч 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия 30 июня 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Георгий Мамардашвили, сборная Грузии.
Фото Global Look Press
Грузинам будет тяжело против идеальной машины де ла Фуэнте.

30 июня главная сенсация чемпионата Европы сборная Грузии в 1/8 финала турнира сыграет с трехкратными чемпионами континента — Испанией. Игра пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» и начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21:45 мск.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Испания
Грузия

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия 30 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET предполагают, что встреча завершится убедительной победой Испании. На ее успех в основное время можно поставить с коэффициентом 1.20, вероятность этого результата — примерно 83%. Ничья котируется за 6.60 (15%), сенсационный триумф Грузии — за 18.0 (2%).

Проход испанцев в четвертьфинал идет за 1.20, грузин — за 8.50.

Эксперты считают, что матч получится результативным: ТБ 2.5 оценен в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.25.

Испания — единственная команда на этом Евро, не только набравшая максимум очков на групповой стадии, но и не пропустившая ни одного мяча. Поэтому условие «обе забьют» котируется высокими 2.50, «обе забьют — нет» — 1.55.

Если команда Луиса де ла Фуэнте отличится три и более раза, сыграет пари за 2.05. Если этого не произойдет, пройдет ставка за 1.77.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Испании за 5.50.

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Испания — Грузия: прогноз и анализ матча 1/8 финала чемпионата Европы 30 июня 2024 года

Сборная Грузии — главная сенсация этого Евро. И дело далеко не только в победе над Португалией в заключительном туре группового этапа. Команда Вилли Саньоля выглядела бодро и дерзко во всех трех играх турнира. С Турцией был более-менее равный матч, в котором Хвича и компания могли рассчитывать на большее, чем поражение 1:3. Во встрече с Чехией, наоборот, повезло — соперник нанес 26 ударов по воротам (11 в створ) и создал моментов на 3.09 xG, а забил всего раз. С португальцами грузины сыграли образцово и победили абсолютно заслуженно: перекрыли лидеров соперника и воспользовались его ошибками.

В результате Грузии удалось не только подарить праздник соотечественникам, но и посрамить экспертов — перед стартом группового раунда они были уверены в том, что «крестоносцы» не выйдут в плей-офф. Меньше верили только в Албанию. Но новый формат турнира позволил грузинам с третьего места шагнуть дальше на дебютном Евро, а в 1/8 финала их уже ждет одна из самых титулованных сборных континента — Испания выигрывала трофей три раза. Столько же побед в активе Германии.

«Мы очень уважительно к ней относимся [к сборной Испании]. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем. Испания и Португалия входят в число сильнейших команд, но сегодня мы показали, что можно победить любую, — заявил Хвича. — Легких соперников не бывает на чемпионатах Европы, и сами мы постараемся сыграть как можно лучше. Мы каждого уважаем, но отправимся сражаться за победу».

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Конечно, Грузия вдохновлена успехом в битве с Криштиану и компанией, поэтому за три дня до встречи с Испанией выбрасывать белый флаг не станет. Однако нужно помнить, что команду ждет самая тяжелая проверка, которую на этом Евро не прошел еще никто. Испания -— единственная сборная на турнире, которая выиграла все три матча, не пропустив при этом ни разу. В первом туре она забила три безответных мяча Хорватии, во втором — если не по счету, то по игре смяла Италию (1:0), в третьем на классе одолела Албанию (1:0).

Если смотреть глобальнее, то коллектив Луиса де ла Фуэнте идет сейчас на серии из пяти увереннейших побед — еще до Евро она забила по пять мячей Андорре (5:0) и Северной Ирландии (5:1). Учитывая результативность «фурии роха», очень многое в предстоящей встрече будет зависеть от игры Георгия Мамардашвили, который по итогам турнира наверняка покинет блеклую «Валенсию». Грузинский вратарь суммарно в трех поединках совершил 20 сейвов, некоторые из которых смело можно занести в учебники вратарского мастерства. Сейчас стоимость голкипера на Transfermarkt — 35 млн евро, но даже они не отпугнут топ-клубы этим летом.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Грузия

У Грузии первый в истории сборной матч плей-офф Евро из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Анзор Меквабишвили. Игрок сам лишил себя игры с Испанией, глупо сфолив в центре поля в конце матча с Португалией.

У Испании потерь нет, а Родри вовсе отбыл дисквалификацию во встрече с Албанией и теперь смелее может идти в отборы.

Антонио Рюдигер. У Германии большие проблемы в обороне перед матчем с Данией. Но это не спасет результативность встречи

Испания — Грузия: статистика личных встреч

Испания выиграла у Грузии шесть из семи матчей, две победы были одержаны в 2023 году — 3:1 и 7:1 в отборе на этот Евро. Еще две встречи соперников состоялись в рамках отбора на ЧМ-2022, и тогда были 4:0 и 2:1 в пользу «фурии роха». Но стоит отметить, что в трех из четырех этих встреч грузинам удалось поразить ворота соперника.

Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия

Отбросим иллюзии — Грузии не выжить в противостоянии со сверхмотивированной Испанией. Команда де ла Фуэнте была на голову сильнее всех соперников по группе и не станет заигрывать с грузинами в предстоящем матче. Единственное, на что могут рассчитывать Хвича с партнерами, — один успешный выход в контратаку, но и на это шансов мало. Очень ух организованны и мощны испанцы.

Рекомендуемая ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.75.

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