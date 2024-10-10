Испания лишилась важнейших игроков из-за травм крестов. Теперь чемпионы Европы сыграют с Данией, которая еще не теряла очки

Скандинавы стартовали с двух сухих побед.

12 октября сборная Испании примет Данию в третьем туре группового этапа Лиги наций. Поединок состоится в Мурсии на стадионе «Нуэва Кондомина» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Дания 12 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе испанцев: поставить на «Красную фурию» можно за 1.37, это примерно 66% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 7.80 (13%). На ничью предложили котировку 4.70 (21%).

Дания стартовала с шести очков в двух турах. Считаете, что скандинавы снова не уступят? Опция Х2 доступна за 2.93.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок «обе забьют» дали за 2.03, обратный вариант — за 1.77.

Эксперты считают, что наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу команды Луиса де ла Фуэнте. Это событие представили с коэффициентом 5.80.

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Испания — Дания: прогноз и анализ матча Лиги наций 12 октября 2024 года

Чемпионы Европы неожиданно испытали проблемы на старте Лиги наций — сыграли нулевую ничью с Сербией в Белграде. «Красная фурия» владела мячом 73% времени и нанесла 21 удар по воротам. Правда, до створа долетело всего пять попыток. Острота созданных испанцами моментов составила 1.57 xG — то есть как минимум один гол они заслужили. Правда, xG сербов говорит практически о том же — 1.07.

Во втором туре команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Швейцарию в Женеве (4:1). Фабиан Руис сделал дубль, Хоселу и Ферран Торрес оформили 1+1, Ламин Ямаль и Нико Уильямс записали на свой счет по ассисту. А ведь с 20-й минуты Испания играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Робен Ле Норман.

«Красная фурия» продлила серию без поражений до 17 матчей — отрезок включает 15 побед и две ничьих. В последний раз команда Де ла Фуэнте проиграла больше года назад — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024.

Хоселу (сборная Испании). Фото Global Look Press

Теперь испанцы встретятся с лидером квартета — Данией. На чемпионате Европы скандинавская сборная выступила невзрачно — три ничьих на групповом этапе и сухое поражение от Германии в 1/8 финала (0:2). Это привело к отставке Каспера Юльманна, который возглавлял команду пять лет и привел ее к полуфиналу Евро-2020.

Временный тренер Ларс Кнудсен стартовал с двух домашних побед с одинаковым счетом (2:0) — над Швейцарией и Сербией. Главным героем первой игры стал Андреас Сков Ольсен — форвард ассистировал Патрику Доргу и Пьер-Эмилю Хейбьергу. Во второй встрече зажег Юссуф Поульсен — оформил 1+1. Альберт Гренбек отметился голом, Виктор Кристиансен — результативным пасом.

Дания — единственная сборная элитной лиги, которая на старте турнира не пропустила ни разу. Если учитывать все дивизионы, то помимо скандинавов сохранить ворота сухими удалось лишь семи командам — Греции, Англии, Словакии, Белоруссии, Болгарии, Сан-Марино и Молдове.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Дания

Прямо перед международной паузой из строя выбыли Дани Карвахаль и Ферран Торрес. Защитник «Реала» порвал крестообразную связку, внешнюю коллатеральную связку и заднюю поверхность бедра на правой ноге. У вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. Позже расположение национальной команды из-за мышечной травмы покинул Нико Уильямс. Также в лазарете находятся еще двое важных игроков «Красной фурии» — Дани Ольмо и Родри. Причем полузащитник «Манчестер Сити» уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестов.

У датчан одна потеря — Мортен Френдруп испытывает проблемы с малоберцовой костью. Но опорник «Дженоа» — пока не основной в сборной: в сентябрьских матчах Лиги наций он вышел на поле только против Сербии, и то на восемь минут.

Испания — Дания: статистика личных встреч

Последний матч команд носил товарищеский характер — в августе 2008 года испанцы разгромили датчан (3:0). А до этого сборные попали в одну группу в квалификации Евро-2008 — будущие триумфаторы турнира победили дважды (2:1, 3:1). Также «Красная фурия» была сильнее в товарняке в апреле 2004-го (2:0).

В XX веке соперники провели девять официальных поединков. Скандинавы потерпели шесть поражений, добыли две ничьи, а выиграли всего однажды — в отборе ЧМ-1994 (1:0). Трижды оппоненты встречались в товарняках — по разу добились успеха и разошлись миром.

Прогноз и ставка на матч Испания — Дания

Поединок вряд ли получится богатым на голы: «Красная фурия» обескровлена потерями важных игроков, датчане уже давно делают ставку на осторожность. В шести последних встречах с участием скандинавской сборной было забито два мяча или меньше — в Мурсии эта серия продлится.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.09.

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