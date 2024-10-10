Испания лишилась важнейших игроков из-за травм крестов. Теперь чемпионы Европы сыграют с Данией, которая еще не теряла очки
12 октября сборная Испании примет Данию в третьем туре группового этапа Лиги наций. Поединок состоится в Мурсии на стадионе «Нуэва Кондомина» и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Дания 12 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе испанцев: поставить на «Красную фурию» можно за 1.37, это примерно 66% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 7.80 (13%). На ничью предложили котировку 4.70 (21%).
Дания стартовала с шести очков в двух турах. Считаете, что скандинавы снова не уступят? Опция Х2 доступна за 2.93.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.
Рынок «обе забьют» дали за 2.03, обратный вариант — за 1.77.
Эксперты считают, что наиболее вероятный результат встречи — 2:0 в пользу команды Луиса де ла Фуэнте. Это событие представили с коэффициентом 5.80.
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Испания — Дания: прогноз и анализ матча Лиги наций 12 октября 2024 года
Чемпионы Европы неожиданно испытали проблемы на старте Лиги наций — сыграли нулевую ничью с Сербией в Белграде. «Красная фурия» владела мячом 73% времени и нанесла 21 удар по воротам. Правда, до створа долетело всего пять попыток. Острота созданных испанцами моментов составила 1.57 xG — то есть как минимум один гол они заслужили. Правда, xG сербов говорит практически о том же — 1.07.
Во втором туре команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Швейцарию в Женеве (4:1). Фабиан Руис сделал дубль, Хоселу и Ферран Торрес оформили 1+1, Ламин Ямаль и Нико Уильямс записали на свой счет по ассисту. А ведь с 20-й минуты Испания играла в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Робен Ле Норман.
«Красная фурия» продлила серию без поражений до 17 матчей — отрезок включает 15 побед и две ничьих. В последний раз команда Де ла Фуэнте проиграла больше года назад — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024.
Теперь испанцы встретятся с лидером квартета — Данией. На чемпионате Европы скандинавская сборная выступила невзрачно — три ничьих на групповом этапе и сухое поражение от Германии в 1/8 финала (0:2). Это привело к отставке Каспера Юльманна, который возглавлял команду пять лет и привел ее к полуфиналу Евро-2020.
Временный тренер Ларс Кнудсен стартовал с двух домашних побед с одинаковым счетом (2:0) — над Швейцарией и Сербией. Главным героем первой игры стал Андреас Сков Ольсен — форвард ассистировал Патрику Доргу и Пьер-Эмилю Хейбьергу. Во второй встрече зажег Юссуф Поульсен — оформил 1+1. Альберт Гренбек отметился голом, Виктор Кристиансен — результативным пасом.
Дания — единственная сборная элитной лиги, которая на старте турнира не пропустила ни разу. Если учитывать все дивизионы, то помимо скандинавов сохранить ворота сухими удалось лишь семи командам — Греции, Англии, Словакии, Белоруссии, Болгарии, Сан-Марино и Молдове.
Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Дания
Прямо перед международной паузой из строя выбыли Дани Карвахаль и Ферран Торрес. Защитник «Реала» порвал крестообразную связку, внешнюю коллатеральную связку и заднюю поверхность бедра на правой ноге. У вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. Позже расположение национальной команды из-за мышечной травмы покинул Нико Уильямс. Также в лазарете находятся еще двое важных игроков «Красной фурии» — Дани Ольмо и Родри. Причем полузащитник «Манчестер Сити» уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестов.
У датчан одна потеря — Мортен Френдруп испытывает проблемы с малоберцовой костью. Но опорник «Дженоа» — пока не основной в сборной: в сентябрьских матчах Лиги наций он вышел на поле только против Сербии, и то на восемь минут.
Испания — Дания: статистика личных встреч
Последний матч команд носил товарищеский характер — в августе 2008 года испанцы разгромили датчан (3:0). А до этого сборные попали в одну группу в квалификации Евро-2008 — будущие триумфаторы турнира победили дважды (2:1, 3:1). Также «Красная фурия» была сильнее в товарняке в апреле 2004-го (2:0).
В XX веке соперники провели девять официальных поединков. Скандинавы потерпели шесть поражений, добыли две ничьи, а выиграли всего однажды — в отборе ЧМ-1994 (1:0). Трижды оппоненты встречались в товарняках — по разу добились успеха и разошлись миром.
Прогноз и ставка на матч Испания — Дания
Поединок вряд ли получится богатым на голы: «Красная фурия» обескровлена потерями важных игроков, датчане уже давно делают ставку на осторожность. В шести последних встречах с участием скандинавской сборной было забито два мяча или меньше — в Мурсии эта серия продлится.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.09.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2