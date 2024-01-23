Медведев никогда не проигрывал в четвертьфинале АО. Сейчас есть предпосылки?
24 августа последний представитель России в мужском одиночном разряде на Australian Open Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Битва за полуфинал начнется не ранее 5.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:2 в пользу Хуркача.
Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Хуберт Хуркач — Даниил Медведев 24 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что в полуфинал выйдет Медведев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, это примерно 70% вероятности исхода. А вот успех Хуркача котируется за 3.00 (30%).
Тотал больше 40.5 гейма предложено оформить за 1.80, ТМ 40.5 — за 1.90.
Если Медведев победит с разницей в три и более гейма, сыграет пари за 1.68. Если же Хуркач не позволит обыграть себя крупнее, чем с форой (+2.5), сработает ставка за 2.05.
Триумф поляка хотя бы в одной партии идет за 1.30. А самый вероятный точный счет — 3:0 в пользу россиянина. Правда, Даниил еще ни разу не обыгрывал Хуберта всухую.
Превосходство Медведева по эйсам оценено в 1.80, Хуркача — в 2.15, ничья — в 18.0.
На то, что один из игроков умышленно сломает ракетку, котировка — 7.00.
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Хуберт Хуркач — Даниил Медведев: прогноз и анализ четвертьфинала Australian Open 24 января 2024 года
Медведев в Мельбурне в девятый раз добрался до четвертьфинала «мейджора», столкнувшись с трудностями в трех матчах из четырех. В первом круге Даниил уступал сет французу Атману, во втором — две партии Руусувуори. Противостояние с финном завершилось удивительным камбэком, в который на тот момент почти не верилось. Забавно, но в третьем раунде против Оже-Альяссима — самого рейтингового из четырех соперников — Медведев показал наиболее зрелый и высококлассный теннис. А в последней встрече дал слабину и подарил партию португальцу Боржешу, улетев с 5:2 на 5:7.
Серьезные перепады в игре россиянина могут быть связаны как с разницей в условиях (выходил на корт не только в утреннюю сессию, но и в вечернюю), так и с отсутствием полноценной подготовки к турниру. Все-таки, в отличие от подавляющего большинства участников АО, Медведев не провел в начале сезона ни одного официального матча. Теперь это отзывается неприятными симптомами. Особенно тревожат проблемы с подачей: в играх с Атманом, Руусувуори и Боржешем Медведев проиграл свои геймы 12 раз, подарив конкурентам 35 брейк-пойнтов.
Если против тех соперников довольно серьезное превосходство в классе позволило Даниилу добыть итоговую победу, то с Хуркачем и ему подобными исход может быть иным. Надо учитывать, что у поляка — одна из самых мощных и стабильных подач в туре, поэтому в случае проигрыша своих геймов даже божественная игра Медведева на приеме не гарантирует ему успех. Так было в последних очных матчах с Хубертом: в 2022-м он дважды победил Медведева на турнирах в Майами и Галле, причем оба раза в двух партиях.
Всего на счету поляка три успеха во встречах с Даниилом при двух поражениях. И он неизменно брал у россиянина хотя бы сет, поэтому перед предстоящим матчем стоит поискать в аптечке валидол — битва может затянуться.
Прогноз и ставка на матч Хуберт Хуркач — Даниил Медведев
Если говорить об опыте, то Медведев серьезно превосходит своего будущего соперника: Хуркач всего во второй раз дошел до четвертьфинала на ТБШ, а Даниил сыграет на этой стадии в девятый раз. Причем в Австралии, если он пробивался в восьмерку сильнейших, то неизменно доходил до финала. Надо следовать традициям.
Но стоит повториться — просто не будет. Хуберт умеет играть против Медведева и всегда брал у него минимум сет. Высока вероятность, что хотя бы один он у россиянина заберет.
Рекомендуемая ставка: оба игрока выиграют сет и Медведев выиграет матч за 2.23.
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
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7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
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13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5