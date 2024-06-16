Хорватам нужна победа после разгрома от Испании в первом туре. Но дерзких албанцев не напугать пенсионерами

«Орлы» забили самый быстрый гол в истории Евро — итальянцам на 22-й секунде.

19 июня состоится матч второго тура чемпионата Европы между Хорватией и Албанией. «Шашечные» занимают последнюю строчку в группе D, которую возглавляют Испания и Италия, «орлы» идут третьими. Команды сойдутся на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Хорватия — Албания 19 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение «шашечным»: сыграть на победу Луки Модрича и его молодых коллег можно с коэффициентом 1.51, что составляет примерно 66% вероятности. Успех Албании идет с крупной котировкой 7.19 (13%), ничья — за 4.39 (21%).

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.02, на ТМ 2.5 — за 1.82. Шанс увидеть обмен голами оценен в 2.22, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.68.

Взять непоражение «орлов» можно за 2.73.

Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут, по версии букмекеров, 1:0 в пользу парней Златко Далича. Этот исход идет за 5.85.

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В отборочном турнире Лука Модрич и компания заняли второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав на одно очко меньше турков.

В матче первого тура против Испании хорваты неожиданно провалились с крупным счетом (0:3). «Фурия» удивила команду Далича, изменив привычную тактику и отдав инициативу — впервые за 136 поединков она проиграла по владению мячом. Хорваты не придумали, что делать при таком сценарии, зато испанцы эффективно сработали на контратаках. Они забили три уже в первом тайме: Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль воспользовались ошибками соперников. При этом за весь отбор в первые 45 минут матчей хорваты пропустили всего один мяч.

«Шашечные», несмотря на высокий показатель xG (2.91 против 1.6 у Испании), не реализовали свои моменты. Единственный гол Бруно Петковича на добивании с пенальти был отменен из-за рано вбежавшего в штрафную Ивана Перишича, но результат это все равно не изменило бы. Хорватская полузащита и оборона, в частности Марин Понграчич, допустили несколько критических ошибок, что стало причиной самого крупного поражения «пламенных» на чемпионатах Европы с 1996-го.

Испания — Хорватия. Фото Getty Images

На фоне этой неудачи хорватских ветеранов особенно выделился 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым молодым автором ассиста в истории турнира.

Главный тренер хорватов Далич назвал разгром «не лучшим стартом» и поздравил испанцев с победой. По мнению специалиста, его команде «не хватило энергии и агрессии», а худшим моментом назвал гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. С ним согласился Лука Модрич.

«Сегодня ничего не получалось, мы не смогли забить. У нас были моменты, но мы сыграли не лучшим образом. Особенно в первом тайме. Нам не хватало агрессивности, и я думаю, что мы дали испанцам слишком много пространства», — считает капитан хорватов, который пообещал «показать характер» в оставшихся матчах.

Сборная Хорватии. Фото Getty Images

Албания сенсационно выиграла отборочную группу Евро-2024, в которой также были Чехия, Польша, Молдавия и Фарерские острова. Красно-черные набрали поровну очков с чехами, но опередили их по дополнительным показателям.

В матче первого тура Евро команда Силвиньо уступила Италии (1:2), но игра выдалась напряженной и увлекательной.

«Орлы» ошеломили парней Лучано Спалетти уже на 22-й секунде. Федерико Димарко неловко бросил аут, и Недим Байрами точным ударом поразил девятку. Этот гол стал самым быстрым в истории ЧЕ, побив рекорд Дмитрия Кириченко с Евро-2004 (65 секунда). Однако «скуадра адзурра» быстро пришла в себя: уже к 16-й минуте Алессандро Бастони и Николо Барелла вывели действующих чемпионов Европы вперед. Это еще один рекорд — три мяча за такой срок на Евро еще не забивали.

Италия — Албания. Фото Getty Images

Италия начала играть более расслабленно, позволяя андердогу создавать моменты. Среди албанских игроков особенно выделялись Ясир Асани и Кристьян Аслани. Хорошо проявили себя вышедшие на замену Арбер Ходжа и Рей Манай, хотя им не хватало точности. Манай имел отличный шанс сравнять счет в конце игры, но Джанлуиджи Доннарумма ловко парировал его удар. А судья, несмотря на протесты албанцев, назначил удар от ворот вместо углового.

Албания оставила хорошее впечатление и показала, что может напрячь любую команду. Так же думает и главный тренер «орлов» Силвиньо.

«Мы молодцы, что оставались в игре, могли бы даже вырвать ничью, но остановить розыгрыши Бареллы и Жоржиньо действительно сложно. Мы готовили игру таким образом, чтобы опустить линию и затем контратаковать, но в первой части мы делали это слишком часто. Во втором тайме было лучше», — резюмировал бразилец.

Силвиньо (сборная Албании). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Хорватия — Албания

Накануне очной встречи у команд нет потерь.

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«Шашечные» и «орлы» никогда не встречались на поле.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Албания

Хорваты неважно проявили себя в игре с Испанией — сказывается возраст лидеров. В шести из восьми официальных матчей коллектива Далича влетело минимум два гола. Но сами «шашечные» больше двух не забивали в шести встречах кряду. В то же время албанцы на фоне Италии выступили очень настырной командой, которая никого не боится — хорватскими ветеранами их точно не напугать. Парни Силвиньо не пропустили больше одного мяча в девяти из 10 официальных поединков. При этом в шести разборках с участием «орлов» случилось три результативных попадания или меньше.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.82.