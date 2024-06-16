Хорватам нужна победа после разгрома от Испании в первом туре. Но дерзких албанцев не напугать пенсионерами
19 июня состоится матч второго тура чемпионата Европы между Хорватией и Албанией. «Шашечные» занимают последнюю строчку в группе D, которую возглавляют Испания и Италия, «орлы» идут третьими. Команды сойдутся на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Хорватия — Албания 19 июня 2024 года
Аналитики отдали предпочтение «шашечным»: сыграть на победу Луки Модрича и его молодых коллег можно с коэффициентом 1.51, что составляет примерно 66% вероятности. Успех Албании идет с крупной котировкой 7.19 (13%), ничья — за 4.39 (21%).
На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.02, на ТМ 2.5 — за 1.82. Шанс увидеть обмен голами оценен в 2.22, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.68.
Взять непоражение «орлов» можно за 2.73.
Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут, по версии букмекеров, 1:0 в пользу парней Златко Далича. Этот исход идет за 5.85.
Хорватия — Албания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года
В отборочном турнире Лука Модрич и компания заняли второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав на одно очко меньше турков.
В матче первого тура против Испании хорваты неожиданно провалились с крупным счетом (0:3). «Фурия» удивила команду Далича, изменив привычную тактику и отдав инициативу — впервые за 136 поединков она проиграла по владению мячом. Хорваты не придумали, что делать при таком сценарии, зато испанцы эффективно сработали на контратаках. Они забили три уже в первом тайме: Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль воспользовались ошибками соперников. При этом за весь отбор в первые 45 минут матчей хорваты пропустили всего один мяч.
«Шашечные», несмотря на высокий показатель xG (2.91 против 1.6 у Испании), не реализовали свои моменты. Единственный гол Бруно Петковича на добивании с пенальти был отменен из-за рано вбежавшего в штрафную Ивана Перишича, но результат это все равно не изменило бы. Хорватская полузащита и оборона, в частности Марин Понграчич, допустили несколько критических ошибок, что стало причиной самого крупного поражения «пламенных» на чемпионатах Европы с 1996-го.
На фоне этой неудачи хорватских ветеранов особенно выделился 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым молодым автором ассиста в истории турнира.
Главный тренер хорватов Далич назвал разгром «не лучшим стартом» и поздравил испанцев с победой. По мнению специалиста, его команде «не хватило энергии и агрессии», а худшим моментом назвал гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. С ним согласился Лука Модрич.
«Сегодня ничего не получалось, мы не смогли забить. У нас были моменты, но мы сыграли не лучшим образом. Особенно в первом тайме. Нам не хватало агрессивности, и я думаю, что мы дали испанцам слишком много пространства», — считает капитан хорватов, который пообещал «показать характер» в оставшихся матчах.
Албания сенсационно выиграла отборочную группу Евро-2024, в которой также были Чехия, Польша, Молдавия и Фарерские острова. Красно-черные набрали поровну очков с чехами, но опередили их по дополнительным показателям.
В матче первого тура Евро команда Силвиньо уступила Италии (1:2), но игра выдалась напряженной и увлекательной.
«Орлы» ошеломили парней Лучано Спалетти уже на 22-й секунде. Федерико Димарко неловко бросил аут, и Недим Байрами точным ударом поразил девятку. Этот гол стал самым быстрым в истории ЧЕ, побив рекорд Дмитрия Кириченко с Евро-2004 (65 секунда). Однако «скуадра адзурра» быстро пришла в себя: уже к 16-й минуте Алессандро Бастони и Николо Барелла вывели действующих чемпионов Европы вперед. Это еще один рекорд — три мяча за такой срок на Евро еще не забивали.
Италия начала играть более расслабленно, позволяя андердогу создавать моменты. Среди албанских игроков особенно выделялись Ясир Асани и Кристьян Аслани. Хорошо проявили себя вышедшие на замену Арбер Ходжа и Рей Манай, хотя им не хватало точности. Манай имел отличный шанс сравнять счет в конце игры, но Джанлуиджи Доннарумма ловко парировал его удар. А судья, несмотря на протесты албанцев, назначил удар от ворот вместо углового.
Албания оставила хорошее впечатление и показала, что может напрячь любую команду. Так же думает и главный тренер «орлов» Силвиньо.
«Мы молодцы, что оставались в игре, могли бы даже вырвать ничью, но остановить розыгрыши Бареллы и Жоржиньо действительно сложно. Мы готовили игру таким образом, чтобы опустить линию и затем контратаковать, но в первой части мы делали это слишком часто. Во втором тайме было лучше», — резюмировал бразилец.
Травмы и дисквалификации перед матчем Хорватия — Албания
Накануне очной встречи у команд нет потерь.
Хорватия — Албания: статистика личных встреч
«Шашечные» и «орлы» никогда не встречались на поле.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Албания
Хорваты неважно проявили себя в игре с Испанией — сказывается возраст лидеров. В шести из восьми официальных матчей коллектива Далича влетело минимум два гола. Но сами «шашечные» больше двух не забивали в шести встречах кряду. В то же время албанцы на фоне Италии выступили очень настырной командой, которая никого не боится — хорватскими ветеранами их точно не напугать. Парни Силвиньо не пропустили больше одного мяча в девяти из 10 официальных поединков. При этом в шести разборках с участием «орлов» случилось три результативных попадания или меньше.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.82.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4