Станкович стартовал в «Спартаке» с поражения. С «Химками» будет не легче, чем с «Оренбургом»

Красно-белые встретятся с лидером РПЛ по xG.

28 июля «Спартак» после поражения в первом туре РПЛ попытается реабилитироваться против «Химок». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение красно-белым: их победа предложена с котировкой 1.85, что приблизительно 53% вероятности. Выигрыш подмосковной команды можно взять за 4.30 (22%) — этот результат аналитики ожидают меньше всего. Коэффициент на ничью — 3.80 (25%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух последних домашних матчах в РПЛ. Поставить на очередное непоражение команды можно за 2.02.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — тоже за 1.90.

Коэффициент на рынок «обе забьют» — 1.84, альтернативный вариант предложен с котировкой 1.96.

«Химки» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 июля 2024 года

«Химки» — одна из трех команд, пополнивших РПЛ из первой лиги. Клуб неплохо усилился под повышение: взял опытных Артура Юсупова, Дениса Глушакова, Антона Заболотного и Резиуана Мирзова, а также ярко проведшего прошлый сезон Лукаса Веру из «Оренбурга». С таким апдейтом в первом туре против другого новичка премьер-лиги махачкалинского «Динамо» получилось добыть ничью (1:1). Химчане владели серьезным преимуществом, в первом тайме даже не реализовали два 11-метровых и по итогу первого тура стали лучшими в лиге по xG (3,26) — однако выжали лишь один мяч.

Красно-белые выступили далеко не так ярко против «Оренбурга» (0:2) — сухое поражение при не самой острой игре у чужих ворот. Соперник серьезно превзошел москвичей по попаданиям в створ и угловым (в обоих случаях семь против трех), а также немного обошел по владению мячом (52% против 48%). Действительно, заслуженный проигрыш в дебютном матче Деяна Станковича во главе «Спартака».

Трансферная кампания «Спартака» еще точно не завершена. Metaratings сообщил, что аргентинец Эсекиэль Барко провел первую тренировку в московском клубе, а для выхода на поле он дожидается окончательного завершения всех юридических деталей. Также москвичи, кажется, приблизились к заключению контракта с Маркиньосом из «Ференцвароша», на которого ранее выходил «Локомотив». Оба новичка — в линию атаки. Покинуть «Лукойл Арену» может форвард Александр Соболев: им интересуется «Зенит».

«Поражение «Спартака» никто сенсацией не назовет, особенно в последние несколько лет, — оценил старт москвичей Игорь Семшов. — «Спартак» — команда-качели. Он может выдать сумасшедшую игру, а потом проиграть достаточно слабому сопернику. Это первый тур, новый тренер, но те ошибки, которые «Спартак» допускает, не приведут его к хорошей позиции в турнирной таблице. Если команда собирается бороться за высокие места, как все время «Спартак» заявляет, то она не имеет права проигрывать матчи в Оренбурге».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Спартак»

Единственным отсутствующим в составах обеих команд может стать Соболев, который на неделе был отстранен от тренировок по дисциплинарным причинам.

«Химки» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды встречались 13 раз: в восьми поединках победу одержал «Спартак». Подмосковный коллектив оказался сильнее дважды. При этом в трех предыдущих очных поединках химчане уступили лишь один раз.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

Москвичи слабо выступили против «Оренбурга» в первом туре: немного придумали в атаке и не слишком слаженно выступили в обороне. «Химки», которые после стартового матча оказались лидером РПЛ по xG (3,26), смогут нащупать слабости в еще недостаточно структурированной игре «Спартака». Тем более в подмосковном коллективе действительно немало качественных исполнителей с опытом игры в топ-клубах и сборной России. Также в двух из трех предыдущих очных встреч в чемпионате химчане не уступили красно-белым.

Рекомендуемая ставка: «Химки» не проиграют за 2.02.