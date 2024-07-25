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Станкович стартовал в «Спартаке» с поражения. С «Химками» будет не легче, чем с «Оренбургом»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
Красно-белые встретятся с лидером РПЛ по xG.

28 июля «Спартак» после поражения в первом туре РПЛ попытается реабилитироваться против «Химок». Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 14.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение красно-белым: их победа предложена с котировкой 1.85, что приблизительно 53% вероятности. Выигрыш подмосковной команды можно взять за 4.30 (22%) — этот результат аналитики ожидают меньше всего. Коэффициент на ничью — 3.80 (25%).

«Химки» не проиграли «Спартаку» в двух последних домашних матчах в РПЛ. Поставить на очередное непоражение команды можно за 2.02.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — тоже за 1.90.

Коэффициент на рынок «обе забьют» — 1.84, альтернативный вариант предложен с котировкой 1.96.

Маскот &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за титул чемпиона России в сезоне-2024/25. Но петербуржцы — явные фавориты

«Химки» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 июля 2024 года

«Химки» — одна из трех команд, пополнивших РПЛ из первой лиги. Клуб неплохо усилился под повышение: взял опытных Артура Юсупова, Дениса Глушакова, Антона Заболотного и Резиуана Мирзова, а также ярко проведшего прошлый сезон Лукаса Веру из «Оренбурга». С таким апдейтом в первом туре против другого новичка премьер-лиги махачкалинского «Динамо» получилось добыть ничью (1:1). Химчане владели серьезным преимуществом, в первом тайме даже не реализовали два 11-метровых и по итогу первого тура стали лучшими в лиге по xG (3,26) — однако выжали лишь один мяч.

Красно-белые выступили далеко не так ярко против «Оренбурга» (0:2) — сухое поражение при не самой острой игре у чужих ворот. Соперник серьезно превзошел москвичей по попаданиям в створ и угловым (в обоих случаях семь против трех), а также немного обошел по владению мячом (52% против 48%). Действительно, заслуженный проигрыш в дебютном матче Деяна Станковича во главе «Спартака».

Трансферная кампания «Спартака» еще точно не завершена. Metaratings сообщил, что аргентинец Эсекиэль Барко провел первую тренировку в московском клубе, а для выхода на поле он дожидается окончательного завершения всех юридических деталей. Также москвичи, кажется, приблизились к заключению контракта с Маркиньосом из «Ференцвароша», на которого ранее выходил «Локомотив». Оба новичка — в линию атаки. Покинуть «Лукойл Арену» может форвард Александр Соболев: им интересуется «Зенит».

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«Поражение «Спартака» никто сенсацией не назовет, особенно в последние несколько лет, — оценил старт москвичей Игорь Семшов. — «Спартак» — команда-качели. Он может выдать сумасшедшую игру, а потом проиграть достаточно слабому сопернику. Это первый тур, новый тренер, но те ошибки, которые «Спартак» допускает, не приведут его к хорошей позиции в турнирной таблице. Если команда собирается бороться за высокие места, как все время «Спартак» заявляет, то она не имеет права проигрывать матчи в Оренбурге».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Спартак»

Единственным отсутствующим в составах обеих команд может стать Соболев, который на неделе был отстранен от тренировок по дисциплинарным причинам.

«Химки» — «Спартак»: статистика личных встреч

Команды встречались 13 раз: в восьми поединках победу одержал «Спартак». Подмосковный коллектив оказался сильнее дважды. При этом в трех предыдущих очных поединках химчане уступили лишь один раз.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Спартак»

Москвичи слабо выступили против «Оренбурга» в первом туре: немного придумали в атаке и не слишком слаженно выступили в обороне. «Химки», которые после стартового матча оказались лидером РПЛ по xG (3,26), смогут нащупать слабости в еще недостаточно структурированной игре «Спартака». Тем более в подмосковном коллективе действительно немало качественных исполнителей с опытом игры в топ-клубах и сборной России. Также в двух из трех предыдущих очных встреч в чемпионате химчане не уступили красно-белым.

Рекомендуемая ставка: «Химки» не проиграют за 2.02.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Краснодар – Динамо Мх
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Зенит

 2
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