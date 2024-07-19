Махачкалинское «Динамо» дебютирует в РПЛ матчем с отлично знакомым соперником. Только «Химки» обошли бело-голубых в первой лиге

В прошлом сезоне клубы обменялись минимальными домашними победами.

21 июля «Химки» примут махачкалинское «Динамо» в первом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Махачкала 21 июля 2024 года

Эксперты отдали предпочтение красно-черным. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 41%. Триумф махачкалинцев доступен за 3.60 (28%), ничья — за 3.25 (31%).

Если верите, что «Динамо» наберет очки в дебютной игре в РПЛ, вас ждет опция Х2 за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60. Обмен голами предложили за 2.12, обратный вариант — за 1.72.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают нулевую ничью. Это событие идет с котировкой 6.00.

«Химки» — «Динамо» Махачкала: прогноз и анализ матча РПЛ 21 июля 2024 года

Новый сезон РПЛ подарил встречу чемпиона и вице-чемпиона первой лиги уже в первом туре. Красно-черные опередили махачкалинцев на пять очков и триумфально вернулись в элиту спустя год после вылета. Бело-голубые оторвались от «Акрона» на три балла и впервые в истории клуба вышли в премьер-лигу.

На «Арене Химки» столкнутся самая результативная атака и самая надежная оборона первого дивизиона. Первое достижение принадлежит подмосковной команде: за 34 тура она забила 56 мячей. Александр Руденко замкнул пятерку лучших бомбардиров с 13 голами, Бутта Магомедов возглавил топ ассистентов с девятью передачами.

«Динамо» отличалось качеством защиты: за 34 матча ворота махачкалинцев поразили всего 19 раз. Это лучший результат первой лиги со времен сезона-2019/20, когда такое же количество пропущенных было у «Химок» и «Чертаново».

Несмотря на успешно решенную задачу по выходу в РПЛ, руководство красно-черных рассталось с Андреем Талалаевым — вместо него коллектив возглавил бывший тренер «Родины» Франк Артига. К приходу испанца клуб значительно перетряхнул состав: свободными агентами в Подмосковье переехали Антон Заболотный, Неманья Анджелкович, Илья Порохов, Александр Филин, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, Седрик Гогуа и Денис Глушаков. Лукас Вера перешел из «Оренбурга» за один миллион евро, тульский «Арсенал» получил за Никиту Кокарева 150 тысяч евро. Также «Химки» подписали Ориньо («Родина», 100 тысяч евро) и Илью Берковского («Локомотив», 80 тысяч евро).

Бело-голубые пока никак не проявили себя на трансферном рынке. Единственная покупка — левый латераль «КАМАЗа» Валентин Пальцев за 280 тысяч евро. Также махачкалинцы оформили несколько аренд: как минимум сезон в «Динамо» проведут Викторьен Ангбан («Сочи»), Никита Котин («Ростов») и Илья Кирш («Зенит-2»).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Динамо» Махачкала

О потерях в составах команд не сообщалось.

«Химки» — «Динамо» Махачкала: статистика личных встреч

Команды пересекались только в первой лиге. В прошлом сезоне обменялись домашними победами с минимальным счетом (1:0). А до этого красно-черные выиграли в четырех поединках, еще два завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Динамо» Махачкала

Подмосковный клуб имеет положительную статистику домашних встреч с бело-голубыми: три победы и одна ничья. Хозяева имеют отличные шансы продлить серию, ведь состав команды Хасанби Биджиева по сравнению с прошлым сезоном почти не изменился. И если для первой лиги в этом не было бы ничего пугающего, то при переходе на новый уровень это готовит туманные перспективы. Да и статус дебютантов РПЛ добавит махачкалинцам психологического давления. При этом не стоит ждать от матча высокой результативности: в первом дивизионе динамовцы пропустили меньше всех и стали настоящими экспертами в том, что такое закрытый футбол.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.05.