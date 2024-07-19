Махачкалинское «Динамо» дебютирует в РПЛ матчем с отлично знакомым соперником. Только «Химки» обошли бело-голубых в первой лиге
21 июля «Химки» примут махачкалинское «Динамо» в первом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Арене Химки» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Махачкала 21 июля 2024 года
Эксперты отдали предпочтение красно-черным. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность — примерно 41%. Триумф махачкалинцев доступен за 3.60 (28%), ничья — за 3.25 (31%).
Если верите, что «Динамо» наберет очки в дебютной игре в РПЛ, вас ждет опция Х2 за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60. Обмен голами предложили за 2.12, обратный вариант — за 1.72.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают нулевую ничью. Это событие идет с котировкой 6.00.
«Химки» — «Динамо» Махачкала: прогноз и анализ матча РПЛ 21 июля 2024 года
Новый сезон РПЛ подарил встречу чемпиона и вице-чемпиона первой лиги уже в первом туре. Красно-черные опередили махачкалинцев на пять очков и триумфально вернулись в элиту спустя год после вылета. Бело-голубые оторвались от «Акрона» на три балла и впервые в истории клуба вышли в премьер-лигу.
На «Арене Химки» столкнутся самая результативная атака и самая надежная оборона первого дивизиона. Первое достижение принадлежит подмосковной команде: за 34 тура она забила 56 мячей. Александр Руденко замкнул пятерку лучших бомбардиров с 13 голами, Бутта Магомедов возглавил топ ассистентов с девятью передачами.
«Динамо» отличалось качеством защиты: за 34 матча ворота махачкалинцев поразили всего 19 раз. Это лучший результат первой лиги со времен сезона-2019/20, когда такое же количество пропущенных было у «Химок» и «Чертаново».
Несмотря на успешно решенную задачу по выходу в РПЛ, руководство красно-черных рассталось с Андреем Талалаевым — вместо него коллектив возглавил бывший тренер «Родины» Франк Артига. К приходу испанца клуб значительно перетряхнул состав: свободными агентами в Подмосковье переехали Антон Заболотный, Неманья Анджелкович, Илья Порохов, Александр Филин, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, Седрик Гогуа и Денис Глушаков. Лукас Вера перешел из «Оренбурга» за один миллион евро, тульский «Арсенал» получил за Никиту Кокарева 150 тысяч евро. Также «Химки» подписали Ориньо («Родина», 100 тысяч евро) и Илью Берковского («Локомотив», 80 тысяч евро).
Бело-голубые пока никак не проявили себя на трансферном рынке. Единственная покупка — левый латераль «КАМАЗа» Валентин Пальцев за 280 тысяч евро. Также махачкалинцы оформили несколько аренд: как минимум сезон в «Динамо» проведут Викторьен Ангбан («Сочи»), Никита Котин («Ростов») и Илья Кирш («Зенит-2»).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Динамо» Махачкала
О потерях в составах команд не сообщалось.
«Химки» — «Динамо» Махачкала: статистика личных встреч
Команды пересекались только в первой лиге. В прошлом сезоне обменялись домашними победами с минимальным счетом (1:0). А до этого красно-черные выиграли в четырех поединках, еще два завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Динамо» Махачкала
Подмосковный клуб имеет положительную статистику домашних встреч с бело-голубыми: три победы и одна ничья. Хозяева имеют отличные шансы продлить серию, ведь состав команды Хасанби Биджиева по сравнению с прошлым сезоном почти не изменился. И если для первой лиги в этом не было бы ничего пугающего, то при переходе на новый уровень это готовит туманные перспективы. Да и статус дебютантов РПЛ добавит махачкалинцам психологического давления. При этом не стоит ждать от матча высокой результативности: в первом дивизионе динамовцы пропустили меньше всех и стали настоящими экспертами в том, что такое закрытый футбол.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -