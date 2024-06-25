У Грузии почти нет шансов против Роналду и Португалии. Но Мамардашвили и остальные «крестоносцы» дадут бой

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Грузия — Португалия 26 июня 2024 года

Криш установил рекорд ЧЕ по ассистам, отдав восемь голевых передач.

26 июня в третьем туре Евро-2024 лидер группы F Португалия сыграет с Грузией. Поединок пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Соперников рассудит рефери из Швейцарии Сандро Шерер. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. В параллельной встрече сыграют другие участники квартета — Турция и Чехия, занимающие второе и третье места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Грузия — Португалия 26 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены в победе Криша и компании. На успех команды Роберто Мартинеса можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.30 (18%), триумф Грузии — за 7.40 (12%).

На то, что «крестоносцы» наберут очки (1Х), предложено сыграть за 3.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Обмен голами идет за 1.85, обратный рынок — за 1.97.

Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу португальцев. На этот результат дали котировку 7.50.

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Грузия — Португалия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 26 июня 2024 года

Матч второго тура между Грузией и Чехией завершился вничью (1:1). «Крестоносцы» впервые набрали очки на чемпионатах Европы. Для парней Вилли Саньоля начало игры получилось непростым, так как Чехия смотрелась лучше и даже забила, но гол был отменен из-за игры рукой Адама Гложека. Однако ближе к концу первого тайма грузины собрались и заработали пенальти, который реализовал Жорж Микаутадзе.

Во втором тайме Чехия сумела отыграться благодаря мячу Патрика Шика после углового. Грузия тем не менее была близка к победе. На 95-й минуте Саба Лобжанидзе упустил шанс, пробив выше ворот в контратаке три в одного.

Георгий Мамардашвили провел выдающийся матч, сделав 11 спасений и став лучшим игроком встречи. Своим выступлением вратарь «Валенсии» оставил грузинскую команду в борьбе и заложил прочный фундамент для возможного перехода в топ-клуб.

«Крестоносцы» продолжают демонстрировать боевой дух: они обменялись голами с соперниками в шести матчах из семи. Битва с Чехией показала, что коллектив Вилли Саньоля способен на многое, и, несмотря на упущенную победу, грузины могут быть довольны своим выступлением на турнире.

Георгий Мамардашвили (сборная Грузии). Фото Getty Images

Матч между сборными Португалии и Турции завершился убедительной победой парней Роберто Мартинеса (3:0). Счет на 21-й минуте открыл Бернарду Силва. А через семь минут защитник турок Самет Акайдын не заметил, что вратарь его команды Алкай Байындыр вышел из ворот, и забил автогол.

На 56-й минуте Криштиану Роналду ассистировал Бруну Фернандешу и установил новый рекорд по количеству голевых передач в истории чемпионатов Европы — у форварда их набралось восемь. Полузащитник «МЮ» же оформил 19-е результативное действие в последних 15 матчах за Португалию.

Травмы и дисквалификации перед матчем Грузия — Португалия

У португальцев матч пропустит Рафаэль Леау — у него перебор желтых карточек. «Крестоносцы» подошли к решающей встрече без потерь.

Грузия — Португалия: статистика личных встреч

Команды провели всего один товарищеский матч: в 2008-м Криш и компания победили (2:0).

Прогноз и ставка на матч Грузия — Португалия

Грузия не уступила в основное время в пяти из семи последних официальных игр и в восьми из девяти встреч отличилась в первом тайме. Португалия, в свою очередь, часто выигрывала во второй половине — в девяти из 12 поединков, а в пяти прошлых матчах из семи забивала как минимум трижды. Вероятно, обе команды будут активно атаковать, и есть шансы увидеть обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.

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