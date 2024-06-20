Хвича и компания пожалели Турцию в первом туре. Игра с Чехией обещает быть веселой
22 июня второй матч на чемпионате Европы проведут аутсайдеры группы F Грузия и Чехия — обе команды стартовали на турнире с поражений. Игра пройдет на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Грузия — Чехия 22 июня 2024 года
По мнению экспертов FONBET, чехи — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.73, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш «Крестоносцев» доступен с котировкой 5.20 (19%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).
Грузия в первом туре дала бой Турции (1:3), но эксперты все равно сомневаются, что в предстоящем матче она хотя бы не уступит. Коэффициент на этот рынок (X1) — 2.23.
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата противостояния отражают лучшие шансы «Гордых львов»:
• 1:1 и 1:0 — за 6.20;
• 2:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за практически идентичные 1.92.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.92, альтернативная опция дана за 1.93.
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Грузия — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 22 июня 2024 года
Грузия приехала на первый чемпионат Европы в истории и приятно удивила в стартовой игре. Поражение 1:3 от Турции не отражает происходившего на поле: «Крестоносцы» создали точно не меньше моментов, а по их остроте, возможно, и обошли соперника, который два мяча вонзил дальними ударами. Еще один — в пустые ворота в компенсированное время. Зато на счету грузин перекладина, штанга и вынос от защитника «лунных звезд» из пустых ворот — головой встал на пути мяча.
«Смешанные чувства, — высказался главный тренер Грузии Вилли Саньоль. — Мы показали очень хорошую игру, смогли сравнять счет. Заслужили или не заслужили — неправильное слово. Такова история в футболе. Мы хорошо представили Грузию. У нас, возможно, немного больше таланта и немного больше опыта. Мы быстро учимся».
Чехия тоже начала с поражения, но выглядела далеко не так напористо. Правда, и соперник был мощнее — Португалия, которая гораздо меньше позволяла у своих ворот. «Гордые львы» лишь раз за 90 минут пробили в створ, зато забили — Лукаш Провод пальнул в касание из-за штрафной. При этом в обороне чехи смотрелись неплохо: предоставили Роналду и компании не много реальных моментов, а второй мяч пропустили уже в компенсированное время — ничья была совсем близко.
Против Грузии чехи точно будут больше атаковать, так как потенциал у линии нападения неплохой — Патрик Шик и Адам Гложек из «Байера», Антонин Барак из «Фиорентины» и еще несколько качественных исполнителей. К тому же во всех матчах в 2024-м, кроме встречи с Португалией, команда отличилась минимум дважды, а в товарищеской бойне с Мальтой вонзила семь. При этом и грузины показали, что способны гладко взаимодействовать впереди — главные звезды Жорж Микаутадзе и Хвича Кварацхелия гармонично дополняются партнерами.
Грузия — Чехия: статистика личных встреч
Сборные до этого ни разу не пересекались.
Травмы и дисквалификации перед матчем Грузия — Чехия
Проблем с составом у команд не выявлено. Наоборот, дисквалификацию отбыл резервный голкипер «Крестоносцев» 38-летний Гиорги Лория.
Прогноз и ставка на матч Грузия — Чехия
Обеим командам необходима победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Грузия уже показала, на что способна в атаке, — терзала Турцию, наверняка будет создавать моменты и против Чехии. Подопечные Ивана Гашека тоже имеют качественные ресурсы: скудная игра с Португалией — не показатель, команда концентрировалась строго на обороне. К тому же на прошлом чемпионате Европы форвард «Гордых львов» Патрик Шик стал лучшим бомбардиром с пятью мячами.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4