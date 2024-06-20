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Сегодня, 22:45

Хвича и компания пожалели Турцию в первом туре. Игра с Чехией обещает быть веселой

Прогноз и ставка на матч чемпионата Евро Грузия — Чехия 22 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images
Нас ждет битва аутсайдеров группы F.

22 июня второй матч на чемпионате Европы проведут аутсайдеры группы F Грузия и Чехия — обе команды стартовали на турнире с поражений. Игра пройдет на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Грузия
Чехия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Грузия — Чехия 22 июня 2024 года

По мнению экспертов FONBET, чехи — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.73, что составляет приблизительно 57% вероятности. Выигрыш «Крестоносцев» доступен с котировкой 5.20 (19%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

Грузия в первом туре дала бой Турции (1:3), но эксперты все равно сомневаются, что в предстоящем матче она хотя бы не уступит. Коэффициент на этот рынок (X1) — 2.23.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата противостояния отражают лучшие шансы «Гордых львов»:

• 1:1 и 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.00.

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Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за практически идентичные 1.92.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.92, альтернативная опция дана за 1.93.

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Грузия — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 22 июня 2024 года

Грузия приехала на первый чемпионат Европы в истории и приятно удивила в стартовой игре. Поражение 1:3 от Турции не отражает происходившего на поле: «Крестоносцы» создали точно не меньше моментов, а по их остроте, возможно, и обошли соперника, который два мяча вонзил дальними ударами. Еще один — в пустые ворота в компенсированное время. Зато на счету грузин перекладина, штанга и вынос от защитника «лунных звезд» из пустых ворот — головой встал на пути мяча.

«Смешанные чувства, — высказался главный тренер Грузии Вилли Саньоль. — Мы показали очень хорошую игру, смогли сравнять счет. Заслужили или не заслужили — неправильное слово. Такова история в футболе. Мы хорошо представили Грузию. У нас, возможно, немного больше таланта и немного больше опыта. Мы быстро учимся».

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Чехия тоже начала с поражения, но выглядела далеко не так напористо. Правда, и соперник был мощнее — Португалия, которая гораздо меньше позволяла у своих ворот. «Гордые львы» лишь раз за 90 минут пробили в створ, зато забили — Лукаш Провод пальнул в касание из-за штрафной. При этом в обороне чехи смотрелись неплохо: предоставили Роналду и компании не много реальных моментов, а второй мяч пропустили уже в компенсированное время — ничья была совсем близко.

Против Грузии чехи точно будут больше атаковать, так как потенциал у линии нападения неплохой — Патрик Шик и Адам Гложек из «Байера», Антонин Барак из «Фиорентины» и еще несколько качественных исполнителей. К тому же во всех матчах в 2024-м, кроме встречи с Португалией, команда отличилась минимум дважды, а в товарищеской бойне с Мальтой вонзила семь. При этом и грузины показали, что способны гладко взаимодействовать впереди — главные звезды Жорж Микаутадзе и Хвича Кварацхелия гармонично дополняются партнерами.

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Сборные до этого ни разу не пересекались.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Грузия — Чехия

Проблем с составом у команд не выявлено. Наоборот, дисквалификацию отбыл резервный голкипер «Крестоносцев» 38-летний Гиорги Лория.

Прогноз и ставка на матч Грузия — Чехия

Обеим командам необходима победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Грузия уже показала, на что способна в атаке, — терзала Турцию, наверняка будет создавать моменты и против Чехии. Подопечные Ивана Гашека тоже имеют качественные ресурсы: скудная игра с Португалией — не показатель, команда концентрировалась строго на обороне. К тому же на прошлом чемпионате Европы форвард «Гордых львов» Патрик Шик стал лучшим бомбардиром с пятью мячами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.93.

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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
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Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

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