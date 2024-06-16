Венгрия не оправдала ожиданий после сенсации в отборе. Теперь ее сокрушит Германия во главе с роскошным Кроосом
19 июня состоится матч второго тура группового этапа ЧЕ-2024 Германия — Венгрия. Команды представляют квартет А, в котором соперничают с Шотландией и Швейцарией. Немцы возглавляют таблицу, венгры идут третьими. Они сойдутся в очной игре на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18:45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Германия — Венгрия 19 июня 2024 года
Аналитики отдали предпочтение бундестим: поставить на викторию хозяев турнира можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 77% вероятности. Успех Венгрии доступен с мощной котировкой 11.0 (8%), раздел очков идет за крупные 6.39 (15%).
Тотал больше трех мячей и ТМ 3 доступны за одинаковые 1.90.
Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.10, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.76.
Поставить на неожиданную победу или ничью мадьяров можно за 4.05.
Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, — 2:0 в пользу парней Юлиана Нагельсманна. Этот исход идет за 6.29.
Германия — Венгрия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года
Бундестим как хозяйка Евро не участвовала в отборе. В четырех последних товарищеских матчах немцы победили трижды, одолев Францию (2:1), Нидерланды (2:1) и Грецию (2:1). Отпор дала только Украина (0:0).
Матч с Шотландией, открывший Евро-2024, развеял сомнения в готовности немцев. Несмотря на долгий перерыв в официальных играх и непростой период после чемпионата мира, бундесманшафт быстро взяла игру под контроль. Уже к 19-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев турнира.
Особенно выделился Тони Кроос, который завершит карьеру по окончании ЧЕ. Но пока что титулованный хавбек — основной движок немецкой команды. Именно он начал атаку, которая привела к первому голу: эффектный пас из глубины на правый фланг позволил Йозуа Киммиху идеально найти Флориана Виртца в свободной зоне. Футболист «Байера» не оставил шансов шотландскому вратарю.
Не прошло и 10 минут, как Кроос организовал второй гол. С его передачи немцы проникли в штрафную соперника, где Джамал Мусиала уверенно реализовал момент. Кроос завершил матч с феноменальной статистикой: 101 точный пас из 102 возможных.
Черту под ураганным первым таймом подвел пенальти: Илкай Гюндоган заработал, а Кай Хавертц реализовал. После перерыва Шотландия уже не смогла ничего противопоставить, играя в меньшинстве из-за удаления Райана Портеуса. «Тартановая армия» ни разу не пробила в створ ворот Мануэля Нойера, а прошить его смогла только благодаря автоголу Антонио Рюдигер. Но разгрома все равно не избежала: у хозяев отличились вышедшие на замену Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.
Итоговый счет 5:1 не оставил сомнений в амбициях Германии. Победа стала рекордной как для стартовых матчей чемпионатов Европы, так и для бундестим за все время участия на Евро.
«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло. Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками. Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», — сказал Нагельсманн после матча.
Венгрия выиграла отборочную группу, опередив Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию. Мадьяры ни разу не уступили за восемь встреч — поэтому от них ожидали качественной игры и на Евро. Но в первом же матче все пошло не по плану.
Поединок против Швейцарии завершился поражением (1:3). Венгры продемонстрировали необъяснимую тактическую слабость, что привело к доминированию соперника. Лидеры и звезды команды Вилли Орбан и Доминик Собослаи не оказали значительного влияния на ход игры, а защита в лице Салаи, Ланга и Фиолы регулярно проваливалась.
На 12-й минуте «крестоносцы» открыли счет благодаря голу Квадво Дуа, который сначала отменили из-за офсайда, но засчитали после проверки ВАР. Швейцарцы продолжали атаковать и увеличили преимущество перед перерывом благодаря Мишелю Эбишеру. В то же время парни Марко Росси за весь первый тайм нанесли только один удар в створ ворот.
Во втором тайме мадьяры увеличили владение мячом и создали несколько опасных моментов. На 62-й минуте Барнабаш Варга был близок к голу, но не попал в створ. Через несколько минут он все же сократил отставание, забив головой после подачи Собослаи. Несмотря на это, на 94-й минуте Бреэль Эмболо установил окончательный счет после нелепой ошибки Вилли Орбана.
Главный тренер Венгрии взял вину за поражение на себя.
«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых 7-8 минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно. Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность», — сообщил Росси. При этом итальянец добавил, что ошибка Орбана и гол Эмболо в компенсированное время его «расстроили».
Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Венгрия
Накануне второго тура у обеих команд нет потерь.
Германия — Венгрия: статистика личных встреч
Соперники провели между собой 31 товарищеский матч. Первый из них состоялся больше 100 лет назад — в 1909 году (3:3).
В официальных турнирах немцы и венгры сыграли пять раз. У мадьяров одна победа, у бундестим — две. Еще одна встреча завершилась вничью. Причем Германия не справилась с Венгрией в двух последних поединках, которые прошли в Лиге наций-2022 (1:1, 0:1).
Прогноз и ставка на матч Германия — Венгрия
Разборка обещает быть яркой. В семи прошлых товарищеских матчах немцев из десяти отличились обе команды. В таком же количестве игр влетело как минимум три мяча. А в первом туре Евро бундестим разгромила Шотландию и не сохранила ворота сухими (5:1).
Сборная Венгрии также демонстрировала результативную игру: например, обменялась голами с соперниками в шести предыдущих официальных поединках. А в шести встречах из семи мадьяры забили как минимум дважды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.22.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4