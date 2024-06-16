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Сегодня, 21:15

Венгрия не оправдала ожиданий после сенсации в отборе. Теперь ее сокрушит Германия во главе с роскошным Кроосом

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Германия — Венгрия 19 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тони Кроос (сборная Германии).
Фото Getty Images
Флориан Вирц (сборная Германии).
Фото Getty Images
Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
Фото Getty Images
Адам Надь (сборная Венгрии).
Фото Getty Images
Марко Росси (сборная Венгрии).
Фото Getty Images
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Тони сделал 101 точную передачу из 102 в первом туре Евро.

19 июня состоится матч второго тура группового этапа ЧЕ-2024 Германия — Венгрия. Команды представляют квартет А, в котором соперничают с Шотландией и Швейцарией. Немцы возглавляют таблицу, венгры идут третьими. Они сойдутся в очной игре на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18:45 мск.

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
Венгрия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Германия — Венгрия 19 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение бундестим: поставить на викторию хозяев турнира можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 77% вероятности. Успех Венгрии доступен с мощной котировкой 11.0 (8%), раздел очков идет за крупные 6.39 (15%).

Тотал больше трех мячей и ТМ 3 доступны за одинаковые 1.90.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.10, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.76.

Поставить на неожиданную победу или ничью мадьяров можно за 4.05.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, — 2:0 в пользу парней Юлиана Нагельсманна. Этот исход идет за 6.29.

Германия — Венгрия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года

Бундестим как хозяйка Евро не участвовала в отборе. В четырех последних товарищеских матчах немцы победили трижды, одолев Францию (2:1), Нидерланды (2:1) и Грецию (2:1). Отпор дала только Украина (0:0).

Матч с Шотландией, открывший Евро-2024, развеял сомнения в готовности немцев. Несмотря на долгий перерыв в официальных играх и непростой период после чемпионата мира, бундесманшафт быстро взяла игру под контроль. Уже к 19-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев турнира.

Особенно выделился Тони Кроос, который завершит карьеру по окончании ЧЕ. Но пока что титулованный хавбек — основной движок немецкой команды. Именно он начал атаку, которая привела к первому голу: эффектный пас из глубины на правый фланг позволил Йозуа Киммиху идеально найти Флориана Виртца в свободной зоне. Футболист «Байера» не оставил шансов шотландскому вратарю.

Флориан Вирц (сборная Германии).
Фото Getty Images

Не прошло и 10 минут, как Кроос организовал второй гол. С его передачи немцы проникли в штрафную соперника, где Джамал Мусиала уверенно реализовал момент. Кроос завершил матч с феноменальной статистикой: 101 точный пас из 102 возможных.

Черту под ураганным первым таймом подвел пенальти: Илкай Гюндоган заработал, а Кай Хавертц реализовал. После перерыва Шотландия уже не смогла ничего противопоставить, играя в меньшинстве из-за удаления Райана Портеуса. «Тартановая армия» ни разу не пробила в створ ворот Мануэля Нойера, а прошить его смогла только благодаря автоголу Антонио Рюдигер. Но разгрома все равно не избежала: у хозяев отличились вышедшие на замену Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.

Итоговый счет 5:1 не оставил сомнений в амбициях Германии. Победа стала рекордной как для стартовых матчей чемпионатов Европы, так и для бундестим за все время участия на Евро.

«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло. Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками. Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», — сказал Нагельсманн после матча.

Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
Фото Getty Images

Венгрия выиграла отборочную группу, опередив Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию. Мадьяры ни разу не уступили за восемь встреч — поэтому от них ожидали качественной игры и на Евро. Но в первом же матче все пошло не по плану.

Поединок против Швейцарии завершился поражением (1:3). Венгры продемонстрировали необъяснимую тактическую слабость, что привело к доминированию соперника. Лидеры и звезды команды Вилли Орбан и Доминик Собослаи не оказали значительного влияния на ход игры, а защита в лице Салаи, Ланга и Фиолы регулярно проваливалась.

На 12-й минуте «крестоносцы» открыли счет благодаря голу Квадво Дуа, который сначала отменили из-за офсайда, но засчитали после проверки ВАР. Швейцарцы продолжали атаковать и увеличили преимущество перед перерывом благодаря Мишелю Эбишеру. В то же время парни Марко Росси за весь первый тайм нанесли только один удар в створ ворот.

Адам Надь (сборная Венгрии).
Фото Getty Images

Во втором тайме мадьяры увеличили владение мячом и создали несколько опасных моментов. На 62-й минуте Барнабаш Варга был близок к голу, но не попал в створ. Через несколько минут он все же сократил отставание, забив головой после подачи Собослаи. Несмотря на это, на 94-й минуте Бреэль Эмболо установил окончательный счет после нелепой ошибки Вилли Орбана.

Главный тренер Венгрии взял вину за поражение на себя.

«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых 7-8 минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно. Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность», — сообщил Росси. При этом итальянец добавил, что ошибка Орбана и гол Эмболо в компенсированное время его «расстроили».

Марко Росси (сборная Венгрии).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Венгрия

Накануне второго тура у обеих команд нет потерь.

Германия — Венгрия: статистика личных встреч

Соперники провели между собой 31 товарищеский матч. Первый из них состоялся больше 100 лет назад — в 1909 году (3:3).

В официальных турнирах немцы и венгры сыграли пять раз. У мадьяров одна победа, у бундестим — две. Еще одна встреча завершилась вничью. Причем Германия не справилась с Венгрией в двух последних поединках, которые прошли в Лиге наций-2022 (1:1, 0:1).

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Прогноз и ставка на матч Германия — Венгрия

Разборка обещает быть яркой. В семи прошлых товарищеских матчах немцев из десяти отличились обе команды. В таком же количестве игр влетело как минимум три мяча. А в первом туре Евро бундестим разгромила Шотландию и не сохранила ворота сухими (5:1).

Сборная Венгрии также демонстрировала результативную игру: например, обменялась голами с соперниками в шести предыдущих официальных поединках. А в шести встречах из семи мадьяры забили как минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.22.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

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