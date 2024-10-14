В сентябре Германия и Нидерланды выдали яркое шоу. В Мюнхене команды повторят
14 октября Германия и Нидерланды сойдутся в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Команды встретятся на «Арене Мюнхен», стартовый свисток словенского арбитра Славко Винчича прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Нидерланды 14 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа бундестим предложена с котировкой 1.79, что составляет около 54% вероятности. Выигрыш голландцев дан за 3.95 (23%), ничья идет за практически не отличающиеся 3.90 (23%).
В сентябре команды подарили увлекательную ничью (2:2). Вероятность непоражения коллектива Рональда Кумана в предстоящей встрече оценена в 1.96.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство бундестим:
• 1:1 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.60;
• 1:0 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.37.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.54, опция «обе забьют — нет» идет за 2.37.
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Германия — Нидерланды: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 октября 2024 года
Немцы возглавляют группу, набрав семь очков в трех турах. Единственная потеря случилась как раз в первой встрече с голландцами — выездная ничья 2:2, которую можно считать хорошим результатом против главного конкурента. Тем более Нидерланды сыграли вничью с Венгрией (1:1) и подарили бундестим двухочковое преимущество. Сами хозяева в последней игре разобрались с Боснией и Герцеговиной (2:1), а главным героем встречи стал нападающий Дениз Ундав. 28-летний форвард оформил дубль за шесть минут и принес команде победу. Причем первые результативные действия в составе национальной команды Ундав сделал как раз против голландцев в сентябре — оформил 1+1.
Также уже традиционно лидирующие роли в Германии занимают Джамал Мусиала и Флориал Виртц: первый набрал в Лиге наций четыре результативных действия (1+3), второй — три (1+2). Больше в команде Юлиана Нагельсманна никто не отмечался более чем одним голевым баллом. При этом немцы демонстрируют высокую результативность — в трех матчах настреляли девять голов и ни разу не отличались меньше двух раз.
Нидерланды в прошлом туре достаточно неожиданно потеряли очки с Венгрией (1:1), которую немцы в первом туре уничтожили 5:0. Оранжевые доигрывали против «мадьяров» вдесятером после удаления Вирджила ван Дейка, но все равно сравняли счет. «Венгрия здорово сыграла. У нас никак не получалось находить свободные зоны между линиями. В таких ситуациях необходимо сохранять терпение. Если не получается, проблемы гарантированы, поскольку ты отдаешь больше свободного пространства. Венгры здорово воспользовались этим в первом тайме и забили. Даже вдесятером мы старались наседать — нужно было забить. Когда у тебя на игрока меньше, то после ничьей испытываешь облегчение», — поделился главный тренер Нидерландов Рональд Куман.
Голландцы немало забивают, в среднем 2,67 гола за 90 минут, но с трудом обороняются — пропустили в каждом туре, а от Боснии (5:2) и Германии (2:2) по два раза. Возможно, неожиданно самым результативным в составе оранжевых стал центральный полузащитник Тейани Рейндерс — хавбек «Милана» настрелял уже три балла по «гол+пас» (2+1), в команде больше нет ни у кого такого количества.
Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Нидерланды
У хозяев не будет травмированного Криса Фюриха.
Гости лишились из-за дисквалификации ключевого центрального защитника Вирджила ван Дейка.
Германия — Нидерланды: статистика личных встреч
Сборные встречались 47 раз во всех турнирах. Германия оказалась сильнее в 17 поединках, Нидерланды — в 12.
Прогноз и ставка на матч Германия — Нидерланды
Команды обладают высокой результативностью: хозяева заколачивают в Лиге наций в среднем три мяча за игру, гости — 2,67. При этом Нидерланды пропускали в каждой игре, а всего получили в свои ворота уже пять мячей. Германия сыграла на ноль лишь однажды. Вдобавок в пяти из предыдущих шести очных матчей сборные обменивались точными ударами и оформляли на двоих минимум три взятия ворот.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2