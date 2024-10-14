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В сентябре Германия и Нидерланды выдали яркое шоу. В Мюнхене команды повторят

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Германия — Нидерланды 14 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Дениз Ундав с партнерами по сборной Германии.
Фото Global Look Press
Сборные обладают высокой результативностью.

14 октября Германия и Нидерланды сойдутся в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Команды встретятся на «Арене Мюнхен», стартовый свисток словенского арбитра Славко Винчича прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Нидерланды

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Нидерланды 14 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: победа бундестим предложена с котировкой 1.79, что составляет около 54% вероятности. Выигрыш голландцев дан за 3.95 (23%), ничья идет за практически не отличающиеся 3.90 (23%).

В сентябре команды подарили увлекательную ничью (2:2). Вероятность непоражения коллектива Рональда Кумана в предстоящей встрече оценена в 1.96.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство бундестим:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.37.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.54, опция «обе забьют — нет» идет за 2.37.

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Германия — Нидерланды: прогноз и анализ матча Лиги наций 14 октября 2024 года

Немцы возглавляют группу, набрав семь очков в трех турах. Единственная потеря случилась как раз в первой встрече с голландцами — выездная ничья 2:2, которую можно считать хорошим результатом против главного конкурента. Тем более Нидерланды сыграли вничью с Венгрией (1:1) и подарили бундестим двухочковое преимущество. Сами хозяева в последней игре разобрались с Боснией и Герцеговиной (2:1), а главным героем встречи стал нападающий Дениз Ундав. 28-летний форвард оформил дубль за шесть минут и принес команде победу. Причем первые результативные действия в составе национальной команды Ундав сделал как раз против голландцев в сентябре — оформил 1+1.

Также уже традиционно лидирующие роли в Германии занимают Джамал Мусиала и Флориал Виртц: первый набрал в Лиге наций четыре результативных действия (1+3), второй — три (1+2). Больше в команде Юлиана Нагельсманна никто не отмечался более чем одним голевым баллом. При этом немцы демонстрируют высокую результативность — в трех матчах настреляли девять голов и ни разу не отличались меньше двух раз.

Нидерланды в прошлом туре достаточно неожиданно потеряли очки с Венгрией (1:1), которую немцы в первом туре уничтожили 5:0. Оранжевые доигрывали против «мадьяров» вдесятером после удаления Вирджила ван Дейка, но все равно сравняли счет. «Венгрия здорово сыграла. У нас никак не получалось находить свободные зоны между линиями. В таких ситуациях необходимо сохранять терпение. Если не получается, проблемы гарантированы, поскольку ты отдаешь больше свободного пространства. Венгры здорово воспользовались этим в первом тайме и забили. Даже вдесятером мы старались наседать — нужно было забить. Когда у тебя на игрока меньше, то после ничьей испытываешь облегчение», — поделился главный тренер Нидерландов Рональд Куман.

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Голландцы немало забивают, в среднем 2,67 гола за 90 минут, но с трудом обороняются — пропустили в каждом туре, а от Боснии (5:2) и Германии (2:2) по два раза. Возможно, неожиданно самым результативным в составе оранжевых стал центральный полузащитник Тейани Рейндерс — хавбек «Милана» настрелял уже три балла по «гол+пас» (2+1), в команде больше нет ни у кого такого количества.

Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Нидерланды

У хозяев не будет травмированного Криса Фюриха.

Гости лишились из-за дисквалификации ключевого центрального защитника Вирджила ван Дейка.

Германия — Нидерланды: статистика личных встреч

Сборные встречались 47 раз во всех турнирах. Германия оказалась сильнее в 17 поединках, Нидерланды — в 12.

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Прогноз и ставка на матч Германия — Нидерланды

Команды обладают высокой результативностью: хозяева заколачивают в Лиге наций в среднем три мяча за игру, гости — 2,67. При этом Нидерланды пропускали в каждой игре, а всего получили в свои ворота уже пять мячей. Германия сыграла на ноль лишь однажды. Вдобавок в пяти из предыдущих шести очных матчей сборные обменивались точными ударами и оформляли на двоих минимум три взятия ворот.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.73.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
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Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
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