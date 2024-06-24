Поляки первыми вылетели с Евро-2024, но могут громко хлопнуть дверью. Тем более у Франции без Мбаппе в атаке совсем не клеится

Чтобы занимать первое место, синим нужно забивать как можно больше.

23 июня сборные Франции и Польши сыграют в заключительном туре группового этапа. Местом встречи соперников по квартету D станет стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 18.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Франция — Польша 25 июня 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе парней Дидье Дешама: поставить на синих можно за 1.30, это примерно 74% вероятности. Успех Польши оценили внушительной котировкой 10.50 (9%). На ничью предложили 5.70 (17%).

Бело-красные проиграли в обоих стартовых турах и первыми вылетели с Евро-2024. Верите в сенсацию? Опция Х2 доступна за 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30. «Обе забьют» дали за 2.08, обратный рынок — за 1.77.

Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 2:0 в пользу Франции. Такой результат представили с коэффициентом 6.50.

Франция — Польша: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 25 июня 2024 года

Синие стартовали на групповом этапе с победы над Австрией (1:0), но потеряли капитана и главную звезду атаки — Килиан Мбаппе сломал нос в единоборстве с защитником Кевином Данзо. Черепашке не потребовалась срочная операция, но поединок второго тура с Нидерландами форвард пропустил.

Одна из причин — необходимость привыкнуть к игре в маске. Специально для этого французы устроили тренировочный матч против резервной команды «Падерборна». Он состоялся в субботу и прошел в формате двух 30-минутных таймов. Счет не сообщается, но известно, что Мбаппе оформил дубль.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Фото Getty Images

Воскресную тренировку Килиан полностью провел в общей группе и опробовал две защитные маски. Правда, на вопрос о том, выйдет ли нападающий в старте на встречу с Польшей, Дидье Дешам ответил уклончиво.

«Увидите в свое время. Все идет как надо, он восстанавливается после удара. Есть гематома, которая уменьшается с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного меняет обзор. Мбаппе в порядке», — сказал тренер сборной Франции.

Дешам наверняка ждет возвращения капитана едва ли не сильнее остальных: без Черепашки синие не справились с Нидерландами (0:0) и подтвердили, что действительно зависимы от его присутствия на поле. Вице-чемпионы мира не победили ни в одном из семи последних матчей, которые Килиан начинал на скамейке запасных.

Среди острейших проблем — реализация. В игре с «Оранжевыми» французы создали моментов на 2.35 xG, но не забили ни разу. Главным виновником назначили Усмана Дембеле. По мнению тренерского штаба, вингер проявляет себя недостаточно хорошо и демонстрирует низкую эффективность. Из-за этого Дешам собирается вывести Дембеле из стартового состава — как пишет L'Equipe, футболист «ПСЖ» рискует остаться на лавке уже в поединке с Польшей.

Усман Дембеле (сборная Франции). Фото Getty Images

«Орлы» стали первой командой, которая вылетела с Евро-2024, — поражения от Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3) не оставили шансов даже на третье место. Причем все пошло наперекосяк еще до начала чемпионата: в последней товарищеской встрече травмировались лидеры нападения — Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Капитан надорвал двуглавую мышцу бедра, а его партнер по атаке повредил голеностоп при глупейших обстоятельствах — во время празднования гола. В итоге форвард «Барсы» пропустил первый тур, а во втором вышел только на полчаса. Игрок «Вероны» восстановился раньше: в матче против Нидерландов отбегал 35 минут, против Австрии — 30.

Потеря турнирной мотивации — не повод расслабляться. Тренер бело-красных Михал Пробеж назвал поединок с Францией возможностью для роста и выразил надежду, что его подопечные сыграют еще агрессивнее, чем ранее. И если поляки будут думать о престиже, то синим нужно бороться за первую строчку. Для решения этой задачи собственной победы может не хватить — нужна осечка конкурента. Вице-чемпионы мира набрали равное количество баллов с Нидерландами, имеют с ними одинаковую разницу мячей (+1), но уступают по забитым. «Оранжевые» оформили два гола, парни Дешама — один. Так что французам лучше отличаться как можно чаще — на тот случай, если коллектив Роналда Кумана справится с Австрией.

Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Польша

Эдуардо Камавинга пропустил воскресную тренировку из-за проблем с голеностопом. Также до конца неясно, появится ли на поле Килиан Мбаппе, который привыкает к игре в маске после перелома носа.

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Сборные столкнутся на втором крупном турнире подряд — первым был ЧМ-2022. Тогда парни Дидье Дешама буднично победили (3:1) и прошли в четвертьфинал. До этого соперники пересекались в официальных соревнованиях только в XX веке: в квалификации Евро-1996 (0:0, 1:1), в матче за бронзу ЧМ-1982 (поляки выиграли со счетом 3:2) и отборе Евро-1968 (2:1 и 4:1 в пользу французов).

Также в период с 1939 по 2011 год команды провели между собой 11 товарищеских поединков. Синие взяли верх шесть раз, «Орлы» — два. Еще три игры завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч Франция — Польша

В двух предыдущих турах синие не забили ни одного мяча — обыграть Австрию помог автогол, в игре с Нидерландами все закончилось нулевой ничьей. Килиан Мбаппе только привыкает к игре в маске — большой вопрос, выйдет ли он на поле, а если даже это произойдет, то будет ли капитан достаточно готов для результативных подвигов. При этом «Орлы» вылетели с Евро, а в обеих предыдущих встречах пропустили дважды или более. Возможно, дело не дойдет до разгрома, но вице-чемпионы мира не должны ограничиваться одним голом — тем более когда перед ними стоит задача выхода на первое место в группе.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.88.