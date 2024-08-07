Анри ведет Францию к золоту домашней Олимпиады. Козырь Испании — молодая звездочка «Барселоны»
9 августа в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится финал олимпийского футбольного турнира. Золото разыграют сборные Франции и Испании. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Официальный сайт МОК покажет игру в прямом эфире с 18.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на финал олимпийского футбольного турнира Франция — Испания 9 августа 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам Олимпиады: поставить на победу синих в основное время предложили за 2.40, это примерно 36% вероятности. Выигрыш испанцев оценен в 3.25 (31%). На ничью дали котировку 3.05 (33%).
Эксперты считают, что золото достанется Франции: это событие идет за 1.70. Триумф «Красной фурии» можно взять за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.60.
Вариант «обе забьют» представлен в линии за 2.00, обратный рынок — за 1.80.
По версии специалистов, основное время финала закончится со счетом 0:0 или 1:1. Коэффициент на оба результата — 6.00.
Франция — Испания: прогноз и анализ финала олимпийского футбольного турнира 9 августа 2024 года
Футбольный турнир дебютировал в программе Олимпийских игр в 1900 году в Париже. Золото завоевала сборная Великобритании, французам досталось серебро, а Бельгии — бронза.
Спустя 124 года Олимпиада вернулась в столицу Франции — и хозяева турнира снова сыграют в финале. Хотя отношения с Играми у синих сложные: первое и единственное золото добыли в 1984 году в Лос-Анджелесе, после чего лучшим результатом был выход в четвертьфинал Атланты-1996. На прошлом турнире в Токио остановились на групповом этапе, а до этого пять раз подряд не преодолели квалификацию.
Прорыв на домашней Олимпиаде во многом случился благодаря Тьерри Анри, который возглавил команду за год до Игр. Приглашение легенды полностью оправдало себя: на групповом этапе Франция обыграла США, Гвинею и Новую Зеландию с общим счетом 7:0 и пробилась в плей-офф с первого места. В четвертьфинале синие сломили Аргентину (1:0), а в полуфинале — сборную Египта (3:1).
Главными тащерами синих стала связка из «Кристал Пэлас» — Жан-Филипп Матета и Майкл Олисе. Первый забил четыре мяча, второй отметился двумя голами и четырьмя ассистами. Капитан команды Александр Ляказетт, правый защитник Килиан Сильдийя и левый вингер Дезире Дуэ оформили 1+1.
Сборная Испании дебютировала на Олимпиаде в 1920 году и с ходу завоевала серебряные медали. Домашние Игры-1992 в Барселоне принесли «Красной фурии» золото, турнир в Атланте-1996 закончился вылетом в четвертьфинале, а через четыре года в Сиднее испанцы опять добрались до финала и взяли серебро.
Афины-2004, Пекин-2008 и Рио-2016 «Фурия роха» пропустила, а в Лондоне-2012 споткнулась уже на групповом этапе. Зато на прошлой Олимпиаде в Токио снова добыла серебро — это случилось под руководством Луиса де ла Фуэнте. В декабре 2022-го тренер возглавил главную команду и через полтора года привел ее к победе на Евро-2024. Молодежку подхватил Санти: минувшим летом дошел с ней до финала чемпионата Европы U-21, в котором уступил Англии (0:1), а теперь привез сборную на Игры в Париж.
Испанцы начали групповой этап с побед над Узбекистаном (2:1) и Доминиканой (3:1), но в последнем туре уступили Египту (1:2) и вышли в плей-офф только со второго места. В четвертьфинале «Красная фурия» легко разделалась с Японией (3:0), а в полуфинале зачехлила Марокко (2:1).
Главной звездой команды Санти стал Фермин Лопес — на счету полузащитника «Барселоны» четыре гола и ассист. Он замыкает тройку лучших игроков турнира по системе «гол + пас» — больше набрали только француз Майкл Олисе (2+4) и марокканец Суфьян Раими (6+0).
Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Испания
Обе сборные дошли до финала Олимпиады без потерь.
Франция — Испания: статистика личных встреч
Команды играли друг с другом на Олимпиаде лишь однажды — в 1996 году в Атланте. Поединок состоялся на групповом этапе и завершился вничью (1:1).
Прогноз и ставка на матч Франция — Испания
Финал обещает веселый сценарий. «Красная фурия» обменялась голами с соперниками в четырех играх турнира из пяти. Хозяева Олимпиады отличились во всех поединках, а в их составе блистает новичок «Баварии» и один из лучших футболистов нынешних Игр по «гол + пас» Майкл Олисе. Также в распоряжении Тьерри Анри есть Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт. У испанцев имеется своя машина по созданию и реализации моментов — Фермин Лопес. Заметную роль в построениях Санти также играют лучший ассистент минувшего розыгрыша ла лиги Алекс Баэна, молодой талант «Осасуны» Аймар Орос плюс Серхио Гомес и Абель Руис, которые разрывали на прошлогоднем чемпионате Европы U-21. Обе сборные привыкли сверкать в атаке, что и докажут в битве за золото.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0