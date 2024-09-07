Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Помните тягомотину Франции и Бельгии на Евро? Готовьтесь еще к одному снотворному матчу

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Франция — Бельгия 9 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Брэдли Барколя (сборная Франции).
Фото Global Look Press
Поможет разве что еще один гол на 12-й секунде.

9 сентября во втором туре группового этапа Лиги наций встретятся команды из высшего дивизиона — Франция и Бельгия. Игра пройдет на стадионе «Групама» в Лионе и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером из Германии. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
09 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Франция
Бельгия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Бельгия 9 сентября 2024 года

По оценкам аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — около 57%. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.80 (25%).

Франция обыграла Бельгию в трех предыдущих поединках во всех турнирах. Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 2.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры демонстрируют перевес «Трехцветных»:

• 1:0 и 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола, как и ТМ 2.5, можно взять с коэффициентом 1.90.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.89, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.91.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

Кубок Лиги чемпионов. «Реал» идет за первой чашкой для Мбаппе, «Ман Сити» — за второй за три сезона. Кто фаворит ЛЧ

Франция — Бельгия: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 сентября 2024 года

Команды по-разному стартовали в Лиге наций: французы больно уступили Италии (1:3), Бельгия с таким же счетом разнесла Израиль — аутсайдера квартета. Команды встречались прошедшим летом на чемпионате Европы — «Трехцветные» в плотном матче 1/8 финала оказались сильнее благодаря автоголу Яна Вертонгена на исходе основного времени (1:0). С той игры прошло чуть больше двух месяцев.

Французы испытывают проблемы у чужих ворот — с начала чемпионата Европы оформили всего два гола с игры за семь матчей. При этом Италию парни Дидье Дешама вскрыли молниеносно: Брэдли Барколя отличился на 12-й секунде, забив самый быстрый мяч в истории команды. Этот удар стал первым результативным для нападающего «ПСЖ» в составе национальной команды. Барколя отлично открыл сезон и в клубе — настрелял четыре гола в трех первых турах лиги 1. Вероятно, он станет серьезной угрозой и для бельгийцев.

«Горжусь первым голом, но разочарован поражением, — сказал после игры нападающий «ПСЖ». — Мы могли сыграть лучше. Стараюсь быть лучшим в каждом матче и всегда готов играть — неважно, в стартовом составе или нет. Я получаю удовольствие от игры и отдаю все силы на тренировках и в матчах».

Игроки сборной Белоруссии. Белоруссия и Люксембург не забили в первом туре Лиги наций. В очном матче голов снова будет мало

Бельгия разочаровала на чемпионате Европы — вылетела в 1/8 финала и показала крайне вялую игру. Однако старт в Лиге наций получился бодрым: Израиль получил три, а солировал 33-летний Кевин Де Брейне, оформивший дубль. Правда, «Красные дьяволы» выглядели искрометно на фоне слишком слабого оппонента. Против серьезной оппозиции сборная выглядит не так ярко: за четыре игры на Евро обыграла лишь Румынию (2:0) — в ее ворота были забиты единственные мячи на турнире.

Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Бельгия

К матчу готовы все игроки.

Франция — Бельгия: статистика личных встреч

Франция обыграла соперника в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Всего команды пересекались 76 раз, в противостоянии нет очевидного фаворита. «Красные дьяволы» победили в 30 играх, «Трехцветные» — в 27.

Ламин Ямаль (сборная Испании) в&nbsp;матче против Сербии. Швейцария потеряла двух ключевых игроков. Обозленная Испания исправится за неудачу в игре с Сербией

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Хотя команды ярко стартовали в Лиге наций, результативность в их очной встрече будет ниже. Хозяева страдают от проблем в завершении, забив лишь два мяча с игры в семи предыдущих поединках. Бельгия ужасно выглядела на чужой половине поля на летнем Евро и вряд ли так быстро пересобрала стратегию — тогда они поразили ворота только в игре с Румынией. Бурный старт против Израиля не должен очаровывать: уровень соперника слишком низкий.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Читайте также
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Великобритании обнаружили массовое захоронение новорожденных детей
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости