Помните тягомотину Франции и Бельгии на Евро? Готовьтесь еще к одному снотворному матчу
9 сентября во втором туре группового этапа Лиги наций встретятся команды из высшего дивизиона — Франция и Бельгия. Игра пройдет на стадионе «Групама» в Лионе и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером из Германии. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Бельгия 9 сентября 2024 года
По оценкам аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — около 57%. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.80 (25%).
Франция обыграла Бельгию в трех предыдущих поединках во всех турнирах. Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 2.20.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры демонстрируют перевес «Трехцветных»:
• 1:0 и 1:1 — за 6.20;
• 2:0 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола, как и ТМ 2.5, можно взять с коэффициентом 1.90.
Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.89, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.91.
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Франция — Бельгия: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 сентября 2024 года
Команды по-разному стартовали в Лиге наций: французы больно уступили Италии (1:3), Бельгия с таким же счетом разнесла Израиль — аутсайдера квартета. Команды встречались прошедшим летом на чемпионате Европы — «Трехцветные» в плотном матче 1/8 финала оказались сильнее благодаря автоголу Яна Вертонгена на исходе основного времени (1:0). С той игры прошло чуть больше двух месяцев.
Французы испытывают проблемы у чужих ворот — с начала чемпионата Европы оформили всего два гола с игры за семь матчей. При этом Италию парни Дидье Дешама вскрыли молниеносно: Брэдли Барколя отличился на 12-й секунде, забив самый быстрый мяч в истории команды. Этот удар стал первым результативным для нападающего «ПСЖ» в составе национальной команды. Барколя отлично открыл сезон и в клубе — настрелял четыре гола в трех первых турах лиги 1. Вероятно, он станет серьезной угрозой и для бельгийцев.
«Горжусь первым голом, но разочарован поражением, — сказал после игры нападающий «ПСЖ». — Мы могли сыграть лучше. Стараюсь быть лучшим в каждом матче и всегда готов играть — неважно, в стартовом составе или нет. Я получаю удовольствие от игры и отдаю все силы на тренировках и в матчах».
Бельгия разочаровала на чемпионате Европы — вылетела в 1/8 финала и показала крайне вялую игру. Однако старт в Лиге наций получился бодрым: Израиль получил три, а солировал 33-летний Кевин Де Брейне, оформивший дубль. Правда, «Красные дьяволы» выглядели искрометно на фоне слишком слабого оппонента. Против серьезной оппозиции сборная выглядит не так ярко: за четыре игры на Евро обыграла лишь Румынию (2:0) — в ее ворота были забиты единственные мячи на турнире.
Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Бельгия
К матчу готовы все игроки.
Франция — Бельгия: статистика личных встреч
Франция обыграла соперника в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Всего команды пересекались 76 раз, в противостоянии нет очевидного фаворита. «Красные дьяволы» победили в 30 играх, «Трехцветные» — в 27.
Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия
Хотя команды ярко стартовали в Лиге наций, результативность в их очной встрече будет ниже. Хозяева страдают от проблем в завершении, забив лишь два мяча с игры в семи предыдущих поединках. Бельгия ужасно выглядела на чужой половине поля на летнем Евро и вряд ли так быстро пересобрала стратегию — тогда они поразили ворота только в игре с Румынией. Бурный старт против Израиля не должен очаровывать: уровень соперника слишком низкий.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1