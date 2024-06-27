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Дешам — мастер экономных побед. Франция без нервов разберется с Бельгией

Прогноз и ставка на матч 1/8 финала чемпионата Европы Франция — Бельгия 1 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Букайо Сака, сборная Англии.
Фото Global Look Press
«Красные дьяволы» выступили на групповом этапе слабее Румынии.

1 июля Франция и Бельгия встретятся в 1/8 финала Евро-2024 — одна из топ-сборных покинет турнир уже после первой стадии плей-офф. Игра пройдет на «Меркур Шпиль Арене» в Дюссельдорфе, начало — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
01 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Франция
Бельгия

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала чемпионата Европы Франция — Бельгия 1 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение подопечным Дидье Дешама: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.90, вероятность этого исхода — примерно 52%. Успех «красных дьяволов» оценен в 4.90 (19%) — это наименее реальный результат встречи. Ничья идет за 3.30 (29%).

Проход трехцветных в следующий раунд предложен с котировкой 1.42, этот рынок на бельгийцев дан за 2.95.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают хорошие шансы Франции:

• 0:0 и 1:1 — за 6.50;

• победа вице-чемпионов мира 1:0 — тоже за 6.50;

• 2:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

Вариант «обе забьют» дан за 2.00, обратный вариант доступен за 1.82.

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Франция — Бельгия: прогноз и анализ матча 1/8 финала чемпионата Европы 1 июля 2024 года

Обе команды не впечатлили на групповом этапе и лишь со второго места проникли в плей-офф. Франция пропустила вперед Австрию, которую минимально обыграла в первом туре (1:0). Но далее подопечные Дешама оформили только две ничьи — 0:0 с Нидерландами и 1:1 с Польшей. А австрийцы добыли шесть очков и обошли трехцветных. Причем французы не выглядели ярко ни в одной встрече — избежали поражения от голландцев только благодаря зафиксированному пассивному офсайду в эпизоде с голом Хави Симонса, а также оказались единственной командой, которой поляки не проиграли на турнире.

Вероятно, только Франция на Евро-2024 может поспорить с Англией за звание самой пассивной в атаке из топ-сборных. За три тура группового этапа команда ни разу не отличилась с игры: победу над Австрией принес автогол Максимилиана Вебера, ничью с Польшей — гол Килиана Мбаппе с пенальти. При этом тренер трехцветных Дидье Дешам считает, что его подопечные все равно неплохо выглядят у чужих ворот.

«Нам нужно играть быстрее, больше играть низом. Мы никогда не выиграем у них [поляков] в воздухе, они сильнее нас. Можно иметь два шанса и забить два гола. Можно иметь семь, как у нас сегодня, и не реализовать ни одного. Конечно, есть куда расти, но я бы больше волновался, если бы моментов не было. Команда вместе, она создает моменты. Тот факт, что мы не забиваем, ограничивает нашу эффективность, но в конечном счете мы в 1/8 финала», — поделился тренер французов после матча с Польшей.

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Бельгия финишировала второй в гораздо более слабой группе E — подопечные Доменико Тедеско отдали первое место скромной Румынии! Также в квартете находились Словакия и Украина. Удивительный факт — все команды набрали по четыре очка, а их расположение определилось по дополнительным показателям. Не повезло украинцам, которые в итоге заняли четвертое место и покинули Евро.

«Красные дьяволы» добыли три очка только против Румынии (2:0): до этого сенсационно уступили Словакии (0:1) и сыграли вничью с Украиной (0:0) в последнем туре. Бельгия, как и Франция, сподобилась забить всего дважды, хотя в какие-то моменты невезение у чужих ворот выглядело настоящим проклятием — у одного только Ромелу Лукаку три незасчитанных гола.

Франция — Бельгия: статистика личных встреч

Команды недавно встречались в полуфиналах ЧМ-2018 и Лиги наций-2021. В обеих встречах победа осталась за французами — 1:0 и 3:2 соответственно. Всего сборные пересекались 75 раз: возможно, неожиданно, но небольшое преимущество на стороне бельгийцев — 30 побед при 26 поражениях.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Бельгия

У бельгийцев из-за проблем со здоровьем под вопросом участие Акселя Витселя и Тома Менье — оба еще не сыграли в Германии ни минуты.

О потерях в составе трехцветных на момент написания текста ничего не известно.

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Обе команды точно не впечатлили на групповом этапе, но чуть больше класса все же было в исполнении французов — если бы не мастерство вратаря поляков в последнем туре, они все-таки забили бы первый мяч с игры и возглавили группу D. В целом соперники трехцветных на турнире были гораздо серьезнее. Бельгийцы же финишировали вторым в квартете, где они считались огромными фаворитами, — их обогнала Румыния, которой не было в плей-офф Евро с 2000 года.

Франция продемонстрировала крепкую оборону — лишь один пропущенный за три матча, который прилетел с пенальти. Даже его Роберту Левандовски пришлось исполнять два раза, чтобы наконец пробить Майка Меньяна. Бельгия же забила только в одном матче — дважды огорчила Румынию. Если против Словакии моменты «красные дьяволы» создавали исправно, то в игре с Украиной выглядели крайне блекло. Кажется, класса трехцветных хватит для очередной экономной победы. К тому же они не отличились только в поединке с Нидерландами, но в нем отсутствовал Килиан Мбаппе.

Рекомендуемая ставка: забьет только Франция за 3.15.

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Евро-2024
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