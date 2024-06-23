Бобровский больше не спасает «Флориду». «Эдмонтон» может забрать финал Кубка Стэнли со счета 0-3

«Ойлерз» победили в трех последних матчах с общим счетом 18:5.

25 июня пройдет заключительный седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном», в которой «Нефтяники» сенсационно сравняли счет с 0-3. Решающая игра пройдет на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе, начало — в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» 25 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что у команд практически равные шансы на успех: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.45, вероятность этого исхода — примерно 39%. Выигрыш «Эдмонтона» доступен за 2.55 (38%). Ничья идет за 4.20 (23%).

Итоговый триумф «Пантерз» можно взять за 1.87, этот рынок на «Ойлерз» доступен за 1.93.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) — за 3.35, Ф1(+1.5) — за 1.30.

Тотал больше 5.5 шайбы дан за 2.25, ТМ 5.5 — за 1.65.

Вероятность того, что обе команды отличатся хотя бы дважды, оценена в 1.60. Обратный вариант идет за 2.20.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз и анализ финала Кубка Стэнли 25 июня 2024 года

Финальная серия Кубка Стэнли подарила головокружительный сюжет — «Эдмонтон» стал первой франшизой с 1945 года, отыгравшейся в решающем противостоянии со счета 0-3. Поначалу казалось, что «Флорида» уверенно забирает финал — в первых трех встречах победила с общим счетом 11:4, пропустив в стартовых двух поединках всего один раз. Оборона «Пантерз» без больших проблем сдерживала звездное нападение соперника, но затем посыпалась — в следующих трех встречах пропустила аж 18 шайб.

Многое для «Флориды» делал вратарь Сергей Бобровский, но в последних играх партнеры оставляли россиянина на растерзание. Об этом говорил и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников: «Вообще ничего удивительного, что «Эдмонтон» отыграл три матча, ведь у них высочайшие исполнители. Один Макдэвид чего стоит! Сколько во всех играх спасал Бобровский — это божий дар, второй год подряд тащит команду. Защиты-то у команды нет, на одном Бобровском далеко не уедешь».

Действительно, атака «Ойлерз» выглядит очень опасно. В среднем за игру в плей-офф команда забрасывает 3,54 раза — больше реализовывал только вылетевший в полуфинале Западной конференции «Колорадо Эвеланш» (3,91). Невероятную форму набрал лидер «Эдмонтона» Конор Макдэвид — в Кубке Стэнли у него уже 42 результативных балла (8+34). Топ-3 бомбардиров турнира состоит из игроков «Нефтяников»: Эван Бушар настрелял 32 очка (6+26), Леон Драйзайтль — 31 (10+21). Так еще и Райан Ньюджент-Хопкинс с 22 баллами (7+15) вместе с Заком Хайманом (16+6) делят четвертую строчку с Александром Барковым (8+14) и Мэттью Ткачуком из «Флориды» (6+16).

Нападение «Пантерз» работает намного хуже — в двух из трех проигранных матчей выжали лишь по одной шайбе. Только в пятом поединке серии у команды получилось трижды оформить взятие ворот. «Здесь просто «Эдмонтон» забивать начал, а «Флорида» ничего с этим сделать не может. Этим и интересен спорт, что происходящее на площадке всегда непредсказуемо», — высказался экс-игрок сборной России Алексей Терещенко.

Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»

Предыдущие три матча «Флорида» отдала практически без борьбы (1:8, 3:5 и 1:5). «Нефтяники» переломили ход серии и близки к сотворению истории — к победе в финале Кубка Стэнли после 0-3. Нападение команды работает практически без сбоев, а оборона соперника ничего не может с этим поделать. В одиночку чудеса не творит даже Бобровский. Свои же атаки у «Пантерз» проходят с огромным трудом — даже в большинстве реализована лишь одна из 19 попыток. А у «Эдмонтона» обмораживающие 97,9% нейтрализованных численных преимуществ в предыдущих 16 играх плей-офф и минимум три результативных броска в четырех предыдущих играх финала.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 шайбы за 1.97.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита