Англия сенсационно провалилась на «Уэмбли» и рискует не выйти в элитный дивизион Лиги наций напрямую. Терять очки больше нельзя
13 октября сборная сборная Англии прибудет в Хельсинки, чтобы встретиться с Финляндией в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на Олимпийском стадионе. Грузинский судья Георгий Круашвили даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Финляндия — Англия 13 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали англичан безоговорочными фаворитами: победа гостей доступна с коэффициентом 1.32, это примерно 69% вероятности результата. Выигрыш Финляндии оценили в 8.80 (11%). Ничью — за 5.00 (20%).
Ждете, что «Филины» преподнесут сенсацию и наберут очки? Хватайте опцию 1Х за 3.19.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.
Специалисты полагают, что соперники вряд ли обменяются голами: «обе забьют» дали за 2.09, обратный вариант представлен за 1.71.
Выигрыш «Трех львов» с форой (-1.5) можно взять за 1.93. Рынок Ф(+1.5) на команду Маркку Канервы предложили с котировкой 1.87.
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Финляндия — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 октября 2024 года
Ли Карсли дебютировал во главе «Трех львов» с двух побед с одинаковым счетом (2:0) — над Ирландией в Дублине и Финляндией в Лондоне. Исход встречи на «Авива Стэдиум» был определен уже в первые полчаса: на 11-й минуте Деклан Райс отметился голом, а на 26-й — результативным пасом на Джека Грилиша. «Филинов» дожали только во втором тайме благодаря дублю Харри Кейна: на 57-й минуте форварду ассистировал Трент Александр-Арнолд, на 76-й — Нони Мадуэке.
Следующая игра на «Уэмбли» обернулась для англичан сенсационным поражением от Греции (1:2). Карсли был вынужден обходиться без Кейна и решился на эксперимент — насытил состав полузащитниками и не выпустил ни одного форварда. Шалость не удалась: эллины поразили ворота Джордана Пикфорда четыре раза — повезло, что три мяча были отменены из-за офсайда. Джуд Беллингем сравнял счет на 87-й минуте, но ничья ускользнула от «Трех львов» на четвертой компенсированной минуте — Вангелис Павлидис оформил дубль и принес грекам первую в истории победу над Англией. В девяти предыдущих матчах эллины уступили семь раз, а дважды сборные разошлись миром.
По итогам трех туров Греция лидирует в таблице с девятью очками. «Три льва» заработали шесть баллов и занимают второе место — еще одна осечка, и о прямой путевке в элитный дивизион Лиги наций можно не мечтать, ведь она достанется только победителю группы.
Третью строчку занимает Ирландия, в активе которой три очка. Финляндия не набрала ни одного балла и замыкает квартет. Команда Маркку Канервы начала турнир с двух поражений на выезде с сухим счетом — от Греции (0:3) и Англии (0:2). Первый домашний матч тоже закончился неудачей — уступили Ирландии (1:2). «Филины» открыли счет на 17-й минуте — отличился Йоэль Похьянпало. Но во втором тайме пропустили дважды: на 57-й минуте Роберт Брэйди ассистировал Лайаму Скейлсу, а на 88-й забил сам.
Травмы и дисквалификации перед матчем Финляндия — Англия
Букайо Сака получил мышечное повреждение во встрече с Грецией — вингер «Арсенала» травмировал заднюю поверхность правого бедра и покинул поле на 51-й минуте. Его участие в игре на Олимпийском стадионе в Хельсинки маловероятно. Харри Кейн пропустил поединок с греками на «Уэмбли» и должен быть готов к ближайшему матчу. В составе «Филинов» потерь нет.
Финляндия — Англия: статистика личных встреч
До нынешнего розыгрыша Лиги наций сборные пересекались в XXI веке лишь однажды — в марте 2001 года на «Энфилде» в квалификации ЧМ-2002. «Три льва» победили (2:1) благодаря голам Майкла Оуэна и Дэвида Бекхэма. Другой поединок того отборочного цикла случился в ноябре 2000-го — соперники разошлись миром (0:0) в Хельсинки.
Также команды провели между собой 10 матчей с 1937 по 1992 годы. Англичане выиграли в девяти встречах. Лучшее достижение финнов — домашняя ничья (1:1) в квалификации ЧМ-1986.
Прогноз и ставка на матч Финляндия — Англия
После поражения на «Уэмбли» от Греции у «Трех львов» больше нет права на ошибку — иначе прямая путевка в элитный дивизион Лиги наций точно ускользнет из их рук. За обидную неудачу команда Ли Карсли отыграется на аутсайдере квартета — в трех предыдущих встречах «Филины» уступили с общим счетом 1:7 и вряд ли способны что-либо противопоставить сверхмотивированным англичанам.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2