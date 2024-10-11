Англия сенсационно провалилась на «Уэмбли» и рискует не выйти в элитный дивизион Лиги наций напрямую. Терять очки больше нельзя

Команда «Трех львов» сыграет с аутсайдером группы.

13 октября сборная сборная Англии прибудет в Хельсинки, чтобы встретиться с Финляндией в четвертом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на Олимпийском стадионе. Грузинский судья Георгий Круашвили даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Финляндия — Англия 13 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали англичан безоговорочными фаворитами: победа гостей доступна с коэффициентом 1.32, это примерно 69% вероятности результата. Выигрыш Финляндии оценили в 8.80 (11%). Ничью — за 5.00 (20%).

Ждете, что «Филины» преподнесут сенсацию и наберут очки? Хватайте опцию 1Х за 3.19.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.13.

Специалисты полагают, что соперники вряд ли обменяются голами: «обе забьют» дали за 2.09, обратный вариант представлен за 1.71.

Выигрыш «Трех львов» с форой (-1.5) можно взять за 1.93. Рынок Ф(+1.5) на команду Маркку Канервы предложили с котировкой 1.87.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

Финляндия — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 13 октября 2024 года

Ли Карсли дебютировал во главе «Трех львов» с двух побед с одинаковым счетом (2:0) — над Ирландией в Дублине и Финляндией в Лондоне. Исход встречи на «Авива Стэдиум» был определен уже в первые полчаса: на 11-й минуте Деклан Райс отметился голом, а на 26-й — результативным пасом на Джека Грилиша. «Филинов» дожали только во втором тайме благодаря дублю Харри Кейна: на 57-й минуте форварду ассистировал Трент Александр-Арнолд, на 76-й — Нони Мадуэке.

Следующая игра на «Уэмбли» обернулась для англичан сенсационным поражением от Греции (1:2). Карсли был вынужден обходиться без Кейна и решился на эксперимент — насытил состав полузащитниками и не выпустил ни одного форварда. Шалость не удалась: эллины поразили ворота Джордана Пикфорда четыре раза — повезло, что три мяча были отменены из-за офсайда. Джуд Беллингем сравнял счет на 87-й минуте, но ничья ускользнула от «Трех львов» на четвертой компенсированной минуте — Вангелис Павлидис оформил дубль и принес грекам первую в истории победу над Англией. В девяти предыдущих матчах эллины уступили семь раз, а дважды сборные разошлись миром.

По итогам трех туров Греция лидирует в таблице с девятью очками. «Три льва» заработали шесть баллов и занимают второе место — еще одна осечка, и о прямой путевке в элитный дивизион Лиги наций можно не мечтать, ведь она достанется только победителю группы.

Третью строчку занимает Ирландия, в активе которой три очка. Финляндия не набрала ни одного балла и замыкает квартет. Команда Маркку Канервы начала турнир с двух поражений на выезде с сухим счетом — от Греции (0:3) и Англии (0:2). Первый домашний матч тоже закончился неудачей — уступили Ирландии (1:2). «Филины» открыли счет на 17-й минуте — отличился Йоэль Похьянпало. Но во втором тайме пропустили дважды: на 57-й минуте Роберт Брэйди ассистировал Лайаму Скейлсу, а на 88-й забил сам.

Артту Хосконен (сборная Финляндии). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Финляндия — Англия

Букайо Сака получил мышечное повреждение во встрече с Грецией — вингер «Арсенала» травмировал заднюю поверхность правого бедра и покинул поле на 51-й минуте. Его участие в игре на Олимпийском стадионе в Хельсинки маловероятно. Харри Кейн пропустил поединок с греками на «Уэмбли» и должен быть готов к ближайшему матчу. В составе «Филинов» потерь нет.

Финляндия — Англия: статистика личных встреч

До нынешнего розыгрыша Лиги наций сборные пересекались в XXI веке лишь однажды — в марте 2001 года на «Энфилде» в квалификации ЧМ-2002. «Три льва» победили (2:1) благодаря голам Майкла Оуэна и Дэвида Бекхэма. Другой поединок того отборочного цикла случился в ноябре 2000-го — соперники разошлись миром (0:0) в Хельсинки.

Также команды провели между собой 10 матчей с 1937 по 1992 годы. Англичане выиграли в девяти встречах. Лучшее достижение финнов — домашняя ничья (1:1) в квалификации ЧМ-1986.

Прогноз и ставка на матч Финляндия — Англия

После поражения на «Уэмбли» от Греции у «Трех львов» больше нет права на ошибку — иначе прямая путевка в элитный дивизион Лиги наций точно ускользнет из их рук. За обидную неудачу команда Ли Карсли отыграется на аутсайдере квартета — в трех предыдущих встречах «Филины» уступили с общим счетом 1:7 и вряд ли способны что-либо противопоставить сверхмотивированным англичанам.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.93.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта