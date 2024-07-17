Финал Алькарас — Джокович привлек наибольшее внимание любителей ставок на Уимблдоне-2024. В топ-5 — два матча с участием Медведева
14 июля состоялся финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором Карлос Алькарас победил Новака Джоковича и стал чемпионом. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах турнира.
21-летний Карлос Алькарас впервые выиграл Уимблдон в 2023 году. В прошлогоднем финале он также встретился с Новаком Джоковичем, одолев его со счетом 3-2.
В этот раз испанец победил более уверенно, не оставив сопернику никаких шансов. Первые два сета завершились со счетом 6:2 в пользу Алькараса. В третьем сете Джокович начал действовать более агрессивно. Соперники бились до последнего, однако Карлос вырвал победу на тай-брейке.
Это уже второй триумф испанца в турнире «Большого шлема» за 2024 год — ранее он взял «Ролан Гаррос«, одолев Александра Зверева.
Крупнейшие матчи по обороту и прибыли
Самым популярным событием мужского Уимблдона среди клиентов PARI ожидаемо стал финальный матч между Алькарасом и Джоковичем. На него приходится более 5% от общего объема принятых ставок на турнир.
Вторым по обороту оказался полуфинальный матч между Медведевым и Алькарасом, который завершился со счетом 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца. Эта игра привлекла чуть менее 5% всего объема ставок рынка. Примерно столько же пари в денежном выражении пришлось на четвертьфинальный матч Янника Синнера с Даниилом Медведевым, где россиянину наконец-то удалось сломить сопротивление итальянца. Эта игра завершилась со счетом 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6.
Кроме того, в пятерку самых крупных событий вошли матчи Новак Джокович — Лоренцо Музетти (6:4, 7:6(2), 6:4) и Тейлор Фриц — Александр Зверев (4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 6:3), которые привлекли больше 3% оборота. Музетти стал главным открытием этого года. Хотя юный итальянец не смог выиграть турнир, он стал первым представителем своей страны в Открытой эре, которому удалось выйти в полуфиналы трех турниров на траве за один сезон.
В топ-5 событий по максимальной прибыли для букмекера вошли встречи Карлос Алькарас — Новак Джокович, Тейлор Фриц — Александр Зверев, Лоренцо Музетти — Новак Джокович, Эмиль Руусувуори — Стефанос Циципас и Хуберт Хуркач — Артюр Фис. Эти матчи отметились рядом неожиданностей, начиная от победы аутсайдеров и заканчивая продолжительностью игры.
В свою очередь, клиенты компании удачно прогнозировали ход событий в играх Григор Димитров — Даниил Медведев, Ллойд Харрис — Бен Шелтон, Гаэль Монфис — Адриан Маннарино, Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев, Янник Синнер — Даниил Медведев. В этих встречах победили те игроки, на которых больше всего ставили клиенты.
В 2024 году Уимблдон продемонстрировал существенный рост финансовых показателей в сравнении с прошлогодним турниром. Так, оборот ставок увеличился на 31%, а прибыль — на 69%. Наиболее удачными для букмекера оказались матчи с участием Новака Джоковича. На сербского спортсмена пришлось больше всего валового игрового дохода (GGR).
Как ставили на финальный матч
Карлос Алькарас считался фаворитом не только у букмекеров, но и у игроков. В финальном матче на победу испанца приходилось более 60% от общего объема принятых ставок.
Хотя оборот ставок на финал Уимблдона-2024 в сравнении с прошлым годом снизился на 1%, прибыль увеличилась на 1000%.
Заметные выигрыши клиентов
Один из клиентов БК получил чистый выигрыш в размере 1 415 000 рублей, поставив полмиллиона на победу Тейлора Фрица в матче с Александром Зверевым по коэффициенту 2.83. Игра проходила напряженно, инициатива постоянно переходила из рук в руки, однако в итоге американцу удалось выиграть в пяти сетах.
Другой игрок сумел превратить 876 000 рублей в 1 506 720 рублей, поставив на победу Фрица в игре с Кристофером О'Коннеллом при тотале сетов меньше 3.5. Ставка была принята по коэффициенту 1.72. Американец победил соперника в трех партиях.
Замыкает тройку самых крупных выигрышей ставка в размере 682 000 рублей, которая принесла клиенту 1 295 800 рублей. Он заключил пари на победу Даниила Медведева в матче с Янником Синнером с форой (+4.5) по геймам.
К сожалению, не все крупные ставки клиентов были удачными. Так, один из игроков поставил 1 000 000 рублей на победу британца Пола Джубба в матче с бразильцем Зайботом Вилдом. Несмотря на то что Джубб считался фаворитом с коэффициентом 1.07, он проиграл со счетом 1:6, 3:6, 7:6(6), 6:4, 7:5.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -