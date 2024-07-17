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Финал Алькарас — Джокович привлек наибольшее внимание любителей ставок на Уимблдоне-2024. В топ-5 — два матча с участием Медведева

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Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Фото Getty Images
Александр Зверев.
Фото Getty Images
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14 июля состоялся финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде, в котором Карлос Алькарас победил Новака Джоковича и стал чемпионом. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных матчах турнира.

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21-летний Карлос Алькарас впервые выиграл Уимблдон в 2023 году. В прошлогоднем финале он также встретился с Новаком Джоковичем, одолев его со счетом 3-2.

В этот раз испанец победил более уверенно, не оставив сопернику никаких шансов. Первые два сета завершились со счетом 6:2 в пользу Алькараса. В третьем сете Джокович начал действовать более агрессивно. Соперники бились до последнего, однако Карлос вырвал победу на тай-брейке.

Это уже второй триумф испанца в турнире «Большого шлема» за 2024 год — ранее он взял «Ролан Гаррос«, одолев Александра Зверева.

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Крупнейшие матчи по обороту и прибыли

Самым популярным событием мужского Уимблдона среди клиентов PARI ожидаемо стал финальный матч между Алькарасом и Джоковичем. На него приходится более 5% от общего объема принятых ставок на турнир.

Вторым по обороту оказался полуфинальный матч между Медведевым и Алькарасом, который завершился со счетом 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца. Эта игра привлекла чуть менее 5% всего объема ставок рынка. Примерно столько же пари в денежном выражении пришлось на четвертьфинальный матч Янника Синнера с Даниилом Медведевым, где россиянину наконец-то удалось сломить сопротивление итальянца. Эта игра завершилась со счетом 7:6(7), 4:6, 6:7(4), 6:2, 3:6.

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Кроме того, в пятерку самых крупных событий вошли матчи Новак Джокович — Лоренцо Музетти (6:4, 7:6(2), 6:4) и Тейлор Фриц — Александр Зверев (4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 6:3), которые привлекли больше 3% оборота. Музетти стал главным открытием этого года. Хотя юный итальянец не смог выиграть турнир, он стал первым представителем своей страны в Открытой эре, которому удалось выйти в полуфиналы трех турниров на траве за один сезон.

В топ-5 событий по максимальной прибыли для букмекера вошли встречи Карлос Алькарас — Новак Джокович, Тейлор Фриц — Александр Зверев, Лоренцо Музетти — Новак Джокович, Эмиль Руусувуори — Стефанос Циципас и Хуберт Хуркач — Артюр Фис. Эти матчи отметились рядом неожиданностей, начиная от победы аутсайдеров и заканчивая продолжительностью игры.

Александр Зверев.
Фото Getty Images

В свою очередь, клиенты компании удачно прогнозировали ход событий в играх Григор Димитров — Даниил Медведев, Ллойд Харрис — Бен Шелтон, Гаэль Монфис — Адриан Маннарино, Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев, Янник Синнер — Даниил Медведев. В этих встречах победили те игроки, на которых больше всего ставили клиенты.

В 2024 году Уимблдон продемонстрировал существенный рост финансовых показателей в сравнении с прошлогодним турниром. Так, оборот ставок увеличился на 31%, а прибыль — на 69%. Наиболее удачными для букмекера оказались матчи с участием Новака Джоковича. На сербского спортсмена пришлось больше всего валового игрового дохода (GGR).

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Как ставили на финальный матч

Карлос Алькарас считался фаворитом не только у букмекеров, но и у игроков. В финальном матче на победу испанца приходилось более 60% от общего объема принятых ставок.

Хотя оборот ставок на финал Уимблдона-2024 в сравнении с прошлым годом снизился на 1%, прибыль увеличилась на 1000%.

Заметные выигрыши клиентов

Один из клиентов БК получил чистый выигрыш в размере 1 415 000 рублей, поставив полмиллиона на победу Тейлора Фрица в матче с Александром Зверевым по коэффициенту 2.83. Игра проходила напряженно, инициатива постоянно переходила из рук в руки, однако в итоге американцу удалось выиграть в пяти сетах.

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Другой игрок сумел превратить 876 000 рублей в 1 506 720 рублей, поставив на победу Фрица в игре с Кристофером О'Коннеллом при тотале сетов меньше 3.5. Ставка была принята по коэффициенту 1.72. Американец победил соперника в трех партиях.

Замыкает тройку самых крупных выигрышей ставка в размере 682 000 рублей, которая принесла клиенту 1 295 800 рублей. Он заключил пари на победу Даниила Медведева в матче с Янником Синнером с форой (+4.5) по геймам.

К сожалению, не все крупные ставки клиентов были удачными. Так, один из игроков поставил 1 000 000 рублей на победу британца Пола Джубба в матче с бразильцем Зайботом Вилдом. Несмотря на то что Джубб считался фаворитом с коэффициентом 1.07, он проиграл со счетом 1:6, 3:6, 7:6(6), 6:4, 7:5.

Теннис
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Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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